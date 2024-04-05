Ростех сообщил о запуске в России серийного производства электродвигателей для беспилотников

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Ростех сообщил о запуске в России серийного производства электродвигателей для беспилотников

Российский концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) запустил серийное производство электродвигателей для беспилотной авиации. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

В России начат выпуск современных бесколлекторных электродвигателей полностью из российских комплектующих. Как пояснили в КРЭТ, данные двигатели используются в беспилотной авиации, в промышленности и машиностроении. Ранее такие движки и комплектующие к ним Россия закупала за рубежом.



Серийное производство налажено на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении, предприятие начало выпуск целой линейки двигателей, получивших названия в честь бакальских ветров: "Сарма", "Баргузин", "Хиус" и "Култук". Силовые установки отличаются друг от друга по некоторым параметрам, а также по мощности. Самый мощный электродвигатель с названием "Сарма" способен поднять в воздух беспилотник весом до 11 кг.

Как подчеркивается, от иностранных аналогов российские электродвигатели отличаются в лучшую сторону, они имеют меньший вес при увеличенном КПД и больший ресурс работы. Это позволит увеличить полезную нагрузку беспилотников, ранее оборудовавшихся иностранными силовыми установками.

По данным Ростеха, Улан-Удэнское ППО намерено выйти на выпуск до одного миллиона электродвигателей в год. Кроме того, на базе предприятия будет создан российский центр компетенций по современным микроэлектромашинам (электродвигатели, резольверы, синусно-косинусные трансформаторы, генераторы, интеграторы и прочее).
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    12 комментариев
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    1. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      -15
      Сегодня, 10:27
      Зачем там много писать, можно короче - переклейка шильдиков налажена.
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +3
        Сегодня, 10:41
        Вы видимо "переклейщиком" там работаете.
      2. Пионер1984 Ранг пользователя
        Пионер1984
        +1
        Сегодня, 10:45
        Есть подтверждение тому что вы написали?
      3. KCA Ранг пользователя
        KCA
        0
        Сегодня, 10:47
        Откуда такие лезете? КРЭТ это не ИП в гараже, на авионику и РЭБ они тоже просто шильдики переклеивают?
    2. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +3
      Сегодня, 10:30
      Уж чего чего, а электродвигатели изобрели больше века назад и грех самим их не производить. Слава санкциям - санкции рулят.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 10:37
        вообще то в новости скрыта другая
        налаживаем серийную сборку бронированных ховер байков для штурмовых подразделений ВСРФ,
        план до 100 (для ВСРФ: почти на батальон) ховер-байков в месяц
        тип: последовательный гибрид
        ДВС-генератор-аккумуляторы-трансформатор-ВВУ-электромоторы-соосные винты-импеллеры+сервоприводы
        основной соосный винт фенестрон имеет с тягой до 1,5 т. и 4 или 5 вспомогательных для горизонтального полета до 200 км/час
        экипаж от 2 или 3 до 5 человек
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +4
        Сегодня, 10:40
        Слава санкциям - санкции рулят
        Если бы ещё и микрочипы начали производить, то цены бы таким санкциям не было! wink
        1. Пионер1984 Ранг пользователя
          Пионер1984
          0
          Сегодня, 10:46
          Мы производим .Другое дело объёмы и номенклатура.
        2. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          0
          Сегодня, 10:49
          микрочипы даже 90 нанометров Микрона производим сотнями тысяч
          разница от 10 нанометров в граммах и размерах - ничтожна
          а вот производительность определяется Герцовкой и выводными каналами
          в чем АМД и Интел уже давно в тупике
          и проигрывает нашим чипам 10-ти кратно
      3. Zoer Ранг пользователя
        Zoer
        +1
        Сегодня, 10:46
        Цитата: Irokez
        Уж чего чего, а электродвигатели изобрели больше века назад и грех самим их не производить.

        Не стоит принижать значимость задачи, равно как и технологичность современного без коллекторного электромотора. Там прецизионные детали нужно изготавливать, что бы потери минимальные были в электромагнитном контуре. А для БПЛА ещё и масса имеет критическое значение.
        Ещё бы шаговые прецизионные моторы для станков ЧПУ на своих комплектующих освоить. а так же сервоприводы, матрицы, объективы... И т.д. и т.п. И всё в миллионных сериях...
    3. Zoer Ранг пользователя
      Zoer
      +3
      Сегодня, 10:39
      Вот это действительно радует!!! good
    4. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 10:49
      Для бпла-камикадзе нужна отдельная серия двигателей. Они должны работать на пределе возможностей. Им ненужен увеличенный ресурс и продолжительная работа. Несколько минут работы, большего от такого двигателя не требуется

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