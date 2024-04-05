Датская народная партия: Копенгаген должен получить доступ к ядерному оружию на фоне «российской угрозы»

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Датская народная партия: Копенгаген должен получить доступ к ядерному оружию на фоне «российской угрозы»

О получении доступа к ядерному оружию задумались в одной из небольших стран Европы – Дании. С соответствующим заявлением выступила Датская народная партия.

Представители этой политической организации считают, что Копенгаген должен получить доступ к ядерному оружию на фоне «российской угрозы». Получить ядерное оружие датские политики рассчитывают посредством заключения договоров о размещении в стране подводных лодок, оснащенных соответствующими ракетами и принадлежащих Великобритании и Франции.

Однако министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен не очень хорошо относится к данной инициативе. Ведь ее реализация потребует изъятия миллиардов долларов из оборонного бюджета страны, поскольку Франции и Великобритании за предоставление ядерного оружия придется заплатить. К тому же, не очень понятно, пойдут ли Париж и Лондон вообще на такие шаги, и к каким дальнейшим последствиям для ситуации в Европе это может привести.

Датская народная партия настаивает, в свою очередь, что Россия, располагающая ядерным оружием, якобы угрожает не только Украине, но и самой Дании. И это при том, что у нашей страны никогда не было никаких территориальных или иных претензий к датскому государству. Однако представители датской партии рассуждают о нанесении «ответного удара» по России ядерным оружием.

Как известно, Копенгаген выступает с крайне антироссийских позиций, являясь одной из наиболее враждебных по отношению к нам стран Европы. Именно Дания, к примеру, одной из первых согласилась отправить на Украину истребители F-16 американского производства.
  • CPOA(Phot) Thomas McDonald/MOD
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10 комментариев
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  1. Владимир Михалев Ранг пользователя
    Владимир Михалев
    0
    Сегодня, 10:25
    На воре и шапка горит.....................................
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:25
    «Копенгаген должен получить доступ к ядерному оружию» —

    — Допроситесь,прилетит ...
  3. Владимириус Ранг пользователя
    Владимириус
    0
    Сегодня, 10:26
    началось, теперь и эстония потребует себе яо и все кому не лень
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:44
      теперь и эстония потребует
      Для Эстонии ядерное оружие как-то мелковато. Она потребует термоядерного! wink
  4. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 10:31
    а говорят что с ума толпой не сходят, тут вон эпидемия идиотизма
    а про ЯО ему Йорик нашептал?
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:36
    Раз Датская Народная Партия хочет что бы у Дании было ядерное оружие, она должна выступить с инициативой о снятии санкций с Ирана.А после вчерашнего инцидента с "взбунтовавшемся " пкр Гарпун на датском корвете ,из за чего был частично перекрыт пролив Большой Бельт ставит вопрос о безопасности мореплавния из за некомпетентности датских военнослужищих в эксплуатации ракетных вооружений.А тут они ядерную бомбу захотели.
  6. KukuRuzvelt Ранг пользователя
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 10:38
    Ну если просят, надо дать я считаю))) от России получат быстрее всего, у нас средства доставки гиперзвуковые. Доставка посылки в день заказа))такого сервиса даже у АМАЗОН нет)
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:38
    Копенгаген должен получить доступ к ядерному оружию на фоне «российской угрозы»
    Так доступ или предоставление своей территории под его размещение (хранение)? Под доступом понимается право использования ЯО стороной имеющей к нему доступ. Вы то куда?
  8. kroskar99 Ранг пользователя
    kroskar99
    0
    Сегодня, 10:39
    Датчане хотят ядерного оружия. В настоящее время они представляют опасность для себя и своих соседей, а что, если бы у них был атом? Пример со вчерашнего дня: "Ракетный сбой закрывает движение судов в районе Большого Бельта"
    https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2024/fejl-pa-missil-lukker-skibstrafikken-i-storebalt/
  9. rosomaha Ранг пользователя
    rosomaha
    0
    Сегодня, 10:48
    эти то чего на жо... ёрзают? Ну с бритами и амерами мы кровные враги считай...немцы и французы, поляки, шведы, фины - с ними воевали они огребли. А бельгийцы, датчане, норвежцы, испанцы, итальянцы...они то чего?

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