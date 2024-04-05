«В плен не брать»: Медведев призвал давать награды российским бойцам за каждого уничтоженного на Украине натовца

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«В плен не брать»: Медведев призвал давать награды российским бойцам за каждого уничтоженного на Украине натовца

За каждого убитого на территории Украины солдата НАТО российские бойцы должны получать максимальную награду. С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Российский политик прокомментировал последние заявления представителей НАТО о вероятном вводе войск альянса на Украину с заверениями, что они не будут там воевать, а "только помогут". Медведев призвал считать всех военнослужащих альянса частью регулярных сил ВСУ, воюющих против российской армии и относиться к ним, как к врагу. По его словам, российским войскам нужно приказать не брать в плен натовцев, а за каждого убитого награждать по максимуму.



В отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине

- написал Медведев в соцсети ВКонтакте, а для западной аудитории повторил свой пост на английском в соцсети Х Илона Маска.

Зампред Совбеза призвал не верить "новым мантрам" западных политиков о том, что у них нет планов вводить войска на Украину, они лишь хотят отправить немного солдат в район Львова или Киева для того, что бы снять часть нагрузки с украинской армии, а также для ее подготовки.

Ну совсем оборзевшие твари, которые держат весь мир за дураков! (...)

- заявил Медведев добавив, что все вошедшие на Украину западные войска станут участниками конфликта.
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    34 комментария
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    1. Быков. Ранг пользователя
      Быков.
      +9
      Сегодня, 06:45
      заявил Медведев добавив, что все вошедшие на Украину западные войска станут участниками конфликта.

      Это есть - хорошо. Это есть - правильно. Их точно никто жалеть не станет, чем больше их прибить, тем лучше
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 07:50
        Цитата: Быков.
        Это есть - правильно. Их точно никто жалеть не станет, чем больше их прибить
        Кто с мечом к нам придет, тот от меча и умрет.
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +8
      Сегодня, 06:45
      Хорошая идея,как раз у Х 101 боеголовка стала в два раза больше.С телами у них будет проблема.Посмотрим на их боевую устойчивость.Ясно что они понимают только силу.Мочи этих " миротворцев,паромедиков и гуманитариев".
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +4
        Сегодня, 06:48
        Цитата: tralflot1832
        Ясно что они понимают только силу.Мочи этих " миротворцев,паромедиков и гуманитариев".

        Главное, чтобы денег на премии хватило. А то развелось их тут со всякими "миссиями". Не привлечь ли к этому олигархов, которых все не облагают прогрессивным налогом?
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +3
          Сегодня, 06:50
          Не привлечь ли к этому олигархов, которых все не облагают прогрессивным налогом

          Артистом надо российских привлекать... Они за танки уже обещали премии...
          1. Joker62 Ранг пользователя
            Joker62
            0
            Сегодня, 07:50
            Иван Охлобыстин сдержал своё слово за подбитого танка "Абрамса" и перевёл героям все 10 лямов.
            Таких, как он, ЕДИНИЦЫ!
            А сколько мерзавцев свалили за бугра - вообще одному чёрту известно.
        2. Joker62 Ранг пользователя
          Joker62
          +1
          Сегодня, 07:47
          В том и дело. Если на каждого убитого натовца выдавать премию - совсем разорим казну государства до полного краха. У нас и так, если официально верить правительству, у нас вырос ГосДолг до 2,7 триллиона рубликов.
          А сколько еще своровали - вообще полный мрак.
    3. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 06:46
      Медведев призвал считать всех военнослужащих альянса частью регулярных сил ВСУ, воюющих против российской армии и относиться к ним, как к врагу. По его словам, российским войскам нужно приказать не брать в плен натовцев, а за каждого убитого награждать по максимуму.

      Тогда они с нашими пленными даже предположить побоюсь что начнут вытворять - и так уже зверствуют... Разумнее не отдавать их на обмен и пусть на северах карандаши катают и шахты копают. А то слишком тепличные условия им создают в плену у нас, а потом ещё отдают обратно.
      1. Правдодел Ранг пользователя
        Правдодел
        +1
        Сегодня, 07:11
        Тогда они с нашими пленными .... - и так уже зверствуют.

        И так зверствуют. А зверье, оно и есть зверье, не путать со зверями в лесу.. Эти звери на 2-х ногах хуже всяких зверей. Их только уничтожать, чтобы и запаха от них на Руси не осталось.
    4. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +3
      Сегодня, 06:47
      Все верно сказал. И хорошо что в твиттере на английском продублировал.
    5. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      +1
      Сегодня, 06:47
      А если и наших не будут в плен брать? разве это хорошо. Наоборот надо брать и показывать всему миру. Провести их по красной площади на 9 мая. До сих пор у посольства нет абрамсов и леопардов. Почему? мы не такие как они? И почему до сих пор не провели учения с царь бомбой. Это точно хоть и не будет красная линия, но оранжевая и белая точно
    6. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 06:47
      По его словам, российским войскам нужно приказать не брать в плен натовцев, а за каждого убитого награждать по максимуму.

