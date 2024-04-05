ВМС США заказали 17 самолетов F/A-18 Super Hornet, хотя ранее собирались от них отказываться

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ВМС США заказали 17 самолетов F/A-18 Super Hornet, хотя ранее собирались от них отказываться

Военно-морские силы США приняли решение заключить контракт с компанией Boeing на приобретение 17 самолетов F/A-18 Super Hornet. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, контракт с компанией-производителем был заключен 19 марта 2024 года. Его стоимость составляет 1,3 млрд долларов. В рамках сделки будут осуществлены поставки пакетов технических данных, которые необходимы для оперативного обслуживания самолетов данного типа.



Исполнительный директор программы тактических самолетов контр-адмирал Джон Леммон обратил внимание на важность пакета технических данных для морской авиации. Кроме того, контр-адмирал подчеркнул, что самолеты данного типа останутся ключевыми элементами авианосного крыла ВМС США.

Средства на приобретение новых самолетов были выделены за счет ассигнований Конгресса США. Капитан Майкл Беркс, руководитель программы F/A-18 и EA-18G, выразил благодарность своей команде за заключение сделки с компанией-производителем. Данная сделка поможет решить проблему нехватки истребителей в морской авиации ВМС США.

Поставки новых Super Hornets планируется начать зимой 2026 года и завершить к весне 2027 года, что позволит добиться роста боевого потенциала морской авиации ВМС США в ближайшее десятилетие. Напомним, что самолет F/A-18 Super Hornet представляет собой многоцелевой истребитель, разработанный компанией Boeing для ВМС США и принятый на вооружение в 1990-х годах.

Интересно, что ранее американские СМИ сообщали о наличии у ВМС США планов отказаться от использования данных истребителей. Но теперь, получается, отказываться от них не планируют, более того, собираются увеличить их количество в распоряжении американских военно-морских сил в ближайшие годы.
  • Wikipedia / U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Chris Thamann
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13 комментариев
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  1. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +2
    Сегодня, 08:24
    Не, ну старый конь конечно борозды не испортит, но это означает что новый (Ф-35) пашет несильно глубоко...
    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:45
      это означает что новый (Ф-35) пашет несильно глубоко...
      Вы нанесли глубокую рану для представителей "секты F-35", которые обитают на сайте. Не исключено, что анализ боевых действий на украине внес свои коррективы в американские планы.
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        0
        Сегодня, 08:55
        Цитата: rotmistr60
        Вы нанесли глубокую рану для представителей "секты F-35", которые обитают на сайте.

        Ну да, обозвать пингвина новым конём, да ещё и маломощным, когда в паспорте написано "Молния" - обидно небось . laughing
        1. ASAD Ранг пользователя
          ASAD
          0
          Сегодня, 09:03
          Крайности не к чему хорошему не приводят. Самолёт как самолёт. Он не может выполнять буквально все хотелки военных. В чем-то лучше ,а в чём то хуже. 1000 штук просто так не клепали бы.
          1. Владимир_2У Ранг пользователя
            Владимир_2У
            0
            Сегодня, 09:07
            Цитата: ASAD
            Крайности не к чему хорошему не приводят.

            А крайность это по вашему что? Что наклепали тысячу аналоговнентных самолётов, но при это пришлось возвращаться к старой лошадке?
            Ф-35 приняли в том числе и для для замены самолёта как самолёта Ф/А-18 Хорнет
            1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
              Крымский партизан 1974
              0
              Сегодня, 09:46
              Ф-35 приняли в том числе и для для замены
              ...не в том числе, а для полной замены хорнетов в ВМФ и корпуса морской пехоты, в версии вертикалки, но по ходу оказался слабым против хорнета...да и чё там говорить...пингвин просто соткан из недостатков...а старый добрый шершень обкатан конфликтах, да и боевой час стоит вполовину дешевле пингвина
  2. Андрей ВОВ Ранг пользователя
    Андрей ВОВ
    0
    Сегодня, 08:58
    А подскажет модет кто из знающиз, этот F 18 какому нашему прямой конкурент?
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 09:40
      Сложно сказать... единственно, что помню, был не так давно тендер в индии и там от нас выставлялся МИГ-35 в противовес
    2. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      0
      Сегодня, 09:42
      Цитата: Андрей ВОВ
      этот F 18 какому нашему прямой конкурент


      Как штурмовик наверное МиГ-27, как истребитель МиГ-29, если брать сверстников.
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 10:22
        Какие они ему сверстники? Ф-18 был новейшим самолетом США (до появления Ф-35) - самолет 1997 года. МиГ-27 - 1975 год, МиГ-29 - 1982 год.
        1. Владимир_2У Ранг пользователя
          Владимир_2У
          0
          Сегодня, 10:43
          Цитата: blackGRAIL
          Какие они ему сверстники? Ф-18 был новейшим самолетом США (до появления Ф-35) - самолет 1997 года. МиГ-27 - 1975 год, МиГ-29 - 1982 год.

          Ну да, только Супер Хорнет, а так
          "Первый полёт «Хорнет» совершил 18 ноября 1978 года. Первый серийный самолёт поднялся в воздух 12 апреля 1980 года, а в мае новые машины начали поступать в ВМС. "
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 09:13
    Всё очень просто .Кто то позвонил из Боинга капитану Майклу Берксу: Майор Беркс?Нет капитан Беркс! Слушай сюда капитан,мне нужен контракт на F-18 ,ты в курсе что у меня с гражданскими Боингами?Это бодяга у нас с ними надолго.Будет контракт ,не век же тебе в капитана ходить ,откат как обычно.Окей?
  4. Wildcat Ранг пользователя
    Wildcat
    +1
    Сегодня, 09:51
    Была в Рунете и на Топваре переводная статья несколько месяцев назад.
    Там автор жаловался на то, что нужны еще самолеты на Тихий Океан.
    Предлагалось как раз Ф18 производить. Ф35 в производстве все расписаны, Ф16 не годятся и расписаны, Ф15 линия тоже занята, Ф22 не делают. А линия Ф18 вроде бы была то ли уже свободна, то ли с малой загрузкой. По нагрузке, дальности и способности базирования на авианосцах они как раз подходили.
    Но в той статье предлагалось 48 Ф18 заказать, ИМХО.
    У кого время есть, киньте ссылку в камменты, плз.

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