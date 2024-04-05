Глава офиса Зеленского заявил, что не боится переизбрания Трампа на пост президента США

С приближением президентских выборов в США на Западе усиливаются опасения о том, что, в случае победы Дональда Трампа, Киев может лишиться американской поддержки и потерпит поражение в противостоянии с Россией.Стоит отметить, что кандидат от Республиканской партии неоднократно заявлял о намерении сократить финансовые расходы США на поддержку внешних партнеров. Собственно, и задержка с выделением дополнительной помощи Украине в размере 60 млрд долларов возникла именно из-за позиции республиканцев в конгрессе.Между тем в своем недавнем интервью изданию Politico глава офиса украинского президента Андрей Ермак выразил уверенность, что Штаты не прекратят помогать Киеву в противостоянии с Россией при любом исходе осенних выборов.С его слов, он не боится переизбрания Трампа на пост президента США, а также того, что новый хозяин Белого дома может отказаться от дальнейшей поддержки Украины.Свою позицию Ермак аргументирует тем, что Трамп является членом Республиканской партии. Глава офиса Зеленского напомнил, как однопартиец нынешнего кандидата в президенты США Рональд Рейган в годы своего правления в 80-х годах прошлого века объявил «крестовый поход» против Москвы.- подытожил Ермак.

Я не верю, что кто-то, кто представляет партию Рональда Рейгана, откажется от Украины

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