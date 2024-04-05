ФАБ против «линий Сырского»: украинские линии обороны из «зубов дракона» могут уничтожаться одним авиаударом
В настоящее время киевский режим пытается воспрепятствовать активному продвижению российской армии, занявшись строительством оборонительных сооружений на различных участках фронта. Однако в целом линии обороны ВСУ не отличаются большой надежностью.
По мнению ряда экспертов, украинские линии обороны из «зубов дракона» могут уничтожаться одним авиаударом Воздушно-космических сил России. Украинским военным так и не удалось создать эффективную оборонительную линию на всей протяженности фронта. Для этого достаточно авиаудара с применением ФАБ-250. А вкупе с использованием средств дистанционного разминирования создание коридоров в «линиях Сырского» - решаемая задача.
Ранее на существующую проблему с оборонительными сооружениями обращали внимание и депутаты Верховной рады Украины. Они отмечали, что оборонительные сооружения слабы, они не могут стать существенным препятствием для продвигающихся вперед российских войск.
Тем более, что российская армия располагает многочисленной современной авиацией, способной решать проблемы уничтожения вражеских оборонительных сооружений с помощью мощных авиаударов. Украинская армия, в свою очередь, авиации почти не имеет, а силы противовоздушной обороны слабы, в чем сегодня признавался и глава офиса президента страны Андрей Ермак.
При этом киевский режим потратил на строительство оборонительных сооружений уже значительные денежные средства. В связи с этим, у депутатов есть подозрения, что в процессе строительства имели место хищения денежных средств, которые выделялись на фортификационные сооружения. Такая точка зрения имеет право на существование, учитывая высочайший уровень коррупции в украинском правительстве и силовых ведомствах, включая и ВСУ.
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