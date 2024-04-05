Холдинг «Росэлектроника» изобрёл новое техническое решение в области создания перспективных вычислительных комплексов

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Холдинг «Росэлектроника» изобрёл новое техническое решение в области создания перспективных вычислительных комплексов

Новое техническое решение в области создания перспективных вычислительных комплексов найдено в российском холдинге "Росэлектроника". Об этом сообщает Ростех.

Специалисты НПО "Импульс" применили свое техническое решение в рамках нескольких опытно-конструкторских работ, проводимых в интересах Минобороны, что в итоге позволило вдвое повысить производительность разрабатываемых образцов военной техники. Кроме того, значительно улучшились ТТХ образцов, при этом сроки и стоимость разработки остались неизменными. Уточним, что НПО "Импульс" специализируется на разработке, опытном производстве и сопровождении специальных информационно-управляющих систем для российских ВС.



Подробности о новой разработке не раскрываются, известно, что данное техническое решение базируется на отечественной программно-аппаратной платформе. Автором решения является начальник научно-технического центра НПО "Импульс" Владимир Шинкаренко. Как подчеркнули в Ростехе, за данное изобретение он был награжден почетной грамотой Президента РФ, в которой также был отмечен его вклад в разработку и создание новой специальной техники и укрепление обороноспособности страны.

Сегодня научно-инженерный и производственный корпус предприятия фактически выступает на передовой, оперативно разрабатывая и реализуя новые технические решения, необходимые здесь и сейчас для ответа на существующие вызовы

- заявил гендиректор "Импульса" Дмитрий Звездарев.
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    8 комментариев
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    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 10:57
      Сегодня, как из рога изобилия льются сообщения о новинках для ВС.
      Это хорошо, но и о гражданке забывать нельзя. yes
      1. alex-defensor Ранг пользователя
        alex-defensor
        0
        Сегодня, 11:23
        Цитата: кредо
        Это хорошо, но и о гражданке забывать нельзя.

        Поддерживаю. Когда граждане России наконец смогут купить себе Ладу Весту с настоящей коробкой автомат? ТО, что для армии начали все делать быстро - вселяет надежду и для гражданки...
    2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 11:12
      за данное изобретение он был награжден почетной грамотой Президента РФ,

      У меня такой грамоты нет. Но есть несколько других из советских времен, и я помню, что кроме самой грамоты, давали иногда денежную премию к ней. Но деньги потратил и даже не помню на что, а грамоты лежат и наводят приятные воспоминания.
      И в послесоветское время, получал грамоты за спортивные достижения во всяких профсоюзных соревнованиях на предприятии. Денег уже не помню чтобы давали....
    3. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 11:13
      это (фото) я так понимаю - гражданские версии АРМ
      так сказать "раз-вооруженные" автоматизированные рабочие места
      от АСУ Фундамент, ЦКП с фрегатов 22350, корветов 20380, КП ЗРК
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        -1
        Сегодня, 11:33
        Цитата: Romario_Argo
        это (фото) я так понимаю - гражданские версии АРМ
        так сказать "раз-вооруженные" автоматизированные рабочие места

        Тоже так подумал. Но не понял, чем хвастается "Импульс". Новым железом на основе отечественных микросхем? Новой математикой( которая по любому стоит на западных СУБД и системе Солид)? Или новым дизайном АРМа с китайскими матрицами ЖК?
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          +1
          Сегодня, 11:37
          прикольно, всё наше - новый дизайн - не просто парта
          чипы, схемы наши - кстати и дисплеи с матрицами уже полностью все наши - локализация 100%
          прага тоже вся наша и кстати защищена от вирусника т.к не той системы laughing
        2. Vinnibuh Ранг пользователя
          Vinnibuh
          +2
          Сегодня, 11:39
          В статье же написанно:че-то изобрели, мощнее, скоростнее и тд и тп, но вам ничего не скажем, тк мощнее, скоростнее и тд. laughing В общем, о чем статья? Я не понял)))
    4. Алексей Лантух Ранг пользователя
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 13:05
      Холдинг «Росэлектроника» изобрёл новое техническое решение в области создания перспективных вычислительных комплексов

      Изобрел или произвел?
    5. Комментарий был удален.

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