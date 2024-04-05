Американское издание: США не хватает в 5 с лишним раз меньше денег на противостояние Китаю, чем администрация Байдена запрашивает для Украины.

Автор статьи в американском онлайн-издании Defense News провел анализ расходов и в целом военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе за последние несколько лет и пришел к выводу, что у США не хватает ресурсов для противостояния возрастающей военной мощи Китая в этом стратегически важном регионе. И это при том, что именно КНР наряду с Россией считается главным соперником Соединенных Штатов, Вашингтон не исключает прямого военного конфликта с НОАК в случае вторжение китайских войск на Тайвань.Проблему эту озвучил еще в 2020 году председатель Комитета палаты представителей по вооруженным силам Конгресса Мак Торнберри, задавшийся вопросом: сколько США тратят на предотвращение войны с Китаем и достаточно ли этого? Он был не единственным, кто задавался этим вопросом. Торнберри часто ездил в Азию, где у союзников США возникали те же вопросы. Конгрессмен не знал, что им сказать.Тогда Пентагон не смог ответить на этот вопрос. Выяснилось, что в бюджете Минобороны даже нет отдельной статьи расходов на это направление, что не позволяет контролировать достаточность средств и их расходование. В течение двух лет Конгресс запрашивал у Пентагона отчет о том, сколько дополнительных денег ему необходимо для Тихоокеанского региона, но так и не получил его. Поэтому Конгресс потребовал у Пентагона подробный отчет.Законопроект об оборонной политике на 2021 финансовый год, названный в честь Торнберри, который уходил на пенсию, создал Тихоокеанскую инициативу сдерживания (PDI) — новый раздел оборонного бюджета. У PDI было две цели: подтолкнуть Пентагон к увеличению расходов на регион и облегчить отслеживание расходования денег.Четыре года спустя PDI, по мнению экспертов, сделала только одну из этих двух вещей. Это, безусловно, сделало расходы на оборону, ориентированные на Китай, более прозрачными, но не привело к значительному их увеличению. Фактически, в той части оборонного бюджета армии США, которая создана для предотвращения войны с Китаем, нет денег.В 2021 году глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Фил Дэвидсон подготовил прогноз соотношения вооруженных сил Китая и США в регионе к 2025 году. Выяснилось, что одному американскому авианосцу будут противостоять три китайских, в целом ВМС НОАК смогут развернуть 54 боевых корабля против шести американских.Но проблема не только в одномоментном военном паритете. Тайвань, который может стать местом столкновения двух армий, находится более чем в 8 000 километров от ближайшей военной базы Индо-Тихоокеанского командования США на Гавайях. По оценкам Дэвидсона, США потребуется три недели, чтобы перебросить корабли в этот район с Западного побережья, и около 17 дней, чтобы сделать это с Аляски. Если Китай начнет быстрое вторжение, он может сокрушить Тайвань до того, как у США появится шанс прибыть на помощь.Дэвидсон пришел к выводу, что ВС США необходимо более широкое присутствие непосредственно в Тихоокеанском регионе. Но для этого необходимо создание соответствующей инфраструктуры, на что потребуется достаточно времени и масштабное финансирование. Бюджет PDI на момент первого его принятия составлял всего два миллиарда долларов. Дополнительное финансирование программы требует серьезных изменений в оборонный бюджет Пентагона, на что Конгресс пока что не готов пойти.В последние два года дополнительной проблемой стала необходимость поддержки союзников по НАТО в Европе после того, как Россия начала военную операцию на Украине, пишет автор статьи. Ситуация требует дополнительного значительного присутствия вооруженных сил США на Европейском континенте, что связано с пересмотром Пентагоном приоритетов финансирования. Плюс немалые деньги тратятся непосредственно на поддержку Украины. Это привело к тому, что Тихоокеанская инициатива сдерживания почти не получила дополнительного финансирования.Когда Дэвидсон давал показания перед Конгрессом в 2021 году, в его отчете были указаны требования в размере 4,7 миллиарда долларов. В этом году эта цифра составила 26,5 миллиарда долларов, из которых 11 миллиардов долларов не обеспечены финансированием. В бюджетном запросе на 2025 финансовый год фигурирует только около пятой части желаемых командованием Индо-Тихоокеанского региона строительных проектов.К слову, недофинансирование в размере 11 млрд долларов — это в 5,5 раз меньше, чем сумма помощи Украине (61 миллиард), которую администрация Байдена с осени прошлого года не может согласовать в нижней палате Конгресса. Вот так СВО даже не косвенно, а напрямую, препятствует усилению военного присутствия США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, что явно на руку КНР.