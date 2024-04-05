Киев провёл массированную атаку на Ростовскую область, российская ПВО сбила свыше сорока беспилотников

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Киев провёл массированную атаку на Ростовскую область, российская ПВО сбила свыше сорока беспилотников

Украинские вооруженные формирования провели одну из самых массированных атак на приграничные регионы в последнее время, целью стала Ростовская область. По предварительным данным, российская ПВО в течение ночи сбила порядка сорока воздушных целей. Об этом сообщают власти региона.

Атака украинских беспилотников начала после полуночи, примерно во втором часу ночи появились данные о работе российской ПВО над Морозовским районом Ростовской области. По данным властей, зенитными комплексами было сбито более 40-ка украинских беспилотников, но в результате атаки есть повреждения электроподстанции. На месте работают экстренные службы. Местные жители говорят, что ночью было слышно не менее 10 сильных взрывов.



По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения

- сообщил в своем ТГ-канале губернатор области Василий Голубев.

Также атака в вечернее время была проведена на Курскую область, там было две волны беспилотников, российская ПВО сбила семь и перехватила один БПЛА, тем не менее пострадали три жилых дома и центр детского развития в самом Курске. О раненых и погибших сведений нет.

Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области

- говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что ВСУ четко выполняют поставленную Зеленским задачу превратить приграничные области России в серую зону. Создание санитарной зоны, о которой говорят российские власти, здесь не поможет, дальность беспилотников стала слишком большой. Поэтому единственный вариант - это полное уничтожение нынешней Украины вместе с ее террористической властью.
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    14 комментариев
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    1. тлауикол Ранг пользователя
      тлауикол
      +10
      Сегодня, 06:16
      Никаких ракет не напасёшься на БПЛА. Тут на руководство незалежной ракеты пора тратить. Иначе это никогда не закончится
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +2
        Сегодня, 06:21
        взаимно истощаем ПВО получается. а если большой "бадабум" начнётся чем отбиваться ?
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 06:24
      Вопрос о превращении нацистской территории в «серую зону» встал ребром. И тут уже не до сантиментов: либо мы их, либо они станут методично разрушать инфраструктуру российских (и не только пограничных) областей...
    3. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 06:25
      Количество беспилотников атакующих наши города скоро перейдёт на сотни и тысячи единиц.
      Борьба с этим с помощью ПВО это тупиковое направление...здесь нужны другие меры, более радикальные...против центров принятия решений
      1. Dimy4 Ранг пользователя
        Dimy4
        +1
        Сегодня, 06:28
        Количество беспилотников атакующих наши города скоро перейдёт на сотни и тысячи единиц.

        Торговые партнеры и друзья Кремля поставляют.
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          +3
          Сегодня, 06:30
          Торговые партнеры и друзья Кремля поставляют.

          И не просто поставляют...а ещё оснащают их системами навигации и целеуказания...мало того сами непосредственно участвуют в налетах на наши города и населённые пункты.
          Ситуация ухудшается с каждым днем.
      2. lisikat2 Ранг пользователя
        lisikat2
        0
        Сегодня, 07:39
        "Против центров п
        ринятия решения "..
        Не соглашусь с Вами :, допустим, ракета попала во дворец Зелинского это ровным счётом ничего не изменит . Насколько, Я знаю психологию:такие очень дорожат своей шкурой, а значит он будет сидеть в бункере.
        И не обязательно в Киеве..
        Где-то была информация, что: президента и у нынешнего главуама ВСУ, минимум по 3-4 убежища , а поразить сразу все убежища.
        Это из фантастики.
        Даже, у нас в доме, есть убежище , дядя Дауд и муж сделали
    4. samarin1969 Ранг пользователя
      samarin1969
      +2
      Сегодня, 06:27
      Поэтому единственный вариант - это полное уничтожение нынешней Украины вместе с ее террористической властью.


      Так то оно - так....Но РФ ни словесно, ни действиями не подкрепляет эту необходимость.
    5. lisikat2 Ранг пользователя
      lisikat2
      0
      Сегодня, 06:45
      Всем доброго здоровья .
      Насколько, я прочла между строк:"перехвачено более 40," а минимум 2 БАЛА достигли цели ... Местные жители слышали 10 взрывов.
      Муж, говорит, что 100%уничтожить воздушные цели не реально, но даже 79% перехвата очень хорошо
      Сколько, бед могут принести пропущенные
      1. Комментарий был удален.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:45
      российская ПВО в течение ночи сбила порядка сорока воздушных целей
      Сегодня 40, завтра не исключено 60... То, что ПВО эффективно отражает удары хорошо, но все же наверное необходимо принимать более жесткие решения по украине и выносу к чертовой матери ее знаковых объектов инфраструктуры и мест размещения властных и силовых структур.
    7. PN Ранг пользователя
      PN
      -1
      Сегодня, 06:49
      Тут надо не территорию Украины уничтожать, а конкретных личностей, начиная с зелёного кокса.
      1. lisikat2 Ранг пользователя
        lisikat2
        0
        Сегодня, 07:41
        "Начиная с Зелёного" вот только он этого не желает
    8. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      +2
      Сегодня, 06:58
      Почему в статье Ростовская область названа приграничной? Она такой была до СВО и вхождения в Россию Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Или в статье не признаётся этот факт?
    9. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 07:25
      ПВО - это щит, но щит не отражает все удары. Наши уничтожают инфраструктуру Украины, они уничтожают нашу, надеюсь, у нас получается лучше, но потери неизбежны, придется привыкать.

      Против БПЛА никакие санитарные зоны не помогут, уничтожение неких "центров принятия решений" не поможет также, другие могут оказаться еще более радикальными.

      Только мир, основанный на приемлемых условиях, прекратит обстрелы, но , чтобы добиться этих условий, надо добиться радикальный улучшений на ЛБС.

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