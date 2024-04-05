NYT: Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО на июльском саммите

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NYT: Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО на июльском саммите

Еще задолго до майданного переворота, прихода к власти Зеленского и начала спецоперации Киев объявил глобальным стратегическим приоритетом для Украины вступление в Североатлантический альянс. Практически сразу после обретения «независимости» в 1992 году Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. В феврале 1994 года был заключен рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнерство ради мира», затем в 2002 году последовал «Индивидуальный план партнерства с НАТО».

В декабре 2014 года Верховная рада приняла законопроект, отменяющий внеблоковый статус страны. Спустя пять лет, в 2019 году, курс на вступление Украины в Евросоюз и НАТО был объявлен приоритетным и закреплен в конституции. Через год Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.



Впрочем, на этом вроде как успешное продвижение незалежной к столь желанной цели практически застопорилось. Несмотря на настойчивые просьбы и даже требования Зеленского принять хотя бы «дорожную карту» по ускоренному вступлению в альянс, многие члены НАТО, включая США, генсек Йенс Столтенберг заявляют, что это невозможно, пока Украина участвует в военном конфликте.

Очередные надежды на положительное решение Киев возлагал на нынешний юбилейный саммит Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вашингтоне. Однако и на нем, скорее всего, помимо традиционных обещаний в «вечной» поддержке ничего более Украина не получит.

Американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников альянса сообщает, что Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне. В публикации говорится, что большинство лидеров стран альянса опасаются, что в случае одобрения заявки Киева НАТО будет втянуто «в крупнейшую сухопутную войну с 1945 года».

Это заставило НАТО искать какую-то золотую середину, что-то кроме членства, но достаточно весомое, чтобы показать, что она поддерживает Украину «в долгосрочной перспективе»

— пишет автор статьи.

Какая именно альтернатива будет предложена Киеву, помимо подписания очередных «договоров безопасности», которые реально ни к чему новому страны НАТО не обязывают, пока неизвестно. Источники газеты сообщают, что против вступления Украины в альянс выступают США и Германия. Для одобрения заявки о принятии нового члена требуется согласие всех стран, в него входящих, которых после приятия в этом году Швеции насчитывается 32 государства. Наверняка воспротивится членству Украины Венгрия, да и ряд других стран открыто высказываются против этого опасного решения.
  • Сайт НАТО
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17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:02
    «Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО на июльском саммите» —

    — "Приходите вчера!" ...
    1. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 11:10
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Приходите вчера

      – Приходите завтра. Что вы постоянно сегодня прётесь...
  2. pyagomail.ru Ранг пользователя
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 11:06
    Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО на июльском саммите
    Это было ясно давно, морковки перед мордой ослика периодически освежают, но не примут, ибо 5 статья и война НАТО с Россией, которая "нате" не нужна, тем более, за Украину. На саммите в очередной раз заклеймят Россию и пообещают печеньки Украине - этим все и закончится.
    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 11:08
      Ну так зачем жениться, когда и так использовать можно?Это тот самый случай.Украину и так используют.Зачем же её тогда в НАТО брать?Скажут что потом возьмут и все довольны.И так из года в год.
  3. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 11:06
    Несмотря на настойчивые просьбы и даже требования Зеленского принять хотя бы «дорожную карту» по ускоренному вступлению в альянс, многие члены НАТО, включая США, генсек Йенс Столтенберг заявляют, что это невозможно, пока Украина участвует в военном конфликте

