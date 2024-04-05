ВМС США заказали 17 самолетов F/A-18 Super Hornet, хотя ранее собирались от них отказываться
Военно-морские силы США приняли решение заключить контракт с компанией Boeing на приобретение 17 самолетов F/A-18 Super Hornet. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на собственные источники.
Как стало известно, контракт с компанией-производителем был заключен 19 марта 2024 года. Его стоимость составляет 1,3 млрд долларов. В рамках сделки будут осуществлены поставки пакетов технических данных, которые необходимы для оперативного обслуживания самолетов данного типа.
Исполнительный директор программы тактических самолетов контр-адмирал Джон Леммон обратил внимание на важность пакета технических данных для морской авиации. Кроме того, контр-адмирал подчеркнул, что самолеты данного типа останутся ключевыми элементами авианосного крыла ВМС США.
Средства на приобретение новых самолетов были выделены за счет ассигнований Конгресса США. Капитан Майкл Беркс, руководитель программы F/A-18 и EA-18G, выразил благодарность своей команде за заключение сделки с компанией-производителем. Данная сделка поможет решить проблему нехватки истребителей в морской авиации ВМС США.
Поставки новых Super Hornets планируется начать зимой 2026 года и завершить к весне 2027 года, что позволит добиться роста боевого потенциала морской авиации ВМС США в ближайшее десятилетие. Напомним, что самолет F/A-18 Super Hornet представляет собой многоцелевой истребитель, разработанный компанией Boeing для ВМС США и принятый на вооружение в 1990-х годах.
Интересно, что ранее американские СМИ сообщали о наличии у ВМС США планов отказаться от использования данных истребителей. Но теперь, получается, отказываться от них не планируют, более того, собираются увеличить их количество в распоряжении американских военно-морских сил в ближайшие годы.
- Wikipedia / U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Chris Thamann
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