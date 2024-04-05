ВС РФ нанесли удары по аэродрому Коротыч и другим объектам противника в Харьковской области
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Российские Вооружённые силы в ночь на пятницу (5 апреля) нанесли очередную серию ударов по объектам режима Зеленского в Харьковской области. Взрывы прогремели в нескольких километрах к западу от Харькова, в районе посёлка Коротыч.
По последним данным, целью ударов стал аэродром, расположенный севернее дороги М 03, называемой «Киевским шляхом». Этот объект использовался в том числе для переброски вертолётами десанта ГУР к границе с Белгородской областью. Там же были размещены несколько ударных беспилотников.
Несколько взрывов прогремело в Харькове. По последним данным, поражены места размещения личного состава войск противника. Всё чаще для размещения командованием ВСУ используются корпуса учебных заведений, общежития и другие гражданские объекты.
Кроме того, удар был нанесён по цели в городе Изюм Харьковской области. В этом городе находятся как минимум 1,5 тыс. украинских военнослужащих, включая резервные формирования, подготовленные к отправке на два направления – Купянское и Часов-Ярское.
Тем временем ситуация в районе Часова Яра для противника продолжает осложняться. Российские войска подходят к городу с нескольких направлений, включая направление южнее Богдановки. Данные о том, сколько осталось до города нашим войскам, разнятся. Однако в любом случае речь идёт всего о нескольких сотнях метров – расстоянии уже фактически прямого стрелкового боя.
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