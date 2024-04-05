Экс-президент США Трамп заявил, что сделал бы звонок российскому лидеру в связи с нападением в Красногорске

Я бы позвонил Путину. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать

Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп признался, что если бы он занимал в настоящее время пост президента страны, то обязательно позвонил бы президенту России Владимиру Путину в связи с событиями в подмосковном Красногорске. Напомним, что 22 марта в этом городе террористы атаковали ТРЦ «Крокус Сити Холл», в котором должен был проходить концерт рок-группы «Пикник».Глава американского государства не стал пояснять, для чего именно он совершил бы звонок российскому лидеру – это были бы соболезнования в связи с человеческими жертвами или предупреждение о готовящемся террористическом акте. Ведь ранее власти США сообщали, что «предупреждали» Россию о возможном риске терактов. Правда, российские власти назвали это предупреждение весьма «условным», так как никакой конкретики в нем не содержалось.- заявил Трамп в беседе с американским журналистом Хью Хьюиттом.Отметим, что Дональд Трамп не раз выступал с заявлениями о том, что у него есть некие «особые отношения» с Владимиром Путиным, он может найти к нему подход. В частности, Трамп обещал решить вопрос с урегулированием украинского конфликта за 24 часа – тоже беседой с российским президентом.Сейчас Дональд Трамп – основной конкурент действующего президента США Джо Байдена. Последнего поддерживает Демократическая партия США, а Трампа – значительная часть Республиканской партии США. Трамп делает упор на критике политики действующей американской администрации и во внутренних вопросах, и в плане поддержки Украины.