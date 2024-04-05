NYT: Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО на июльском саммите

Это заставило НАТО искать какую-то золотую середину, что-то кроме членства, но достаточно весомое, чтобы показать, что она поддерживает Украину «в долгосрочной перспективе»

Еще задолго до майданного переворота, прихода к власти Зеленского и начала спецоперации Киев объявил глобальным стратегическим приоритетом для Украины вступление в Североатлантический альянс. Практически сразу после обретения «независимости» в 1992 году Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. В феврале 1994 года был заключен рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнерство ради мира», затем в 2002 году последовал «Индивидуальный план партнерства с НАТО».В декабре 2014 года Верховная рада приняла законопроект, отменяющий внеблоковый статус страны. Спустя пять лет, в 2019 году, курс на вступление Украины в Евросоюз и НАТО был объявлен приоритетным и закреплен в конституции. Через год Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.Впрочем, на этом вроде как успешное продвижение незалежной к столь желанной цели практически застопорилось. Несмотря на настойчивые просьбы и даже требования Зеленского принять хотя бы «дорожную карту» по ускоренному вступлению в альянс, многие члены НАТО, включая США, генсек Йенс Столтенберг заявляют, что это невозможно, пока Украина участвует в военном конфликте.Очередные надежды на положительное решение Киев возлагал на нынешний юбилейный саммит Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вашингтоне. Однако и на нем, скорее всего, помимо традиционных обещаний в «вечной» поддержке ничего более Украина не получит.Американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников альянса сообщает, что Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне. В публикации говорится, что большинство лидеров стран альянса опасаются, что в случае одобрения заявки Киева НАТО будет втянуто «в крупнейшую сухопутную войну с 1945 года».— пишет автор статьи.Какая именно альтернатива будет предложена Киеву, помимо подписания очередных «договоров безопасности», которые реально ни к чему новому страны НАТО не обязывают, пока неизвестно. Источники газеты сообщают, что против вступления Украины в альянс выступают США и Германия. Для одобрения заявки о принятии нового члена требуется согласие всех стран, в него входящих, которых после приятия в этом году Швеции насчитывается 32 государства. Наверняка воспротивится членству Украины Венгрия, да и ряд других стран открыто высказываются против этого опасного решения.