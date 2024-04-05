В смартфоне террориста из «Крокус Сити Холла» обнаружены фото боевиков с украинским флагом

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В смартфоне террориста из «Крокус Сити Холла» обнаружены фото боевиков с украинским флагом

Сотрудниками Следственного комитета России в смартфоне террориста из «Крокус Сити Холла» были обнаружены фото боевиков в камуфляжной одежде с украинским флагом. Это произошло, когда следователи тщательно изучили содержимое телефонов участников теракта в Подмосковье.

Такое сообщение поступило от пресс-службы СК Российской Федерации.

Анализируя материалы, правоохранители пришли к выводу, что атака на место проведения культурно массового мероприятия и проведение спецоперации на Украине и в новых регионах РФ напрямую связаны между собой.

В частности, стало известно, что один из боевиков, который отослал фотоизображения входов в концертный зал и подъездных маршрутов в здание, сделал это 24 февраля 2024 года, то есть в день второй годовщины начала СВО. Там присутствовали и другие фотографии.

Обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом

- сообщили в Следкоме РФ.



На данный момент сотрудники следственных органов проверяют версию причастности спецслужб Украины к организации террористического акта в Московской области.

В концертном зале «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта должно было пройти выступление рок-группы «Пикник», но оно не состоялось. Прямо перед началом концерта в зал ворвались вооруженные боевики, которые начали стрелять по людям и подожгли здание.



  • Следственный комитет РФ
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22 комментария
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  1. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    +2
    Сегодня, 09:34
    Все таки Украина.................
    1. Венд Ранг пользователя
      Венд
      +5
      Сегодня, 09:37
      Цитата: rasl_iz_pitera
      Все таки Украина.................

      А у кого-то были сомнения? Да там невооружённым глазом было видно.Наши спецы сейчас только доказательную базу собирают.
    2. Владимир Михалев Ранг пользователя
      Владимир Михалев
      -2
      Сегодня, 10:01
      Не совсем. Но без РДК не обошлось. Все кто ранее воевал за Ичкерию там.
    3. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 10:27
      Да изначально было понятно что Украина там тоже присутствует, но я, все таки, уверен, что укры там такие же исполнители. Центр планирования не там и основной заказчик тоже не они. Британцы или Омерига. Слишком умнО для СБУ, их максимум обстрелять город, отправить ДРГ в тупую карательную операцию, мост взорвать.
  2. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 09:38
    Дак не секрет что вся около-игиловская мерзота тесно сотрудничает со свинарником
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:39
    Нам не требуется дополнительных подтверждений того, сего и прочего. Все просто и понятно было с самого начала.
    А так, следствие, суд и приговор, обязательное информационное сопровождение. Только так и происходит сейчас, причём везде и всегда, кроме уж совсем подковерные, секретных дел.
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 10:23
      скоро будет ответка против укропов в виде наступления и обвала укро-фронта
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:43
        Скоро, не скоро... дело делается, останавливается нельзя!
        Мы пройдём наш путь до самого конца, до победы!
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          0
          Сегодня, 10:45
          многие тут пишут почему мосты не уничтожаем
          уничтожаем,
          но только тогда когда это мешает ВСУ перебрасывать резервы при наших атаках
  4. Arnok Ранг пользователя
    Arnok
    -2
    Сегодня, 09:41
    были обнаружены фото боевиков в камуфляжной одежде с украинским флагом.

    Анализируя материалы, правоохранители пришли к выводу, что атака на место проведения культурно массового мероприятия и проведение спецоперации на Украине и в новых регионах РФ напрямую связаны между собой.

