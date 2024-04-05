Подразделения ВДВ РФ вышли к микрорайону Новый города Часов Яр, заняв высоты на восточной окраине города
Российские войска добились важного успеха на Часов-Ярском направлении. Продвигаясь южнее Богдановки, десантные подразделения ВС РФ овладели высотами к востоку от города и закрепились на них, нивелировав тем самым «высотное» преимущество противника, которое тот имел всё последнее время.
Ситуацию для ВСУ в Часовом Яре комментирует ставленник киевского режима в городе Сергей Чаус. По его словам, «ситуация в городе самая сложная» с начала вооружённого конфликта.
Чаус:
К настоящему моменту бойцы Ивановской дивизии ВДВ ведут бои у канала Северский Донец-Донбасс, подойдя к микрорайону Новый, что на западе Часова Яра. Противник в привычном для себя «стиле», оборудовав огневые точки на верхних этажах многоквартирных домов, старается вести огонь по наступающим отрядам российских Вооружённых сил для недопущения развития успеха нашими войсками.
Потеря врагом высот в восточной части города, безусловно, сказывается на ситуации. Если ранее высоты использовались ВСУ как явное «географическое» преимущество, в том числе для наблюдения и ведения артиллерийского огня, то теперь «по высотам» - практически паритет.
В командовании ВСУ осознают, что в случае перехода стратегически важного (именно из-за расположения на господствующих высотах) Часова Яра под контроль ВС РФ следом может пасть и более крупная Константиновка ввиду того, что она расположена значительно «ниже».
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