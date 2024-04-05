Ростех сообщил о запуске в России серийного производства электродвигателей для беспилотников
Российский концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) запустил серийное производство электродвигателей для беспилотной авиации. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.
В России начат выпуск современных бесколлекторных электродвигателей полностью из российских комплектующих. Как пояснили в КРЭТ, данные двигатели используются в беспилотной авиации, в промышленности и машиностроении. Ранее такие движки и комплектующие к ним Россия закупала за рубежом.
Серийное производство налажено на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении, предприятие начало выпуск целой линейки двигателей, получивших названия в честь бакальских ветров: "Сарма", "Баргузин", "Хиус" и "Култук". Силовые установки отличаются друг от друга по некоторым параметрам, а также по мощности. Самый мощный электродвигатель с названием "Сарма" способен поднять в воздух беспилотник весом до 11 кг.
Как подчеркивается, от иностранных аналогов российские электродвигатели отличаются в лучшую сторону, они имеют меньший вес при увеличенном КПД и больший ресурс работы. Это позволит увеличить полезную нагрузку беспилотников, ранее оборудовавшихся иностранными силовыми установками.
По данным Ростеха, Улан-Удэнское ППО намерено выйти на выпуск до одного миллиона электродвигателей в год. Кроме того, на базе предприятия будет создан российский центр компетенций по современным микроэлектромашинам (электродвигатели, резольверы, синусно-косинусные трансформаторы, генераторы, интеграторы и прочее).
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