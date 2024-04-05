«Для учебников истории»: Украинский политолог предложил Зеленскому объявить о «победе над Россией»

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«Для учебников истории»: Украинский политолог предложил Зеленскому объявить о «победе над Россией»

Украина проигрывает в противостоянии с Россией, поражение может последовать в любой момент, но выход из этой ситуации есть. По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, руководству Украины нужно воспользоваться финским опытом и объявить о "победе над Россией".

Бондаренко предложил Зеленскому сесть за стол переговоров и отказаться от потерянных территорий, тем самым прекратив конфликт. Причем не считать это поражением, а объявить на весь мир о якобы "победе над Россией", воспользовавшись финским опытом. По словам политолога, Финляндия проиграла в советско-финской войне 1939-1940 годов, потеряв огромные территории, но объявила о своей победе, что и вошло во все учебники. Так же нужно поступить и Киеву, написав в учебниках о своей победе и воспитывать на этом подрастающее поколение.



В чём финский опыт может быть характерен для Украины. Финляндия в 1940 году с треском проиграла войну Советскому Союзу. Потеряла огромные территории, чуть ли ни четверть всей Финляндии, они отошли к СССР. Но при этом во все учебники вошёл тезис, что Финляндия одержала победу над Советским Союзом. Этот тезис там вбивается со школьной скамьи

- заявил Бондаренко.

Со своей стороны отметим, что учебники Украина и так переписала, присвоив себе чужие открытия и победы. Тут дело в другом, во-первых, Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, а, во-вторых, Россия ни о чем с Зеленским и действующим режимом говорить не будет. Да и останавливать боевые действия на линии фронта тоже, когда половина исторических российских земель находиться под украинской оккупацией.
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    33 комментария
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +8
      Сегодня, 09:41
      Несуществующая страна, придуманная история такой страны, несуществующие победы.......
      Какая-то хренотень полная. Сюр.
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 09:45
        Для учебников истории Зеленскому припишут ,что он выкопал океан.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 09:48
          Нииии, это мелочи для них. Про Зелю напишут что именно он принёс демократию на Окраину и победил злых захватчиков-орков из России, не дал разгореться Третьей Мировой бо грудью встал на охрану и защиту Европы. Ага. wassat А бандерва полёгшая в неравных боях с орками - херои....
          Кароче кокаинум.....
      2. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +9
        Сегодня, 09:48
        В этом смысле мы, называя их "украинцами", скачем на старых граблях признания придуманной враждебной сущности. Эти грабли даже хуже чем скажем признание кубанских казаков отдельным народом (а такие попытки имеются). В самой основе идеологии Михновского, Грушевского, Донцова заложена враждебность к нам и обоснована необходимость нашего уничтожения, как гос-ва.
      3. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        +1
        Сегодня, 09:56
        Несуществующая страна, придуманная история такой страны, несуществующие победы.......
        Какая-то хренотень полная. Сюр.

        Про идиотов говорят, что они ошибка природы, а 404 ошибка истории. Мир не видел ещё такого мракобесия, которое происходит там. И это так называемая Европа, "цветущий сад"
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:58
          А зачем какелам умные? Умные начинают понимать суть происходящего и начинают задавать неудобные вопросы. А неумные щирые - просто тупо скачут под дудку своих хозяев.
      4. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +2
        Сегодня, 10:11
        Если я не ошибаюсь то до последнего момента этот политолог был одним из адекватных на Украине и там его именовали как Кость (вместо Константин) Бондаренко, если конечно это не его однофамилец.

        В принципе и это предложение имеет право на жизнь, когда у политолога нет возможности напрямую заявить о немедленном прекращении войны, а нужно придумать какую-либо ахинею и сослаться на чужой опыт как положительный.

        На самом деле политолог либо недоговаривает либо перевирает ситуацию в Финляндии. Финны прекрасно осведомлены о том, что войну 1939-1940 г.г. они проиграли и мечта о создании Великой Финляндии до сих пор будоражит часть финского общества.
        Другое дело, что финские учебники обходят стороной тот факт, что после обретения в 1917 году независимости от Российской Империи первое что финская власть сделала так это задалась "отблагодарить" Россию оттяпав у неё часть территории финской автономии. Те ещё прощалыги. hi
    2. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 09:41
      Говорят книжки нельзя сжигать. Некоторые можно и нужно.. хотя лучше сделать из них курс по манипулятивной психологии.
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +6
        Сегодня, 09:53
        Некоторые можно и нужно

        А некоторые - желательно вместе с авторами... А уж совсем избранные - и с активными читателями.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 09:43
      «Объявить на весь мир о якобы "победе над Россией"» —