      А как считать будем убитых. Как ребята должны подтверждать и получать награду. Может по отрезанным ушам...? request
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 06:50
        Ну так договоримся и до снятых скальпов, которые будут предъявлять начальству в качестве доказательства....
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +2
          Сегодня, 06:51
          Ну так договоримся и до снятых скальпов

          Суровые времена... А как подтверждать для премии, есть идеи?
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 06:53
            А чёрт его знает как подтверждать.... what
            У пилотов в ВОВ подтверждение сбитых засчитывалось после подтверждения этого факта коллегами пилота и данными наземной разведки - типа где упал вражеский борт и какой тип упал. А тут...
            Затрудняюсь ответить....
    7. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +4
      Сегодня, 06:48
      Что то ДАМ разошелся не на шутку - видимо у него информация появилась о сроках ввода на окраину отдельных стран нато.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 06:52
        Так Микрон вовсю трындит что готовит вс Иностранного Легиона для ввода на Окраину. Грозится что в до конца апреля этого года введёт.
        1. vasyliy1 Ранг пользователя
          vasyliy1
          +3
          Сегодня, 06:57
          Думаю неспроста недавно был разговор на повышенных тонах Кужегетыча с французом- видимо уже идет разговор про ввод отдельных стран нато на окраину.
      2. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        +1
        Сегодня, 06:58
        Цитата: vasyliy1
        Что то ДАМ разошелся не на шутку

        Скучно мужику в СФ!
    8. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 06:55
      Медведев стал ещё радикальные чем я в отношении НАТО...не узнаю его...помню как он пел нам в уши в свое президенство про толерантность, траспарентность и прочие умные вещи...охренеть как поумнел человек. what
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +6
        Сегодня, 06:57
        ИМХО не поумнел он а на публику работает своими высказываниями - рейтинг себе поправляет.... Он же наверно знает как к нему народ то относится. Не верю я ему.....
        1. ugos Ранг пользователя
          ugos
          +2
          Сегодня, 07:11
          Так и ведётся народ ,забыли как радовались, когда его Путин чуть ли не коленкой под зад из премьерства выпнул, народу нравится когда он слышит то что ему хочется слышать, вот этим и пользуются.
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:58
      Хорошую мысль озвучил и характеристику иностранным в/сл дал правильную
      В отношении этих закордонных гнид
      И про тамошних политиков не забыл
      Ну совсем оборзевшие твари, которые держат весь мир за дураков! (...)
    10. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 07:00
      Цитата: Nexcom
      ИМХО не поумнел он а на публику работает своими высказываниями - рейтинг себе поправляет....

      smile Несомненно...но зато как работает...всегда бы так было request но увы...уверен если бы он опять стал президентом снова начал бы чудить с подарками норвегам и переименование наших силовых органов в хрен знает что.
      Вернуть доверие к нему крайне сложно после его прошлых дел.
      Только реальные поступки на благо нашей страны могут помочь ему в этом.
      1. U-58 Ранг пользователя
        U-58
        +1
        Сегодня, 07:38
        Да дел- то особых и не было.
        Разве что одно благое он совершил.
        Ввел постоянное летнее время.
        Жаль, что потом все переиграли наоборот.
    11. KLM77 Ранг пользователя
      KLM77
      +1
      Сегодня, 07:02
      Раздражает этот местоблюститель своими заявлениями, развоевался, блин!
    12. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 07:03
      В плен брать можно и нужно , потом на весь мир транслировать их рожи и объяснения.
      1. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        +2
        Сегодня, 07:11
        . В плен брать можно и нужно , потом на весь мир транслировать их рожи и объяснения.

        Так и будет, русский солдат не убьет врага с поднятыми руками. Но напугать их ещё больше, чем они бояться- это надо. По этому я и согласен с Анатольевичем.
    13. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +2
      Сегодня, 07:18
      Как такой человек руководил Россией? Хотя, говорят, он и не руководил.
    14. zontov79 Ранг пользователя
      zontov79
      +2
      Сегодня, 07:27
      Да да, слышали мы уже, и про суды, и про смертную казнь , а в итоге отпустили и подарили айфоны!!))
    15. zorglub bulgroz Ранг пользователя
      zorglub bulgroz
      +1
      Сегодня, 07:33
      les oreilles et la queue....comme à la corrida
      уши и хвост....как в корриде
    16. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +1
      Сегодня, 07:35
      Довольно резкое и смелое заявление.
      Однако, правильное.
      Пусть в головах гоячих западных политиков появится и этот пунктик.
      1. ave0123 Ранг пользователя
        ave0123
        +1
        Сегодня, 07:45
        Задача ДАМ - озвучить в явном виде то, что наши не хотят говорить официально. Пока не хотят.

        И да, Украиной СВО не закончится.
    17. Million Ранг пользователя
      Million
      +1
      Сегодня, 07:45
      Дима не от большого ума это говорит.
      Пленного можно обменять на нашего пленного,пленного можно задействовать в работах на благо нашей страны,в лагере,конечно,под охраной.
      Да много еще как можно выгоды из него извлечь.
      Ну а если сдаваться не хочет или еще что,то только ликвидация,лучше через повешение.

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