Инженерный корпус армии США назвал сроки открытия судоходного канала в Балтиморе, перекрытого рухнувшим мостом
Восстановлением судоходного канала в Балтиморе в настоящее время занялись американские вооруженные силы. Инженерный корпус американской армии назвал сроки открытия судоходного канала.
Как утверждают представители корпуса, на полную мощность канал заработает уже к концу мая 2024 года. Пока канал не может пропускать суда из-за того, что в мост над ним врезался контейнеровоз. После этого мост обрушился и перекрыл движение судов.
Частичное открытие канала планируется осуществить уже к концу апреля 2024 года. К концу мая 2024 года будет восстановлено и полное движение морского транспорта через данную магистраль.
Примечательно, что заявление Инженерного корпуса прозвучало незадолго до запланированного на сегодня прибытия в Балтимор президента США Джо Байдена. Глава Белого дома хочет лично осмотреть место обрушения моста.
Напомним, что порт Балтимор является одним из крупнейших морских портов Соединенных Штатов. Он пропускает огромное количество судов. Закрытие канала приводит к колоссальным финансовым убыткам для американского государства. Кроме того, порт – место работы 8 тысяч человек. Сейчас большинство работников порта не могут выполнять свои профессиональные обязанности в связи с тем, что канал не функционирует и основная часть судов не разгружается.
В течение десяти дней после того, как произошло обрушение моста, работники спасательных служб провели специальные исследования под водой. Они сделали детальный анализ места происшествия и оценили перспективы сроков работ по его восстановлению. Так, первым делом придется разрезать бетонные и металлические конструкции обрушившегося моста. Затем эти куски поднимут на поверхность с помощью подъемных кранов.
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