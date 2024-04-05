В смартфоне террориста из «Крокус Сити Холла» обнаружены фото боевиков с украинским флагом
Сотрудниками Следственного комитета России в смартфоне террориста из «Крокус Сити Холла» были обнаружены фото боевиков в камуфляжной одежде с украинским флагом. Это произошло, когда следователи тщательно изучили содержимое телефонов участников теракта в Подмосковье.
Такое сообщение поступило от пресс-службы СК Российской Федерации.
Анализируя материалы, правоохранители пришли к выводу, что атака на место проведения культурно массового мероприятия и проведение спецоперации на Украине и в новых регионах РФ напрямую связаны между собой.
В частности, стало известно, что один из боевиков, который отослал фотоизображения входов в концертный зал и подъездных маршрутов в здание, сделал это 24 февраля 2024 года, то есть в день второй годовщины начала СВО. Там присутствовали и другие фотографии.
- сообщили в Следкоме РФ.
На данный момент сотрудники следственных органов проверяют версию причастности спецслужб Украины к организации террористического акта в Московской области.
В концертном зале «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта должно было пройти выступление рок-группы «Пикник», но оно не состоялось. Прямо перед началом концерта в зал ворвались вооруженные боевики, которые начали стрелять по людям и подожгли здание.
- Следственный комитет РФ
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