ФАБ против «линий Сырского»: украинские линии обороны из «зубов дракона» могут уничтожаться одним авиаударом

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ФАБ против «линий Сырского»: украинские линии обороны из «зубов дракона» могут уничтожаться одним авиаударом

В настоящее время киевский режим пытается воспрепятствовать активному продвижению российской армии, занявшись строительством оборонительных сооружений на различных участках фронта. Однако в целом линии обороны ВСУ не отличаются большой надежностью.

По мнению ряда экспертов, украинские линии обороны из «зубов дракона» могут уничтожаться одним авиаударом Воздушно-космических сил России. Украинским военным так и не удалось создать эффективную оборонительную линию на всей протяженности фронта. Для этого достаточно авиаудара с применением ФАБ-250. А вкупе с использованием средств дистанционного разминирования создание коридоров в «линиях Сырского» - решаемая задача.



Ранее на существующую проблему с оборонительными сооружениями обращали внимание и депутаты Верховной рады Украины. Они отмечали, что оборонительные сооружения слабы, они не могут стать существенным препятствием для продвигающихся вперед российских войск.

Тем более, что российская армия располагает многочисленной современной авиацией, способной решать проблемы уничтожения вражеских оборонительных сооружений с помощью мощных авиаударов. Украинская армия, в свою очередь, авиации почти не имеет, а силы противовоздушной обороны слабы, в чем сегодня признавался и глава офиса президента страны Андрей Ермак.

При этом киевский режим потратил на строительство оборонительных сооружений уже значительные денежные средства. В связи с этим, у депутатов есть подозрения, что в процессе строительства имели место хищения денежных средств, которые выделялись на фортификационные сооружения. Такая точка зрения имеет право на существование, учитывая высочайший уровень коррупции в украинском правительстве и силовых ведомствах, включая и ВСУ.
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    36 комментариев
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +5
      Сегодня, 11:03
      у депутатов есть подозрения, что в процессе строительства имели место хищения денежных средств, которые выделялись на фортификационные сооружения.

      У депутатов есть подозрения, что украденным с ними не поделились! tongue
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 11:07
        что украденным с ними не поделились

        конечно, а на какие ши-ши Зеленский купил себе замок в Лондоне - для будущего ПМЖ
        вот только еще 5 000 000 украинцев утилизирует на СВО
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 11:13
        Когда украинское нацистское отребье радуется нашим тратам на восстановление инфраструктуры, покоцанной их провокациями, в ответ им можно сказать лишь то, что уровень затрат на Украине идущих на проведение бесполезных работ во много раз превышает наши.
        Так называемые "зубы дракона", которые по старой традиции в России называются надолбами сами по себе действительно не являются препятствием для пехоты и гусеничной техники, особенно если их просто ставят на землю, а не вкапывают как положено.
        Такие защитные сооружения ценны только в купе с другими, а так это действительно банальное разворовывание бюджетных денег. С чем мы их и поздравляем. bully
        1. БойКот Ранг пользователя
          БойКот
          0
          Сегодня, 12:35
          Если ещё учесть, что их зубы примерно вдвое ниже наших, т. е. многократно (лень объем тетраэдра считать) легче, их эффективность также многократно ниже.
      3. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:23
        Елена .На днях погрузился в тему производство противотвнковых " зубов дракона" .Оказывается у Российских ЖБИ эта продукция была штатной ещё до СВО.Они только вытащили формы со складов.Сейчас эти формы можно купить на Авито.Зубы бывают эконом класса и понеслась до премиум класса .Разброс цен от эконома до премиума не очень большой.Премиум делается только на ЖБИ.То что вояют украинцы это жестокий эконом.Из внутренней арматуры только петли,для подъёма тетраэдра.Цемент должен быть не менее марки 500 ,а то и выше.Бетон набирает прочность в поле при плюсов температурах - месяц,а унас в камерах с обогревом - день. hi
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          -1
          Сегодня, 11:31
          Цитата: tralflot1832
          То что вояют украинцы это жестокий эконом.Из внутренней арматуры только петли,для подъёма тетраэдра.Цемент должен быть не менее марки 500 ,а то и выше.Бетон набирает прочность в поле при плюсов температурах - месяц

