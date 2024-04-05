Подразделения ВДВ РФ вышли к микрорайону Новый города Часов Яр, заняв высоты на восточной окраине города

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Подразделения ВДВ РФ вышли к микрорайону Новый города Часов Яр, заняв высоты на восточной окраине города

Российские войска добились важного успеха на Часов-Ярском направлении. Продвигаясь южнее Богдановки, десантные подразделения ВС РФ овладели высотами к востоку от города и закрепились на них, нивелировав тем самым «высотное» преимущество противника, которое тот имел всё последнее время.

Ситуацию для ВСУ в Часовом Яре комментирует ставленник киевского режима в городе Сергей Чаус. По его словам, «ситуация в городе самая сложная» с начала вооружённого конфликта.



Чаус:

Российские войска усиливают обстрелы каждый день. Это создаёт огромную нагрузку. Много пожаров.



К настоящему моменту бойцы Ивановской дивизии ВДВ ведут бои у канала Северский Донец-Донбасс, подойдя к микрорайону Новый, что на западе Часова Яра. Противник в привычном для себя «стиле», оборудовав огневые точки на верхних этажах многоквартирных домов, старается вести огонь по наступающим отрядам российских Вооружённых сил для недопущения развития успеха нашими войсками.

Потеря врагом высот в восточной части города, безусловно, сказывается на ситуации. Если ранее высоты использовались ВСУ как явное «географическое» преимущество, в том числе для наблюдения и ведения артиллерийского огня, то теперь «по высотам» - практически паритет.

В командовании ВСУ осознают, что в случае перехода стратегически важного (именно из-за расположения на господствующих высотах) Часова Яра под контроль ВС РФ следом может пасть и более крупная Константиновка ввиду того, что она расположена значительно «ниже».
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    6 комментариев
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +6
      Сегодня, 07:08
      в случае перехода стратегически важного (именно из-за расположения на господствующих высотах) Часова Яра под контроль ВС РФ следом может пасть и более крупная Константиновка ввиду того, что она расположена значительно «ниже».

      Падет, еще как падет вместе с Часовым Яром.
      1. Kwasar9000 Ранг пользователя
        Kwasar9000
        +3
        Сегодня, 07:41
        Не падёт, а будет освобождена от оккупации.
      2. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +2
        Сегодня, 07:41
        Планомерно давление с помощью всех доступных средств поддержки, усиления, это уж точно другое, кардинально отличающиеся от лихих наскоков лёгких, мобильных сил...
        Ни в окопах, блиндажах и прочих укрытия спастись нельзя!
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +7
      Сегодня, 07:11
      Российские войска усиливают обстрелы каждый день. Это создаёт огромную нагрузку. Много пожаров.
      А вы наверное думали, что вас по головке гладить будут и уговаривать? Надежда на то, что вы одумаетесь изначально была призрачной и хорошо, что наконец это поняли. Дальше для вас будет только хуже.
    3. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      +5
      Сегодня, 07:15
      Ранее, к каналу вышли юго-западнее Ивановского, теперь северо-западнее. При этом, в самом Ивановском остаются уринцы на позициях. Самое время карман обратить в котёл.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:38
      «высотное» преимущество противника, которое тот имел всё последнее время.
      . Такое преимущество, в черте городской застройки, явление условно временное, если эффективно и планомерно его начнут ликвидировать, ровнять...

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