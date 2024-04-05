Глава Мурманской области Андрей Чибис получил тяжёлое ранение в результате нападения с ножом

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Глава Мурманской области Андрей Чибис получил тяжёлое ранение в результате нападения с ножом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии после нападения на него мужчины в городе Апатиты, где глава региона выступал перед местными жителями. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

По имеющимся данным, мужчина напал на главу Мурманской области при выходе того из ДК "Строитель" в Апатитах. Удар ножом был нанесен в живот. При этом нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, вообще никак не выказывал намерений напасть на губернатора. При задержании он был ранен в ногу и также госпитализирован. Сам Чибис был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу, где ему была проведена операция, на данный момент его жизни ничего не угрожает.



Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. Нападавший задержан

- говорится в сообщении.

Задержание нападавшего произвел сотрудник Росгвардии, применивший табельное оружие. Нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью. Задержанный заявил, что никаких претензий к губернатору не имел, а на нападение его толкнул "голос в голове". Это предварительная информация, официально об этом не сообщалось.

На данный момент с задержанным работают следователи, устанавливая все обстоятельства нападения, решается вопрос с возбуждением уголовного дела. Официальных заявлений от правоохранителей пока не поступало.
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    38 комментариев
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    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 08:33
      Ага, голос из телеги, да денюшка. yes
      а на нападение его толкнул "голос в голове"
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +4
        Сегодня, 08:35
        Цитата: Enceladus
        Ага, голос из телеги, да денюшка.

        Некоторым надо законодательно запретить иметь смартфоны - ничего сложнее кнопочной мобилки. hi
        Но это назовут "карательной психиатрией".
        1. Kwasar9000 Ранг пользователя
          Kwasar9000
          +2
          Сегодня, 09:05
          В кнопочный тоже можно такое засунуть... Глаша (Стругацкие, "Через тернии к звёздам"), там даже полотёркой не сгодилась бы.
          1. Владимир_2У Ранг пользователя
            Владимир_2У
            +1
            Сегодня, 09:09
            Цитата: Kwasar9000
            В кнопочный тоже можно такое засунуть...

            С маааленьким экраном и парой микросхем. Строго СМС-ки от МЧС-ки получать )))
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              0
              Сегодня, 10:21
              Цитата: Владимир_2У
              С маааленьким экраном и парой микросхем.

              Никогда не пользовался смартфоном, моё кредо - телефон это средство связи.
        2. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +1
          Сегодня, 09:10
          Некоторым надо законодательно запретить иметь смартфоны - ничего сложнее кнопочной мобилки.

          Нужны какие - то фильтры в соцсетях. Не знаю, лично я вот обхожусь без них. Вконтакте нет уже меня с 2012 года, в Одноклассниках с 2013 года.
          1. aksleks Ранг пользователя
            aksleks
            0
            Сегодня, 10:15
            Цитата: Msi
            Некоторым надо законодательно запретить иметь смартфоны - ничего сложнее кнопочной мобилки.

            Нужны какие - то фильтры в соцсетях. Не знаю, лично я вот обхожусь без них. Вконтакте нет уже меня с 2012 года, в Одноклассниках с 2013 года.

            Приветствую! У меня жена в 2015г. захотела удалить свой аккаунт в Одноклассниках))). Ничего у неё не получилось. Стали выяснять почему не получается удалить. Оказывается организаторы этой соц.сети специально, ради рейтинга блокируют попытки удаления. Более того - приходят извещения о днях рождения давно похороненных людей.
        3. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          -2
          Сегодня, 09:11
          Во время ВОВ у населения изъяли приемники, хотя поймать там можно было существенно меньше. Наша вольница никакому разумному объяснению не поддается, зато ее результаты вполне очевидны. Одно дело мотоль языком про борьбу за суверенитет, другое - реальные к нму шаги делать
          1. Владимир_2У Ранг пользователя
            Владимир_2У
            +4
            Сегодня, 09:13
            Цитата: ИванИванов
            Наша вольница никакому разумному объяснению не поддается, зато ее результаты вполне очевидны.

