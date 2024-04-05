«В плен не брать»: Медведев призвал давать награды российским бойцам за каждого уничтоженного на Украине натовца
За каждого убитого на территории Украины солдата НАТО российские бойцы должны получать максимальную награду. С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Российский политик прокомментировал последние заявления представителей НАТО о вероятном вводе войск альянса на Украину с заверениями, что они не будут там воевать, а "только помогут". Медведев призвал считать всех военнослужащих альянса частью регулярных сил ВСУ, воюющих против российской армии и относиться к ним, как к врагу. По его словам, российским войскам нужно приказать не брать в плен натовцев, а за каждого убитого награждать по максимуму.
- написал Медведев в соцсети ВКонтакте, а для западной аудитории повторил свой пост на английском в соцсети Х Илона Маска.
Зампред Совбеза призвал не верить "новым мантрам" западных политиков о том, что у них нет планов вводить войска на Украину, они лишь хотят отправить немного солдат в район Львова или Киева для того, что бы снять часть нагрузки с украинской армии, а также для ее подготовки.
- заявил Медведев добавив, что все вошедшие на Украину западные войска станут участниками конфликта.
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