          Значит украДина только петли и использует. А бетон....а цемент....и где та плюсовая температура? Вроде как и не сильно повысилась, но в любом случае, месяца нет. Наверное, укровласти не думали, что РФ так быстро продвинется.
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 11:03
      берется корпус ФАБ-250 заливается не тротил а октоген + "цепляется" УМПК
      вуаля
      тротиловый эквивалент 1,6 но скорость детонации 12000 м/сек против 3000 м/сек у тротила
      просто и быстро вырвем все эти зубки
      1. Aлеkc Ранг пользователя
        Aлеkc
        +2
        Сегодня, 11:20
        А воронки-то потом будут проходимы? А то ведь тож на тож может получиться
      2. Deadушка Ранг пользователя
        Deadушка
        +1
        Сегодня, 11:20
        ну да, только потом воронки придется засыпать, что бы техника прошла.
        все проще сделают.
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          +2
          Сегодня, 11:24
          для "засыпания воронок" laughing
          у ВСРФ полно инженерных машин разграждения ИМР на танковой базе
          и даже плавающие ИМР на базе БМП
          1. Deadушка Ранг пользователя
            Deadушка
            0
            Сегодня, 11:27
            сам же себе и ответил - они все это замечательно и разбирают.
            и не нужно ничего "колхозить". как и то, что стандартные системы дистанционного разминирования.
            1. Romario_Argo Ранг пользователя
              Romario_Argo
              0
              Сегодня, 11:30
              кстати, ИСДМ Земледелие, обладает блоками за место одного своего (25 ракет 3500 мин) от РСЗО по 6 ракет 220-мм и 18 ракет 122-мм для уничтожения броне-групп ВСУ после как сама же их и заминировала по кругу
              а еще ИСДМ Земледелие так сказать клин-клином своими минами снимает минирование ВСУ
          2. Aлеkc Ранг пользователя
            Aлеkc
            0
            Сегодня, 13:22
            Ну для любителей ИМР так-то можно и без бомб обойтись, если не будет огневого воздействия. Что бывает под огнём, показали события на нашей белгородской границе , где у хрюков знатно инженерия полыхала
      3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 11:54
        просто и быстро вырвем все эти зубки
        ...да брось....танковый отвал и судя по этим пирамидкам танк их снесёт как пеньки, , главное что б при прорыве в глубину буратинами и прочими ТОСами обработали...так что и да.... у руководства хунты всё без изменений
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          0
          Сегодня, 12:12
          этим пирамидкам

          вообще то и ВСРФ и ВСУ приваривают "зубы дракона" друг к другу
          при помощи арматуры А3 или А500С диаметром 32 или 36
          1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 12:21
            при помощи арматуры А3 диаметром 32 или 36
            ...да хоть рельсы приваривай, махине в 45 тонн с отвалом эти зубы превратятся в исходные ингредиенты
            1. Romario_Argo Ранг пользователя
              Romario_Argo
              0
              Сегодня, 12:26
              НЕ с начало проходы в линии этих зубов обработаем ФАБами
              а потом разведка - далее штурмовики
              зачистим огневые точки от всяких ПТУРшиков
              и уже только потом коробки пойдут
              когда ЛБС сместится на 2-3 км, laughing
              все равно наши танки в основном с закрытых позиций работают
              1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                Крымский партизан 1974
                +1
                Сегодня, 12:37
                все равно наши танки в основном с закрытых позиций работают
                ...эт точно ОФ-23 не даст соврать...мощная плюха
    3. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +2
      Сегодня, 11:07
      В связи с этим, у депутатов есть подозрения,

      на существующую проблему с оборонительными сооружениями обращали внимание и депутаты Верховной рады

