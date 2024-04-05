Экс-президент США Трамп заявил, что сделал бы звонок российскому лидеру в связи с нападением в Красногорске

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Экс-президент США Трамп заявил, что сделал бы звонок российскому лидеру в связи с нападением в Красногорске

Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп признался, что если бы он занимал в настоящее время пост президента страны, то обязательно позвонил бы президенту России Владимиру Путину в связи с событиями в подмосковном Красногорске. Напомним, что 22 марта в этом городе террористы атаковали ТРЦ «Крокус Сити Холл», в котором должен был проходить концерт рок-группы «Пикник».

Глава американского государства не стал пояснять, для чего именно он совершил бы звонок российскому лидеру – это были бы соболезнования в связи с человеческими жертвами или предупреждение о готовящемся террористическом акте. Ведь ранее власти США сообщали, что «предупреждали» Россию о возможном риске терактов. Правда, российские власти назвали это предупреждение весьма «условным», так как никакой конкретики в нем не содержалось.

Я бы позвонил Путину. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать

- заявил Трамп в беседе с американским журналистом Хью Хьюиттом.

Отметим, что Дональд Трамп не раз выступал с заявлениями о том, что у него есть некие «особые отношения» с Владимиром Путиным, он может найти к нему подход. В частности, Трамп обещал решить вопрос с урегулированием украинского конфликта за 24 часа – тоже беседой с российским президентом.

Сейчас Дональд Трамп – основной конкурент действующего президента США Джо Байдена. Последнего поддерживает Демократическая партия США, а Трампа – значительная часть Республиканской партии США. Трамп делает упор на критике политики действующей американской администрации и во внутренних вопросах, и в плане поддержки Украины.
  • Wikipedia /The White House
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6 комментариев
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  1. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:45
    Я бы позвонил Путину. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать
    Но... если бы был президентом. Заявления Трампа о возможности прекращения войны за 24 часа и определенных отношениях с российским президентом понятны - выберите меня и все будет О’кей.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 10:04
      Я бы позвонил Путину. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать

      Ну так чего не позвонил, грёбанный перец...??? Чисто по человечески... Сплошные "Если бы"... Как там в фильме - "Если б я был султан я б имел трёх жен..." Ну так то фильм, а это реальная жизнь...Никакой порядочности и человечности - сплошной цинизм и холодный расчёт... am am
  2. Alien From Ранг пользователя
    Alien From
    0
    Сегодня, 09:46
    Все они нам безусловно враги, но Трамп хотя бы на вид вменяемый.
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 10:00
      А что ему сейчас мешает позвонить,чисто по селовечески.Я уверен,что канал связи есть.И да,Трамп-американец,и для нас враг.Я не понимаю,почему на него у нас делают ставку.Напомню,,начало накачивания оружием Украины произошло именно при нем..
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:49
    Экс-президент США Трамп заявил, что сделал бы звонок российскому лидеру в связи с нападением в Красногорске
    . На западе многие/некоторые называют вариант общения с ВВП токсичным, хотя любят пиарится вокруг этой темы ибо во всем остальном они никто и звать их никак.
    В общем, есть реальные ЛИДЕРЫ ГОСУДАРСТВ, есть всякая мелкая щелупонь... разница между ними очевидна.
  4. Knizhnik Ранг пользователя
    Knizhnik
    +1
    Сегодня, 10:17
    Трамп находит косяки у Дементия, пользуется ими. И вправду, ведь глобальное противостояние одно, а хотя бы формальное сочувствие мог бы выразить? Ведь это может случиться в каждой стране, и в США в том числе (неужели 9/11 ничему не научило?). Джо должен был бы позвонить, но вот смог бы связать пару слов? А Трамп... Сейчас он не президент, не положено, уровень не тот.

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