ВМС Южной Кореи пополнились третьей ДЭПЛ национальной разработки проекта KSS-III
Военно-морские силы Южной Кореи пополнились очередной дизель-электрической подводной лодкой класса KSS-III, торжественная церемония передачи субмарины военным прошла 4 апреля 2024 года на верфи компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане, где и была построена подлодка.
ДЭПЛ "Шин Чхэ Хо" является третьей в серии и второй серийной субмариной проекта KSS-III, полностью разработанного южнокорейскими специалистами для собственных ВМС. Строительство подлодки официально было начато в 2017 году, в 2019 сообщалось о закладке киля, спуск на воду состоялся 1 октября 2021 года.
Всего Южная Корея планирует построить 9 субмарин проекта KSS-III, которые должны заменить в составе ВМС республики немецкие дизель-электрические подлодки проекта 209/1200 постройки 1980-90-х годов. Головная субмарина серии "Досан Ан Чханхо" вошла в состав флота в 2021 году, первая серийная "Ан Му" все еще находится в достройке. Вместе с переданной военным третьей "Шин Чхэ Хо", они составят первую серию. Во вторую также войдут три субмарины, в третью тоже. Все серии будут отличаться друг от друга некими усовершенствованиями.
Субмарины проекта KSS-III имеют надводное водоизмещение 3358 тонн, подводное - 3705 тонн, длину - 83,3, ширину - 9,6 метра. Подлодка имеет анаэробную установку, подробности о которой не раскрываются. Заявляется, что благодаря ВНЭУ субмарина может находиться под водой до 20 суток. Скорость под водой - 20 узлов. Дальность хода заявлена в 10 тысяч морских миль. Экипаж - 50 человек.
Субмарина оснащена восемью 533 мм пусковыми установками под улучшенную версию торпеды тяжелого веса Baek Sang Eo (White Shark) от местной компании LIG NEX, и шестью вертикальными ПУ, которые в состоянии вести огонь крылатыми ракетами, такими как Cheong Ryong.
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