«В плен не брать»: Медведев призвал давать награды российским бойцам за каждого уничтоженного на Украине натовца

В отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине

Ну совсем оборзевшие твари, которые держат весь мир за дураков! (...)

За каждого убитого на территории Украины солдата НАТО российские бойцы должны получать максимальную награду. С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Российский политик прокомментировал последние заявления представителей НАТО о вероятном вводе войск альянса на Украину с заверениями, что они не будут там воевать, а "только помогут". Медведев призвал считать всех военнослужащих альянса частью регулярных сил ВСУ, воюющих против российской армии и относиться к ним, как к врагу. По его словам, российским войскам нужно приказать не брать в плен натовцев, а за каждого убитого награждать по максимуму.- написал Медведев в соцсети ВКонтакте, а для западной аудитории повторил свой пост на английском в соцсети Х Илона Маска.Зампред Совбеза призвал не верить "новым мантрам" западных политиков о том, что у них нет планов вводить войска на Украину, они лишь хотят отправить немного солдат в район Львова или Киева для того, что бы снять часть нагрузки с украинской армии, а также для ее подготовки.- заявил Медведев добавив, что все вошедшие на Украину западные войска станут участниками конфликта.