            А вот тут вы не правы. Потому что без инета ,Телеги и пр. не получилось бы организовать такую масштабную помощь нашим парням на фронте.
            1. ИванИванов Ранг пользователя
              ИванИванов
              -2
              Сегодня, 09:19
              Разве проблема создать свои платформы? Издержки чужих велики слишком. Для создания сети заинтересованных, с мотивацией, людей телега избыточна. Можно было что-то попроще на первый момент предложить, раз недочухали создать свое вовремя, как тот же китай.
            2. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
              Вольноопределяющийся Марек
              +1
              Сегодня, 09:21
              А, что во время Великой Отечественной, помощи фронту не было? Или тогда люди другие были? "Люди всегда одинаковые ", это не я сказал. А, вот власть, она да- бывает разная...
              1. Владимир_2У Ранг пользователя
                Владимир_2У
                0
                Сегодня, 09:34
                Цитата: Вольноопределяющийся Марек
                А, что во время Великой Отечественной, помощи фронту не было? Или тогда люди другие были? "Люди всегда одинаковые ", это не я сказал. А, вот власть, она да- бывает разная...

                Вот одно дело (великое и важное), когда собирают денежные средства, да хоть обручальные кольца и условные носки-варежки, потому что хотя бы из вооружения всё худо-бедно есть, и совсем другое, когда БПЛА, РЭБ от БПЛА, теплаки/прицелы, КДЗ!!! потому что танки лысые!, даже глушители и несчастные магазин-коробки к ПК собирают, потому что в "войсках всё есть". Без инета и мессенджеров так не получилось бы. Потому что власть, да, власть разная.
            3. ИванИванов Ранг пользователя
              ИванИванов
              0
              Сегодня, 09:34
              Независимо от случившегося, Ашманов об этой проблеме громко говорит еще с 2014 го. Тогда его вообще никто не слушал, за редким исключением. Сейчас почесываться стали, но тоже, как видим, не слишком активно.
    2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 08:35
      [мужчина напал на главу Мурманской области при выходе того из ДК "Строитель" в Апатитах. Удар ножом был нанесен в живот]

      Ну за губернатора точно получит пожизненное!
      Это не возле пивнушки один другого порезал.
      Сарказм.
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +4
      Сегодня, 08:37
      Сезонное обострение определённых заболеваний , да и охрана проморгала смутьяна.
      1. Полковник МО Ранг пользователя
        Полковник МО
        +5
        Сегодня, 08:51
        Один с игрушечным автоматом к Президенту рвется, у второго голоса в голове - интересное совпадение. Кто то писал в комментариях, до 8 апреля нестабильные люди активность проявлять будут. На дороге и в магазинах поаккуратнее надо.
        1. обыватель Ранг пользователя
          обыватель
          +1
          Сегодня, 09:39
          Цитата: Полковник МО
          Один с игрушечным автоматом к Президенту рвется, у второго голоса в голове -

          Это воздействие Х-лучей распространяемых ЦРУ и СБУ. Необходимо провести расследование и предъявить обвинение штатам.
          P.S. Это всего лишь аналогия на реакцию амеров по воздействию на ихних дипломатов в Гаване.
          1. svarog77 Ранг пользователя
            svarog77
            -1
            Сегодня, 09:45
            Шапочка из фольги наше всё!
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 08:38
      на нападение его толкнул "голос в голове"
      Хочет отделаться "дуриком", а не сроком в зоне. Но и в режимном "дурике" при необходимости можно устроить ад для "пациента". Губернатору скорейшего выздоровления.
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        +3
        Сегодня, 08:46
        Да псих обыкновенный, хотя может и кто-то сподвиг на ,,подвиг,, Ведь могут мошенники по телефону заставить человека взять кредит .
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          -1
          Сегодня, 09:14
          Давали фото, не похож он на психа.
          1. ASAD Ранг пользователя
            ASAD
            +3
            Сегодня, 09:16
            Существует институт Сербского для изучения психических отклонений. А вы по фото диагноз поставили!
            1. ИванИванов Ранг пользователя
              ИванИванов
              -1
              Сегодня, 09:20
              Плюс ничего подобного за ним ранее не числилось, кроме уголовщины.
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:48
      Имею сказать, таки неужели события начала СВО и последние с ростом числа диверсий и терактов ничему не учат членов всех партий Гос думы и органы, в том числе, и силовые.
      Дай Бог здоровья губернатору и всем чиновникам, несущих трудную службу и работу в интересах всего многонационального и могоконфессионального народа РФ.
      Сколько нужно смертей ВС РФ в СВО, мирных людей,предупреждений Верховного и липовых отчётов МВД, ФСБ, СК и Ген Прокуратуры?
      Идёт уже объявленная война всего лже-недо-запада против народа РФ, поэтому без паники во всех школах, дет садах, ВУЗах и социальных учреждениях от мала до велика разъяснять и учить примерам быстрого реагирования и войны с врагом от домохозяек до чиновников с проведением занятий!
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        -1
        Сегодня, 09:17
        Ничему не учит, ради красивой международной картинки (кому она нужна, кстати?) можно выходит и своими пожертвовать. С потенциальным Гебельс-радио в каждом кармане нужно что-то делать. Например поменять на местные модели смартфонов и ПО. На китайские в крайнем случае, временно.
    6. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      +3
      Сегодня, 08:49
      Хотелось бы верить, что покушавшийся клиент психиатра, но вот место его работы- РЖД говорит о том, что у психиатра на учёте он ни как не проходил. Что с кем не поделил Чибис, кому наступил на пятки?
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 08:53
      Внутренний голос ему сказал ,нападай из личной неприязни.Не думаю что нападавший был пациентом Мурманского областного наркопсих диспансера в г Апатиты.Самое главное губернатор живой и жизни ни что не угрожает.Смотрю за ним,хотя и прошлый " варяг" ,но работает нормально.Мурманчан участвующих в СВО не забывает.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +3
        Сегодня, 09:14
        Смотрю за ним,хотя и прошлый " варяг"

