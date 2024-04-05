Фиксируется продвижение ВС РФ на Великоновосёлковском участке фронта западнее Старомайорского

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Фиксируется продвижение ВС РФ на Великоновосёлковском участке фронта западнее Старомайорского

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление на Великоновосёлковском участке фронта. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, которые освещают ход боевых действий в зоне проведения спецоперации.

В настоящее время подразделения российской армии смогли продвинуться к западу от Старомайорского. Ширина продвижения на данном участке фронта составляет до 1,5 километров, а глубина – до 1 километра. Нашим бойцам удалось оттеснить, частично уничтожив, боевиков ВСУ, оборонявшихся на указанном направлении.

Дальнейшее наступление российской армии позволит занять более важные в стратегическом отношении позиции. Это, в свою очередь, создаст базу для развертывания последующих наступательных действий. Также важно, что украинские формирования теряют большое количество личного состава и военной техники, в том числе и западного производства, в ходе боевых действий на данном направлении.


Положение украинской армии становится все хуже в тех районах, которые ранее в зону проведения так называемого «контрнаступления» ВСУ летом-осенью 2023 года.

Сказываются и нехватка боеприпасов, и проблемы с пополнением оперирующих на фронте бригад личным составом. Да и качество мобилизованных украинцев ухудшается. Принудительно мобилизованные солдаты отличаются низкой мотивацией, часто имеют плохие здоровье и физическую подготовку.
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    1 комментарий
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    1. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      -1
      Сегодня, 09:54
      Да все у укров нормально со снабжением. Недостаток обученности у солдат компенсируется их количеством, которое в два раза превосходит наши силы. Наши продвигаются на лучшей организации и самоотверженности.

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