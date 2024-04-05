«Для учебников истории»: Украинский политолог предложил Зеленскому объявить о «победе над Россией»
Украина проигрывает в противостоянии с Россией, поражение может последовать в любой момент, но выход из этой ситуации есть. По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, руководству Украины нужно воспользоваться финским опытом и объявить о "победе над Россией".
Бондаренко предложил Зеленскому сесть за стол переговоров и отказаться от потерянных территорий, тем самым прекратив конфликт. Причем не считать это поражением, а объявить на весь мир о якобы "победе над Россией", воспользовавшись финским опытом. По словам политолога, Финляндия проиграла в советско-финской войне 1939-1940 годов, потеряв огромные территории, но объявила о своей победе, что и вошло во все учебники. Так же нужно поступить и Киеву, написав в учебниках о своей победе и воспитывать на этом подрастающее поколение.
- заявил Бондаренко.
Со своей стороны отметим, что учебники Украина и так переписала, присвоив себе чужие открытия и победы. Тут дело в другом, во-первых, Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, а, во-вторых, Россия ни о чем с Зеленским и действующим режимом говорить не будет. Да и останавливать боевые действия на линии фронта тоже, когда половина исторических российских земель находиться под украинской оккупацией.
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