Глава Минобороны ФРГ Писториус анонсировал создание в составе Бундесвера кибервойск

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Глава Минобороны ФРГ Писториус анонсировал создание в составе Бундесвера кибервойск

В немецком Бундесвере появится четвертый род войск, немцы дозрели до создания войск информационных операций, т.е. кибервойск. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Глава военного ведомства Германии намерен модернизировать Бундесвер снизу и до самого верха, превратив в самые современные войска. Реформы планируется провести в самое ближайшее время, если на это хватит средств. По крайней мере, заявления уже прозвучали. Первым делом Писториус пообещал создать кибервойска, которые в армиях других государств имеются уже давно и успешно развиваются.



Кстати, в отношении киберугроз Германия считается одной из слабейших стран Европы. Как недавно заявила глава Федерального ведомства по информационной безопасности ФРГ Клаудиа Платтнер, страна в настоящее время не в состоянии отразить атаки в информационном пространстве.

Решение принято на фоне "роста угроз" в Европе. По словам Писториуса, Германия оказалась перед лицом новых вызовов, что и привело к реформированию Бундесвера и созданию кибервойск. Кроме того, также будет создано единое центральное командование с задачей подготовить немцев к обороне. Под его начало отдадут сухопутные силы, авиацию, военно-морской флот и информационные войска.

На все про все в следующем году потребуется дополнительно 6,5 млрд. евро, но получит ли эти средства Бундесвер, пока непонятно. У немецкого правительства есть деньги на Украину, а на собственную армию нет.
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    5 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 08:12
      Германия оказалась перед лицом новых вызовов, что и привело к реформированию Бундесвера
      Сразу возникает вопрос, а кто же создал эти вызовы,которые представляют угрозу Германии? Не сами ли немцы в компании других стран - членов НАТО?
      немцы дозрели до создания войск информационных операций
      По поводу финансирования этого проекта вопрос уже решили? Не забывайте на вас еще помощь украине, которую вы хотите увеличить.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 08:20
        Германия оказалась перед лицом новых вызовов, что и привело к реформированию Бундесвера

        Решили возродить Вермахт...??? Ну, ну... Совсем забыли Гансы чем это для вас заканчивается...
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 08:33
          Решили возродить Вермахт...??
          Помнится в 1935 году его тоже начали возрождать. А в 1945..... wink
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 08:21
        Цитата: rotmistr60
        Сразу возникает вопрос, а кто же создал эти вызовы,которые представляют угрозу Германии?

        А может вспомнили (но не озвучили) как США Меркель прослушивали "со товарищи " вот и сподобились на кибервойска laughing
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:49
      «Реформы планируется провести в самое ближайшее время, если на это хватит средств» —

      — Определился бы со "средствами" сначала,а потом и заявлял ...

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