«На случай начала боевых действий»: Пентагон рассматривает варианты размещения оружейных складов в Арктике

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«На случай начала боевых действий»: Пентагон рассматривает варианты размещения оружейных складов в Арктике

Соединенные Штаты готовятся к военному столкновению в Арктике, Пентагон рассматривает варианты размещения в арктическом регионе армейских складов со всем необходимым для будущей войны. Об этом заявил замкомандующего Управлением материально-технического обеспечения армии США Кристофер Мохан.

По словам генерал-лейтенанта, на данный момент военные рассматривают несколько вариантов размещения специальных складов в арктической зоне на территории стран-членов НАТО. По мнению экспертов, скорей всего склад будет размещен на территории Норвегии, эта страна наиболее подходит для этого.



Увеличение числа членов НАТО меняет обстановку в области безопасности и наши обязанности как части НАТО (...) Соединенные Штаты находятся на стадии выбора стран-участниц НАТО, которые станут партнерами Вашингтона в создании склада

- заявил Мохан.

Как заявляют эксперты, США возвращается к тактике времен холодной войны, делая по всему миру так называемые "закладки" на случай начала военных действий. Такие склады называются "зона армейского предварительного размещения" (APS), на них размещаются вооружения, боеприпасы, транспортные средства, топливо, обмундирование, пайки и многое другое, что может пригодиться при начале боевых действий. Теперь пришла очередь Арктики. Кстати, новый склад уже получил предварительный номер, он будет называться APS-2.
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    12 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 07:16
      «Скорей всего склад будет размещен на территории Норвегии, эта страна наиболее подходит для этого» —

      — Американцам её не жалко ...
      1. bayard Ранг пользователя
        bayard
        0
        Сегодня, 07:22
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Американцам её не жалко ...

        Посмотрите на б\У , превращённую в Поле Боя . Англосаксам никого не жалко . Но именно развёртывание складов передового развёртывания говорит о агрессивных - наступательных планов США и НАТО .
        Думаю приливная волна приготовленная для Англии и северной Европы , причешет и Норвегию со всеми складами и пр. военной инфраструктурой НАТО .
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        0
        Сегодня, 07:23
        На это И.В.СТАЛИН бы ответил: " А сколько у американцев ледоколов и техники подготовленной к суровым условиям Арктики??!!! Это вам не Майами с Флоридой!
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:16
      Такие склады называются "зона армейского предварительного размещения" (APS), на них размещаются вооружения, боеприпасы, транспортные средства, топливо, обмундирование, пайки и многое другое, что может пригодиться при начале боевых действий. Теперь пришла очередь Арктики.

      И шо? Такой склад нельзя достать красивой ракетой из РФ?
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 07:25
      США возвращается к тактике времен холодной войны,

      Не надо вестись на гонку вооружений. Пупок может у нас развязаться... Надо постоянно заявлять о том, что войны с НАТО обычными вооружениями не будет.
      Зампред Совбеза России заявил, что военные потенциалы России и НАТО несопоставимы и в случае начала полномасштабного конфликта «война не будет вестись в окопах», но будет дан асимметричный ответ с применением ядерного оружия

      А так конечно огорчает, целей очень много для ядерного удара. Расползаются как тараканы. Тут два ответа: один увеличение мощности ядерного оружия и максимально возможное загрязнение...
    4. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 07:25
      ну и что, прилетит в этот склад тактический боеприпас с ядерной начинкой на гиперзвуковом носителе, нам не жалко, кушайте после не обляпайтесь
    5. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      -2
      Сегодня, 07:29
      все эти западники рассчитывают почемуто судя по последним их некоторым заявлениям что они с нами сойдутся в "честном" бою армия на армию без всякого атома типа ты один приходи мы тоже одни придем ты ножь не бери мы свои принесем)? На самом деле это настораживает они как правило всегда лучше нас граждан знают что творится у нас в руководстве а что если предположить чисто гипотетически что они уверены в том что мы не шваркнем? все это время где то идет подковерная возня
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 07:33
        что если предположить чисто гипотетически что они уверены в том что мы не шваркнем

        Не стоит предполагать... Обязательно жахнем...
        Макрон после телефонного звонка, своего министра обороны (после разговора с Шойгу) стал заикаться. Услышали что - то угрожающее...
        1. Mazunga Ранг пользователя
          Mazunga
          0
          Сегодня, 07:35
          вы определенно оптимист(
    6. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 07:35
      Это где, на льдине размещать собрались? Они уже в гренландии доразмещались, до сих пор заное гниет там.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:35
      Сказал бы, что военные ещё те хомяки, запасливые, но... объёмы хомячпства должны иметь разумные пределы, по объективным причинам...
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 07:38
      Отсутствие ледоколов у США заставляет их использовать самый ущербный вариант для себя - Норвегию,им надо Аляску с Канадой лучше задействовать,есть шанс продержаться дольше.А у американцев Арли Бёрки с системой Иджис ледового класса Аrk 7 естьхотябы? Пока вижу у них там голую задницу!С двумя вшами Ринавик и Туле. bullyДа и для более менее точного применения ПРО надо чтобы наша боеголовка пролетела или летела обязательно между двух станций наведения- как схемы учений показывают ,это обязательно.

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