Инженерный корпус армии США назвал сроки открытия судоходного канала в Балтиморе, перекрытого рухнувшим мостом

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Инженерный корпус армии США назвал сроки открытия судоходного канала в Балтиморе, перекрытого рухнувшим мостом

Восстановлением судоходного канала в Балтиморе в настоящее время занялись американские вооруженные силы. Инженерный корпус американской армии назвал сроки открытия судоходного канала.

Как утверждают представители корпуса, на полную мощность канал заработает уже к концу мая 2024 года. Пока канал не может пропускать суда из-за того, что в мост над ним врезался контейнеровоз. После этого мост обрушился и перекрыл движение судов.



Частичное открытие канала планируется осуществить уже к концу апреля 2024 года. К концу мая 2024 года будет восстановлено и полное движение морского транспорта через данную магистраль.

Примечательно, что заявление Инженерного корпуса прозвучало незадолго до запланированного на сегодня прибытия в Балтимор президента США Джо Байдена. Глава Белого дома хочет лично осмотреть место обрушения моста.

Напомним, что порт Балтимор является одним из крупнейших морских портов Соединенных Штатов. Он пропускает огромное количество судов. Закрытие канала приводит к колоссальным финансовым убыткам для американского государства. Кроме того, порт – место работы 8 тысяч человек. Сейчас большинство работников порта не могут выполнять свои профессиональные обязанности в связи с тем, что канал не функционирует и основная часть судов не разгружается.

В течение десяти дней после того, как произошло обрушение моста, работники спасательных служб провели специальные исследования под водой. Они сделали детальный анализ места происшествия и оценили перспективы сроков работ по его восстановлению. Так, первым делом придется разрезать бетонные и металлические конструкции обрушившегося моста. Затем эти куски поднимут на поверхность с помощью подъемных кранов.
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    10 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 10:04
      первым делом придется разрезать бетонные и металлические конструкции обрушившегося моста. Затем эти куски поднимут на поверхность с помощью подъемных кранов.

      Таскать вам неперетаскать......
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 10:18
        Таскать вам неперетаскать......

        На самом деле это не так сложно как представляется.
        Глубина там небольшая и практически все конструкции торчат над поверхностью, поэтому быстро разрезать и быстро поднять их можно в течение месяца. У США для этого все есть - и специалисты и плавстредства и деньги и самое главное желание. hi
      2. Xenofont Ранг пользователя
        Xenofont
        +1
        Сегодня, 10:41
        В высоких кругах уже обсуждается предложение о присвоении Сереге-капитану почетного звания "Балтиморский" по старой доброй традиции. Так легко и непринужденно, прямо таки играючи, поставить буквой "Зю" значительную часть транспортной инфраструктуры мерзотников - дорогого стоит!
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 10:10
      Планируют управится за два месяца, ну что же посмотрим. А пока: на сегодняшний день говорят об общих потерях на сумму в 81 млрд., плюс к этому восстановление моста обойдется в 600 млн. Что называется поплавали.
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 10:12
      Пусть хахло финансирует , ведь их чел этой баржой рулил.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:13
      Прекрасная работа лоцмана должна быть оценена по достоинству,ему внутренний голос сказал- хочешь быть знаменитым ,поверни на лево.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 10:13
      Взорвать СП на глубине они смогли ,а разрушить конструкции моста не кому ? Во как
    6. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 10:25
      Похоже,там идёт нешуточная борьба за "открытие канала",все спешат урвать свой кусочек.....
      Главное-счётчик правильно накрутить....а сделать можно довольно быстро,лишь бы платили...
    7. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 10:30
      У вас там ещё танкеры есть? Надо бы приготовить. И музыку на всю громкость "Прощальное танго" к примеру. sad
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 10:50
      Похоже этот таран "неимеетаналоговмире" по сумме приченёного ущерба.Гегемон решил и в этом гегемонить,догонять и обгонять их не надо- лидер ,должен быть один.

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