Глава Мурманской области Андрей Чибис получил тяжёлое ранение в результате нападения с ножом
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии после нападения на него мужчины в городе Апатиты, где глава региона выступал перед местными жителями. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.
По имеющимся данным, мужчина напал на главу Мурманской области при выходе того из ДК "Строитель" в Апатитах. Удар ножом был нанесен в живот. При этом нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, вообще никак не выказывал намерений напасть на губернатора. При задержании он был ранен в ногу и также госпитализирован. Сам Чибис был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу, где ему была проведена операция, на данный момент его жизни ничего не угрожает.
Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. Нападавший задержан
- говорится в сообщении.
Задержание нападавшего произвел сотрудник Росгвардии, применивший табельное оружие. Нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью. Задержанный заявил, что никаких претензий к губернатору не имел, а на нападение его толкнул "голос в голове". Это предварительная информация, официально об этом не сообщалось.
На данный момент с задержанным работают следователи, устанавливая все обстоятельства нападения, решается вопрос с возбуждением уголовного дела. Официальных заявлений от правоохранителей пока не поступало.
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