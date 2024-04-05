Глава офиса Зеленского заявил о приближении «критического момента» для Украины и назвал причины такой ситуации

В настоящее время Украина приближается к куда более сложной ситуации, чем та, которую можно наблюдать сейчас. С таким заявлением в интервью американскому изданию The Politico выступил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.По утверждению руководителя администрации украинского президента, для Украины приближается «критический момент». Ермак назвал и основные причины сложившейся ситуации. По его мнению, ухудшение положения ВСУ связано с нехваткой вооружений и продолжающимися дебатами в Конгрессе США по вопросу о принятии пакета военной помощи Киеву.Кроме того, глава президентского офиса Украины опять обратил внимание на большую потребность украинской армии в средствах противовоздушной и противоракетной обороны. Он отметил, что главная проблема – во времени, поэтому для Киева так важно, чтобы пакет военной помощи конгресс одобрил в течение текущего месяца.Отметим, что украинские власти продолжают клянчить у стран Запада дополнительные вооружения. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял о необходимости выделения Киеву новых систем ПВО и ПРО Patriot.Один из высокопоставленных военных чинов ВСУ утверждал в интервью западной прессе, что Украине потребуется как минимум пять батарей таких зенитных ракетных комплексов, чтобы прикрыть от ударов российских ракет основные промышленные центры страны.

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