Глава офиса Зеленского заявил о приближении «критического момента» для Украины и назвал причины такой ситуации

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Глава офиса Зеленского заявил о приближении «критического момента» для Украины и назвал причины такой ситуации

В настоящее время Украина приближается к куда более сложной ситуации, чем та, которую можно наблюдать сейчас. С таким заявлением в интервью американскому изданию The Politico выступил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По утверждению руководителя администрации украинского президента, для Украины приближается «критический момент». Ермак назвал и основные причины сложившейся ситуации. По его мнению, ухудшение положения ВСУ связано с нехваткой вооружений и продолжающимися дебатами в Конгрессе США по вопросу о принятии пакета военной помощи Киеву.

Кроме того, глава президентского офиса Украины опять обратил внимание на большую потребность украинской армии в средствах противовоздушной и противоракетной обороны. Он отметил, что главная проблема – во времени, поэтому для Киева так важно, чтобы пакет военной помощи конгресс одобрил в течение текущего месяца.

Отметим, что украинские власти продолжают клянчить у стран Запада дополнительные вооружения. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял о необходимости выделения Киеву новых систем ПВО и ПРО Patriot.

Один из высокопоставленных военных чинов ВСУ утверждал в интервью западной прессе, что Украине потребуется как минимум пять батарей таких зенитных ракетных комплексов, чтобы прикрыть от ударов российских ракет основные промышленные центры страны.
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    25 комментариев
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    1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +6
      Сегодня, 08:28
      Причина: Зеленский и Ермак, которые воруют и уничтожают Украину.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 08:36
        Ну какой он на хрен Ермак...??? Ермак был только один... Казачий атаман, исторический покоритель Сибири для Русского государства при правлении царя Ивана Грозного и Фёдора I Иоанновича...
        А это так... Ермачонок Подзелёновик...
        1. Mitos Ранг пользователя
          Mitos
          +1
          Сегодня, 08:56
          Подзеленовик очень точно.
          Попрашайки очередное выклянчивание денег. А то на фронт посылать не с чем будет. И патроиты они просят как будто это спасение их лично.
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +3
      Сегодня, 08:29
      Это типа мольба- "Введите армию нато, а не то нам каюк!!!"
    3. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      +2
      Сегодня, 08:32
      Неужели зеленскому денег на второй замок не хватает, ах да, там же еще есть разные ермаки с кулебами
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 08:34
        Ему-то может и хватит. Но теперь тёща хочет.
        1. Kwasar9000 Ранг пользователя
          Kwasar9000
          0
          Сегодня, 09:32
          Ольге Витальевне вряд ли что-то надо. А вот Елена, ой, Олена хочет много-много и без мужа! Кстати, они ведь побираться в Европу вовсе не вместе ездят! И походу, Ленке больше подают, но она по старой доброй привычке всё добро ныкает.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 09:43
            Конечно ныкает. Что там замок? Она потом остров купит. Царицей будет.
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +3
      Сегодня, 08:32
      Да и в теракте в Крокусе , уже реально видно торчащие хахляцкие свинные уши , это ваш пожизненный приговор.
    5. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +4
      Сегодня, 08:33
      Остальные хахляцкие господари не лучше, воруют начиная с Кучмы.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 09:08
        Цитата: Ирек
        воруют начиная с Кучмы.

        С Кравчука точнее будет.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 09:21
        Остальные хахляцкие господари не лучше, воруют начиная с Кучмы.

        Исторически у этих бандеровцев только - злоба, вредительство и бахвальство.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 08:34
      для Украины приближается «критический момент»
      Каждый из окружения Зеленского пытается по своему охарактеризовать сложившуюся ситуацию, но все едины в одном - дайте оружия, б/п, средства ПВО... Запад не успевает давать (сегодня правда не так активно), а украина не успевает гробить на ЛБС и местах хранения. Замкнутый круг и "черная дыра" по средине в виде 404.
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 08:39
      «Для Украины приближается "критический момент"» —

      — "Момент" крадётся незаметно ...
    8. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 08:48
      Очередное дай... ничего нового..... поможите, спасите....
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 09:26
        поможите, спасите....

        Поможем и спасём... алкоголики наш профиль yes

        Привет hi
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          0
          Сегодня, 09:32
          Пациент скорее мертв... bully
          love
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 08:48
      о приближении «критического момента» для Украины
      У Украины начались критические дни wink
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 09:29
        У Украины начались критические дни wink

        Об этом узнала вся Европа сразу после прибытия первого поезда с "изнасилованными" беженцами из Украины winked
    10. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 08:56
      Зашибись- заценили новость, от победных реляций момента начала СВО и под лозунги НАТО не надо скорой победы контрнаступа, пауки теперь озадачились разъяснительной работой зрады и поиском виновных, приведших к этой ситуёвине.
      А тем временем готовятся запасные аэродромы и парашюты в забугорье саксо-наглии, янке - сри ии , гей- еуропии, куда заблаговременно перевезены жены, любовницы, семьи и самое главное, бабло, тёкшее ранее бурной рекой, а сечас ручейком!
      Осталось напоследок подвести ревизию, распилить бюджета, сколько можно и неможно унести и свалить, пока живыми, за бугорье!
    11. pudelartemon Ранг пользователя
      pudelartemon
      +2
      Сегодня, 09:10
      Да сбудуться пророчества этой жирной руссофобской свиньи. И да побыстрей. Аминь.
    12. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 09:14
      Андрей, держи ... бодрей!!
      The darkest hour is that before the dawn. (стар. нар. примета хозяев)
      Еще десять тысяч вёдер воды, синьор, — и золотой ключик у нас в кармане! (с)
    13. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 09:23
      Глава офиса Зеленского заявил о приближении «критического момента» для Украины и назвал причины такой ситуации
      Таки "критические дни" наступают? laughing
    14. 501Legion Ранг пользователя
      501Legion
      0
      Сегодня, 09:55
      так они бы и так проиграли давно если бы не завоз оружия, кто знает как бы могло быть если РФ жестко среагировала на поставки вооружения. быть может уже давно в других реалиях жили , кто знает )
    15. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:26
      По его мнению, ухудшение положения ВСУ связано с нехваткой вооружений и продолжающимися дебатами в Конгрессе США по вопросу о принятии пакета военной помощи Киеву.
      Ну даст вам Запад и США, хоть триллион долларов, но всё равно Украина капитулирует, потеряв убитым последнего мужика. А детей делать, чтоль негры будут ?

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