        Я за нашего переживаю. За Гладкова тоже "варяг"... Нормальный губернатор лучше Савченко( до него был). Постоянно везде ездит после обстрелов.
    8. vet Ранг пользователя
      vet
      +5
      Сегодня, 08:56
      Этого посадят. А вот арестованный в Эмиратах "Антоха" - Промес, который брата порезал, наркоту центнерами поставлял и в России налоги не платят - это "гордость "Спартака", за которого надо бороться до конца". Все "легенды Спартака" уже с ног до головы изгадились, защищая этого уголовника. А соотечественник Промеса Рай Влут, который насмерть сбил ребенка и приговорен к 2,5 голда наи родине, теперь спокойно играет в "Урале". "Лига беглых преступников". И вообще, достали уже эти двойные стандарты.
      1. svarog77 Ранг пользователя
        svarog77
        0
        Сегодня, 09:48
        Его даже еще экстрадировали из Эмиратов, а вы уже вину "доказали", а может еще и приговор вынесли? lol
        1. vet Ранг пользователя
          vet
          0
          Сегодня, 10:31
          У Промеса апелляция по делу о наркотиках - и речь идет не об отмене приговора, а о том, чтобы скостить срок. А приговор по нападению на брата уже вступил в силу - так что 100 % уголовник.
    9. singless Ранг пользователя
      singless
      +3
      Сегодня, 08:59
      и зачем ему такая охрана которые только мух ловят
      1. hhurik Ранг пользователя
        hhurik
        0
        Сегодня, 10:16
        Фигня вопрос - пусть нанимает персональных телогвардейцев, частных, можно женщин как у Каддафи, в любом количестве. А так служивому пришлось из ПМ в толпе фигачить, а ежели-бы рикошет или просто промахнулся нехорошо по беременным пенсионерам? На одной шконке с апатитчанином оказался бы, к гадалке не ходи.
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 09:12
      Голоса в голове... так тоже бывает, весна однако. Работа для следствия, экспертов психиатров... разберутся.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 10:17
        Человек имел машину, довольно высокооплачиваемую работу на Ж/Д - с справкой что он " думкопф"?
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +2
          Сегодня, 10:36
          В жизни всякое бывает...
          Всю жизнь радовался, что аллергия обошла меня стороной и вдруг!!! Ближе к пенсии вылезло... извольте радоваться belay поплохело от того, что всю жизнь под боком росло и не мешало!
          Человеческие мозги, дло такое... сложное, те же специалисты иронизируют, что они таг ничего и не знают, что да как там происходит.
          В обще, задача для специалистов, нам, дилетанта, только гадать остаётся... но не хочется.
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 10:43
            У меня была только одна аллергия- на сушёные водоросли.Вторая скрытая - на работу.Сейчас после прививки от ковида "и "качественного" дезенфицирующего раствора кожа с рук раз в два месяца слазит.Доктора ни чего найти не могут.Но точно не от чачи. hi С этим экстремистом ни чего не понятно,надо будет мониторить мурманскую прессу у человека всё было,кроме приключений на 5 точку.
    11. Earl Ранг пользователя
      Earl
      +2
      Сегодня, 09:31
      Голос в голове, надо полагать, шокал и гэкал.

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