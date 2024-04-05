ВС РФ нанесли удары по аэродрому Коротыч и другим объектам противника в Харьковской области

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ВС РФ нанесли удары по аэродрому Коротыч и другим объектам противника в Харьковской области

Российские Вооружённые силы в ночь на пятницу (5 апреля) нанесли очередную серию ударов по объектам режима Зеленского в Харьковской области. Взрывы прогремели в нескольких километрах к западу от Харькова, в районе посёлка Коротыч.

По последним данным, целью ударов стал аэродром, расположенный севернее дороги М 03, называемой «Киевским шляхом». Этот объект использовался в том числе для переброски вертолётами десанта ГУР к границе с Белгородской областью. Там же были размещены несколько ударных беспилотников.





Несколько взрывов прогремело в Харькове. По последним данным, поражены места размещения личного состава войск противника. Всё чаще для размещения командованием ВСУ используются корпуса учебных заведений, общежития и другие гражданские объекты.

Кроме того, удар был нанесён по цели в городе Изюм Харьковской области. В этом городе находятся как минимум 1,5 тыс. украинских военнослужащих, включая резервные формирования, подготовленные к отправке на два направления – Купянское и Часов-Ярское.

Тем временем ситуация в районе Часова Яра для противника продолжает осложняться. Российские войска подходят к городу с нескольких направлений, включая направление южнее Богдановки. Данные о том, сколько осталось до города нашим войскам, разнятся. Однако в любом случае речь идёт всего о нескольких сотнях метров – расстоянии уже фактически прямого стрелкового боя.
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    7 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:28
      «Целью ударов стал аэродром, расположенный севернее дороги М 03, называемой "Киевским шляхом"» —

      — Не оставлять действующих аэродромов "киевским шлюхам" ...
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 06:34
      Кроме того, удар был нанесён по цели в городе Изюм Харьковской области. В этом городе находятся как минимум 1,5 тыс. украинских военнослужащих

      Я в Белгородской области живу. Сегодня утром выхожу на улицу, чувствую шашлыком пахнет, но точно не куриным... Прихожу домой, читаю новость, а вон оно что... опять укросвиней жарят наши... laughing
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 06:50
        Мsi Просто палёной свиньёй ,без специй? hi С Добрым Утром.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:51
      для размещения командованием ВСУ используются корпуса учебных заведений, общежития и другие гражданские объекты.
      Так об этом говорится с начала СВО. Поэтому наплевать на каком объекте размещаются, главное уничтожить и пусть потом хоть захлебнуться в воплях, что Россия ударила по гражданскому объекту. И на реакцию Запада давно пора положить .
    4. Eug Ранг пользователя
      Eug
      +1
      Сегодня, 06:53
      Там полностью грунтовый аэродром, использовавшийся для покатушек на легкомоторных самолетах и парашютных прыжков. Проводились авиационные фестивали, приуроченные как правило ко Дню освобождения Харькова от немцев, он же День города. Вертолеты с него точно могли работать. Рядом - учебный автодром и поворот на трассу тогда в Крым.
    5. GUKTU76 Ранг пользователя
      GUKTU76
      0
      Сегодня, 07:08
      Цитата: Eug
      Там полностью грунтовый аэродром, использовавшийся для покатушек на легкомоторных самолетах и парашютных прыжков. Проводились авиационные фестивали, приуроченные как правило ко Дню освобождения Харькова от немцев, он же День города. Вертолеты с него точно могли работать. Рядом - учебный автодром и поворот на трассу тогда в Крым.

      Насколько я понимаю, удар был по инфраструктуре аэродрома, а не по ВПП.
      1. Kwasar9000 Ранг пользователя
        Kwasar9000
        0
        Сегодня, 07:26
        А Вы видели ту инфраструктуру?

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