      Что ни украинский депутат, то - вселенский гений и провидец. winked
      Значит, при шухере смотаются вовремя yes
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:20
        Приветствую soldier
        Тамошние депутаты... самый цимус скакуасов, со дна, конечно... а уж те, кто в Правящие структуры, органы, конторы въехал на самокате, так они туда хапать, набивать свои карманы, стремились. В общем, понятно.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 11:07
      «Украинские линии обороны из "зубов дракона" могут уничтожаться одним авиаударом» —

      — Кариес у них ...
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 11:10
      Есть подозрение ,что денег явно не хватает ..............
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 11:11
      ФАБ против «линий Сырского»: украинские линии обороны из «зубов дракона» могут уничтожаться одним авиаударом
      . Непреодолимых линий не бывает вообще... сделать преодоление таковой не целесообразным, для противника, задача не самая лёгкая, все зависит от многих факторов.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 12:36
        вообще то ВСРФ могут и не трогать сами противотанковые надолбы из треугольников
        ФАБами и ТОСами отработаем по 1-й и 2-й линиям за ней и наши штурмовики займут эти позиции
        а проходы в надолбах потом растащим ИМРами когда ЛБС сместиться на 2-4 км
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 12:41
          Как преодолеть защитный рубеж противника, методов не один и наши их знают. Все необходимое есть...
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            +1
            Сегодня, 12:47
            ну да,
            с начало накрываем ФАБами, потом арта по точкам УАСами и ТОСами по площадям - чтобы прожарка с корочкой
            и только потом это "кладбище" занимаем мы
    7. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 11:21
      Фаб это не панацея, на других участках сво фаб помогает, но без пехоты, артиллерии, дронов тоже никуда.
      1. Володин Ранг пользователя
        Володин
        +1
        Сегодня, 11:27
        Цитата: Ghost1
        Фаб это не панацея, на других участках сво фаб помогает, но без пехоты, артиллерии, дронов тоже никуда.

        Так а для кого проходы в этих линиях могут делаться тем же ФАБами и "Змей-Горынычами"? Именно для пехоты и механизированных бригад в наступлении
    8. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 11:30
      Поэтому они решили не заморачиваться. Зубки маленькие, дешёвые, а по документам пройдут как в человеческий рост. Вот и получается "кому война, кому мать родна". А "цеевропы" чубатые это всё терпят.
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:30
      Украинским военным так и не удалось создать эффективную оборонительную линию на всей протяженности фронта.
      Вот и хорошо, вот и ладненько. А пока те кто причастен к возведению этой линии сводят дебет с кредитом, в уме считая сколько можно положить в карман.
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:32
      Если поковыряться в сети можно найти российские технические требования к противотанковым надолбам,они очень отличаются от того что устанавливают украинцы на линии зелибобика.Но это всё равно препятствие и довольно серьёзное.
    11. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      -1
      Сегодня, 11:44
      Все бы было хорошо,действительно проделать проходы в этих зубах бомбами несложно,да и проходы в минных полях тоже несложно сделать,Но есть один новый фактор,при проходе через проломы техника все равно немного затормозится, сгрудится и...здравствуй рой дронов с гранатами от РПГ-7.Поэтому сейчас без прикрытия от дронов проход через эти поля будет втройне опасен.Скорее всего именно этого желает укрофашист-не застопорить нас на этих линиях обороны,а притормозить,чтобы легче было поразить технику "миллионом дронов".Поэтому им и все равно ,какие ставятся "зубы дракона"
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        -2
        Сегодня, 11:53
        техника и так не летит на скорости, да и дрон все равно догонит
        1. юрий Л Ранг пользователя
          юрий Л
          0
          Сегодня, 12:06
          Но операторы дронов почему то любят сгрудившуюся технику,им легче работать,чем за одиночками по всем полям и укрытиям гоняться
          1. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            0
            Сегодня, 12:13
            обычно все поле где идет прорыв усеяно воронками и другими препятствиями, поэтому на скорости они там не летают
    12. Earl Ранг пользователя
      Earl
      0
      Сегодня, 11:44
      О, какие названия! "Линия Сырского"... "Черкаш Зеленского" звучит еще лучше.

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