    "Кто много хочет, тот мало получит" и вообще "Бодливой корове Бог рог не дает".
  4. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:07
    Все что надо НАТО они от Украины получили бесплатно. Им просто нечего предложить
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:08
    NYT: Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО на июльском саммите
    . СПРАШИВАЕТСЯ это для кого такое говорят?
    Что б самые непонятливые/тупые не садились в лужу сами и не вводили в конфуз своих хозяев...
  6. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 11:13
    Для одобрения заявки о принятии нового члена требуется согласие всех стран, в него входящих, которых после приятия в этом году Швеции насчитывается 32 государства.
    Кому вступать в НАТО, а кому не вступать, решают не 32 государства, а США.
    Скажут нет и все проголосуют единогласно. Все таки в штатах умных больше чем в Европе.
  7. Петр_Колдунов Ранг пользователя
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 11:15
    кулеба, наверное, горько заплакала... такой нежданчик!
  8. ALCA056000 Ранг пользователя
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 11:15
    Даааа..... обламывают хохликов .... ни наты, ни безвиза, ни даже кружевных труселей ... печалька на хуторе ...
  9. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    0
    Сегодня, 11:16
    Черти по людски не мыслят. Последнее извращение гласит, что ежели кака страна изъявит желание послать войско умереть за чубатых, то велкам, НАТО не причем.
  10. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:22
    против вступления Украины в альянс выступают США и Германия
    Ну если американцы действительно против, то не видать украине НАТО, как своих ушей в ближайшей перспективе. Да и странно было бы если в блок приняли страну, на территории которой идет война. Значит все эти ужимки Столтенберга и прибалтийские танцы всего навсего словесный понос для того, чтобы украинская надежда не исчезла в одночасье.
  11. Андрей Николаевич Ранг пользователя
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 11:27
    Не понимаю этот глупый украинский народ.. Хотя,если они верили в "рытье черного моря" то будут верить,во все.
  12. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    0
    Сегодня, 12:03
    А почему бы им не подписать.Может,им в полет хочется.Подписали и...полетели .Вслед за их кумиром.-Форрестоллом.Из окна..Чего тогда долго мучиться.Многие действия политиков из стран НАТО,особо из таких стран как Франция,Польша, Страны Балтии,Чехия показывают,что Форрестол был,есть и долго будет их кумиром.Только полетят они Туда вместе со всем миром,увы..Какое то сборище самоубийц в НАТО образовывается.Вот что значит долгий срок после ВМВ,память то откуда новым "политикам"взять?Может,только небольшой взрывчик мощностью мегатонн 200,выполненный Россией в районе Ледовитого океана( после выхода из Договора от 1963г.разумеется) немного разум их освежит?Может быть.
  13. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 12:11
    Зашибись- заценили новость помойки глобалистов в лице NYT!
    Не они ли трэндели 6 сентября 1991 г при одобрям`C объединения двух Германий!!!!( две Германии, Карл) Победителя ВОВ в лице СССР, тогда Ген сека ЦККПСС горбатого устами того гос сека гос Депа - некого Бейкера, обещали, дословно цитирую слова того проходимца, что есть в стенограмме от 1991 г НАТО нен надо не расширится ни д.йма на Восток!
    Если более 2х лет базарят своей жёлтой прессой, то явно намечают осколки вна 404 поставить на иммунитет от агрессии РФ!
    А наш ответ - на ц безопасности РФ на континенте от Лисабона до Владивостока!
  14. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 12:32
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 11:02
    «Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО на июльском саммите» —

    — "Приходите вчера!"
    Как в былые времена СССР и перестройки по горбатому, который на встрече с Бушем старшим чесал российскими пословицами: доверяй, но проверяй!
    Это именно тот случай, тому как лже-недо-западу веры нет от слова совсем, что подтверждает много тысячная история мировой цивилизации и те страны - колонии, которые находились под зависимостью захватчиков янке ср ии , саксо- наглии, до сих пор испытывающие зависимость от своих бывших хозяев в Африке, Америке, Азии!
    Само образование гос-ва шса в 1776 г. построено на изгоне коренного населения - индейцев в резервации и истребления, а репарации афроамериканцы до сих пор не могут получить, хотя объявляется всеми презиками на предвыборных компаниях, а потом забывается!
    А теперь о главном: за НАТО не надо нужен постоянный контроль и обрубание рук
    за негуманитарные действия, противоречащие нормам международного права!
    Постепенно Африка поднимает голову, Латинская Америка. Глобальный Юг тоже хочет хоть небольшого комфорта, а не пресмыкаться перед золотым лярдом человечества!
    Одними из самых мужественных являются хуситы, мочащие всю коалицию вне зависимости от рангов!
    А лучшим подарком и сюпризом для июлбского сборища фашистов будет приближение и Победа наших ВС РФ в СВО!
    С Победой живыми к родным любимым и любящим семьям!
    Враг будет разбит!
    Победа будет за нами!
  15. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    0
    Сегодня, 12:41
    А что реально может измениться для Украины, в случае принятия в НАТО?
    Финансирование они получают - половина натовских стран обзавидовалась.
    Вооружение - они и так наполовину натовским вооружением и натовскими технологиями воюют
    Армия давно переведена на натовские стандарты, личный состав проходят обучение у натовских инструкторов
    Спутниковая разведка, БПЛА-разведчики, стар-линки - у них есть все, что можно только получить от НАТО.
    Остался только открытым вопрос о вводе сил НАТО на территорию Украины. Но и это командование НАТО может решить в одинаковой вероятности, что с принятием Украины, что без принятия
    Более того, каждый второй комментатор тут, на ВО, и так уверен, что мы воюем не с Украиной, а с НАТО
    Что может измениться с принятием / непринятием в НАТО?

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