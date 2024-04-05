«На случай начала боевых действий»: Пентагон рассматривает варианты размещения оружейных складов в Арктике
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Соединенные Штаты готовятся к военному столкновению в Арктике, Пентагон рассматривает варианты размещения в арктическом регионе армейских складов со всем необходимым для будущей войны. Об этом заявил замкомандующего Управлением материально-технического обеспечения армии США Кристофер Мохан.
По словам генерал-лейтенанта, на данный момент военные рассматривают несколько вариантов размещения специальных складов в арктической зоне на территории стран-членов НАТО. По мнению экспертов, скорей всего склад будет размещен на территории Норвегии, эта страна наиболее подходит для этого.
Увеличение числа членов НАТО меняет обстановку в области безопасности и наши обязанности как части НАТО (...) Соединенные Штаты находятся на стадии выбора стран-участниц НАТО, которые станут партнерами Вашингтона в создании склада
- заявил Мохан.
Как заявляют эксперты, США возвращается к тактике времен холодной войны, делая по всему миру так называемые "закладки" на случай начала военных действий. Такие склады называются "зона армейского предварительного размещения" (APS), на них размещаются вооружения, боеприпасы, транспортные средства, топливо, обмундирование, пайки и многое другое, что может пригодиться при начале боевых действий. Теперь пришла очередь Арктики. Кстати, новый склад уже получил предварительный номер, он будет называться APS-2.
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