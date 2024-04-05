Киев провёл массированную атаку на Ростовскую область, российская ПВО сбила свыше сорока беспилотников
Украинские вооруженные формирования провели одну из самых массированных атак на приграничные регионы в последнее время, целью стала Ростовская область. По предварительным данным, российская ПВО в течение ночи сбила порядка сорока воздушных целей. Об этом сообщают власти региона.
Атака украинских беспилотников начала после полуночи, примерно во втором часу ночи появились данные о работе российской ПВО над Морозовским районом Ростовской области. По данным властей, зенитными комплексами было сбито более 40-ка украинских беспилотников, но в результате атаки есть повреждения электроподстанции. На месте работают экстренные службы. Местные жители говорят, что ночью было слышно не менее 10 сильных взрывов.
- сообщил в своем ТГ-канале губернатор области Василий Голубев.
Также атака в вечернее время была проведена на Курскую область, там было две волны беспилотников, российская ПВО сбила семь и перехватила один БПЛА, тем не менее пострадали три жилых дома и центр детского развития в самом Курске. О раненых и погибших сведений нет.
- говорится в сообщении Минобороны.
Отметим, что ВСУ четко выполняют поставленную Зеленским задачу превратить приграничные области России в серую зону. Создание санитарной зоны, о которой говорят российские власти, здесь не поможет, дальность беспилотников стала слишком большой. Поэтому единственный вариант - это полное уничтожение нынешней Украины вместе с ее террористической властью.
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