      "Промчалися страшные грозы,
      Победа настала кругом.
      Утрите суровые слёзы
      Пробитым в боях рукавом" ...
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 09:48
        На малюка похож, родня прям.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:43
      Всякое можно предложить... не всякое можно реализовать... некоторое даже предлагать не стоит ибо глупо, как минимум.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 10:19
        Зеленский - это самый лучший проект-операция ЦРУ и МИ6 против России
        Зеленский к тому же русский + стал президентом Украины
        - громоотвод от англосаксов для войны с РФ
        Зеленский и замок себе прикупил в Англии - плевал он на Украину
        еще могилизирует 5 000 000 украинцев и спокойно свалит на ПМЖ в Лондон
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:41
          Зелебобики, те кто до них был, это часть большого и успешного ДЕЛА, которое провернули нагло саксы с подручными, против СССР...
          Катастрофа мирового масштаба, теперь последствия проявляются с разных сторон.
          Что да как было, обсуждали не раз... что и как дальше будет, зависит от нас всех, кто живёт в России и поддерживает нас в любых точках мира!
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            0
            Сегодня, 10:43
            благо что ВСРФ восстанавливают численность по плану до 3,5 млн к концы 2025 года
            как раз как было у ВС СССР в 1991 году
    5. vet Ранг пользователя
      vet
      +3
      Сегодня, 09:45
      Ага, такая "денацификация" Украины. Которая (в любых границах) останется бандеровским и на поколение вперед (как минимум) отчаянно русофобским государством. Как можно было такого добиться в стране, почти поголовно (за исключением трех западенских областей) говорящей на русском языке, и 90 % людей в которой имели российских родственников?
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 09:53
        Да запросто. Привлекательная для многих (обиды, величие), агрессивная идеология, с внешней подпиткой на фоне пассивного большинства там и здесь. В кремль с этими вопросами невозможно было достучаться. Большевики сделали большую ошибку, что признали ведьмину сущность, попытавшись адаптировать ее под советы, не осознав, что кроме заложенной открытой и латентной враждебности нам в ней нет ничего, при малейшем сбросе давления она (сущность) раскрылась по полной
      2. Gpn27 Ранг пользователя
        Gpn27
        0
        Сегодня, 10:36
        Как это сделать я могу объяснить на примере своих родственников. До 2014 года никаких проблем с ними не было. Затем они решили поддержать майдан, т.к. рассчитывали, что будут жить как в Польше. Потом им упорно внушали, что они высшая раса, а русские - несчастное забитое быдло. К 2016 году их было не узнать, они были уверены, что мне в Севастополе нечего есть, а надо мной постоянно стоит ФСБэшник с маузером. При этом, я устроился на хорошую работу, купил жене новый мерс, ездил с семьей на отдых в Доминикану. В качестве аргументов упорно рассказывали мне, что я не свободен, а они свободны. К 2020 году они стали жить гораздо хуже чем при Януковиче, а я в Севастополе лучше, они прекратили общение. В 2022 году я узнал, что все мужчины украинской части моей семьи были мобилизованы и отправились на фронт. При попытке общения родственники сообщили, что воюют против орды за свободу. Таким образом, буквально за 6 лет мои родственники стали обыкновенными нацистами, уверенными, что по факту проживания на Украине, которая поддерживается и одобряется Западом, они превосходят меня и всех россиян.
    6. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +6
      Сегодня, 09:46
      У них уже есть великие победы.
      Например козак Мамай разгромил московского князя на Куликовском поле.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 09:52
        Козак Мамайченко наверно?? lol
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +2
          Сегодня, 10:07
          Нет. Именно что народный герой - Козак Мамай. Фильмы про него снимали.
      2. Roma-1977 Ранг пользователя
        Roma-1977
        0
        Сегодня, 10:15
        Еще козак Карленко Двенадцатенко Петра Первого разгромил под Полтавой и придумал жовто-блакитный прапор, отрезав кусочек от шведского...
      3. Dimy4 Ранг пользователя
        Dimy4
        0
        Сегодня, 10:17
        Например козак Мамай разгромил московского князя на Куликовском поле.

        Скоро напишут что гетман Гытлер победил СССР.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:51
      руководству Украины нужно воспользоваться финским опытом и объявить о "победе над Россией"
      Не важно, что ты весь с дерьме и дурно пахнешь, важно громко заявить и вписать в учебники, что ты благоухаешь европейским парфюмом. А коль это написано в учебнике, то и принюхиваться не нужно, достаточно верить написанному. Про "древних укров" и выкопанное ими Черное море многие верят, так почему не поверят в победу.
    8. Юрий Васильев Ранг пользователя
      Юрий Васильев
      +1
      Сегодня, 09:54
      Вот так лёгким движением пера зрада превращается в перемогу!
    9. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 10:00
      Ничего другого они не будут писать никогда, будут придумывать буквы с четырьмя и пятью точками, т.к. написав правду, встанут перед вопросом - зачем нужно гос-во Украина?
    10. kit88 Ранг пользователя
      kit88
      +1
      Сегодня, 10:07
      А так и будет.
      Напишут в учебниках Главу, про то как героическая Украина сдержала агрессивную Россию на границах европпы. Подробно опишут их подвиги. Подробно опишут зверства орков. Напишут, что демократия конечно победила.
      Возможно, но не обязательно, в мелким шрифтом, ближе к концу, что Украина перестала существовать.
    11. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 10:10
      гениально, а еще можно в учебниках написать как укры покорили марс
    12. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 10:12
      Мир сходи с ума и в авангарде этого процесса протоукры! Как оказывается кастрюля на голове на мозги сильно действует.
    13. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:15
      Со своей стороны отметим, что учебники Украина и так переписала, присвоив себе чужие открытия и победы.
      Страна фейк, история фейк и даже религия фейк. Вот что просходит, когда страной правят чужие люди.
    14. Submariner971 Ранг пользователя
      Submariner971
      0
      Сегодня, 10:16
      С чего автор решил, что мы с Зеленским говорить не будем? Мы из каждого утюга заявляем о готовности к переговорам, буквально просим отменить его собственный запрет. Вчера Лавров заявил,что "ситуация на фронте патовая, но не мы в этом виноваты"... Похоже наши учебники тоже напишут, что мы победили, не достигнув при этом ни одной цели спецоперации. Если конечно большие дяди клоуну позволят...
    15. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      0
      Сегодня, 10:23
      Интересное предложение. Можно послать беспилотники на Кремль с укрофлагами и, если один прорвется, объявить о захвате Кремля. Можно переименовать Севастополь в Лос-Анжелес и заявить, что Россия напала на США. А в целом над фантазией жителя страны 404 можно поржать.
    16. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 10:23
      такое ощущение, что Господу уже самому интересно, что еще придумают эти бесноватые

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