    Даже не знаю что добавить. Я понимаю, что надо одно к другому притянуть, люди, как говорится, подневольные.
    Но так?! recourse
    1. Neo-9947 Ранг пользователя
      Neo-9947
      -1
      Сегодня, 09:52
      А что вы хотели?
      Оригинал приказа о проведении теракта с живой подписью Зеленского?
      Тут и так всё ясно. И в других направлениях никто даже копать не будет.
      По мне так вообще, кого поймали - к стенке без раздумий, пару калибров в Киев заказчикам и закрывать вопрос.
      PS. Нам еще одного фронта на Ближнем востоке не хватало.
      Украина и точка.
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        0
        Сегодня, 10:08
        "PS. Нам еще одного фронта на Ближнем востоке не хватало.
        Украина и точка."
        Аааа, то есть, по Вашему, нам надо с радикальными приверженцами "самой мирной религии" "в засос целоваться" и закрывать глаза на все их "шалости", только из-за того что вторая в мире оказалась только на бумаге, и профессиональные спецслужбы тоже только там и силенок в реальности нет?
        1. Neo-9947 Ранг пользователя
          Neo-9947
          0
          Сегодня, 10:14
          А вы считаете, что можно одновременно вести две победоносные войны с сопоставим противником, конвенционным оружием в разных частях земного шара при собственном населении 140 млн человек?
          По-моему даже "первая в мире" на такое не способна.
          Реалистами будем?
          1. AdAstra Ранг пользователя
            AdAstra
            -1
            Сегодня, 10:22
            "А вы считаете, что можно одновременно вести две победоносные войны с сопоставим противником, конвенционным оружием в разных частях земного шара при собственном населении 140 млн человек?"
            Задайте этот вопрос великим геостратегическим шахматистам всех времен и народов у которых и с одной то "победоносной", как показывает практика, не очень.
            А от себя
            Ага, конечно будем и поэтому будет, если это действительно так, натягивать сову на глобус. Только учтите, что от этого те, кто в самом низу страницы сайта поименован как запрещенный, любовью к нам не воспылают и "гадить" не перестанут. А то что ххлы спелись с "миролюбивыми" никак не отменяет вины вторых.
      2. Aleksandr21 Ранг пользователя
        Aleksandr21
        0
        Сегодня, 10:25
        Цитата: Neo-9947
        Оригинал приказа о проведении теракта с живой подписью Зеленского?
        Тут и так всё ясно. И в других направлениях никто даже копать не будет.
        По мне так вообще, кого поймали - к стенке без раздумий, пару калибров в Киев заказчикам и закрывать вопрос.
        PS. Нам еще одного фронта на Ближнем востоке не хватало.
        Украина и точка.


        Копают сейчас во всех направлениях, но уши торчат Украины в этой истории…. ГУР провело много операции в том числе теракты + происходила вербовка исламистов в странах средней азии, для каких целей ???

        Можно конечно всё скинуть на ИГИЛ как это сделали Американцы, но где тогда теракты в США-Великобритании ? Как то очень интересно выбирают цели организаторы этой ячейки ИГИЛ… такое впечатление что курируют это всё МИ-6 и нынешняя акция была разработана и осуществлена в кооперации МИ-6 + ГУР Украины, где руками мигрантов/исламистов было всё проведено.
  5. Igor1915 Ранг пользователя
    Igor1915
    +1
    Сегодня, 09:42
    Штирлиц никогда так не был близок к провалу . Видимо фото уж очень глубоко были запрятаны что их нашли спустя 2 недели, в папке " мои друзиа с укрыина"
  6. Опториус Ранг пользователя
    Опториус
    0
    Сегодня, 09:48
    Заигрались укры в диверсии. И теперь, независимо даже от того, кто заказчик-отдуваться за все придётся, в любом случае, именно им. Посоны к успеху шли.
    1. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      +1
      Сегодня, 09:59
      Понимаете, Сейчас такая ситуация в мире , что им абсолютно по..... на поставки оружия/ денег влияют другие факторы и укры ( если это они ) такую акцию без согласования с саксами никогда бы не провели.
  7. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 09:52
    Кидайте в меня кизяками, но офигеть, какая железобетонная (нет) доказуха! У меня в смарте флаг Ботсваны есть и из этого, наверное, следует, что я "ихний шпиён".
    1. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      +1
      Сегодня, 09:56
      А у меня видео с красивой девушкой в израильской форме - надо удалить - скажут агент Моссада.
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        +1
        Сегодня, 09:59
        Кстати да, на наличие красивых девушек в форме, тоже надо свой смарт посмотреть, а то мало ли что. hi
  8. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 10:04
    Фото укров есть в телефоне - есть.Доказательств для англосаксов предостаточно.Нам помню мутные фото любителей шпилей за дакозательства предоставили и так отсанкционировали.А если есть фото в телефоне как зе здоровается с Байденом,Макроном ,Шольцем и с англичанами( те постоянно меняются) - англосаксонское алиби разрушено полностью.Надо работать и их методами,будут дерзить ,надо тыкать их в их же прошлые какашки.Правда бестолку,похоже им это нравится до определённого момента.

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