Датская народная партия: Копенгаген должен получить доступ к ядерному оружию на фоне «российской угрозы»
О получении доступа к ядерному оружию задумались в одной из небольших стран Европы – Дании. С соответствующим заявлением выступила Датская народная партия.
Представители этой политической организации считают, что Копенгаген должен получить доступ к ядерному оружию на фоне «российской угрозы». Получить ядерное оружие датские политики рассчитывают посредством заключения договоров о размещении в стране подводных лодок, оснащенных соответствующими ракетами и принадлежащих Великобритании и Франции.
Однако министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен не очень хорошо относится к данной инициативе. Ведь ее реализация потребует изъятия миллиардов долларов из оборонного бюджета страны, поскольку Франции и Великобритании за предоставление ядерного оружия придется заплатить. К тому же, не очень понятно, пойдут ли Париж и Лондон вообще на такие шаги, и к каким дальнейшим последствиям для ситуации в Европе это может привести.
Датская народная партия настаивает, в свою очередь, что Россия, располагающая ядерным оружием, якобы угрожает не только Украине, но и самой Дании. И это при том, что у нашей страны никогда не было никаких территориальных или иных претензий к датскому государству. Однако представители датской партии рассуждают о нанесении «ответного удара» по России ядерным оружием.
Как известно, Копенгаген выступает с крайне антироссийских позиций, являясь одной из наиболее враждебных по отношению к нам стран Европы. Именно Дания, к примеру, одной из первых согласилась отправить на Украину истребители F-16 американского производства.
- CPOA(Phot) Thomas McDonald/MOD
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