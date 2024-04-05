Холдинг «Росэлектроника» изобрёл новое техническое решение в области создания перспективных вычислительных комплексов
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Новое техническое решение в области создания перспективных вычислительных комплексов найдено в российском холдинге "Росэлектроника". Об этом сообщает Ростех.
Специалисты НПО "Импульс" применили свое техническое решение в рамках нескольких опытно-конструкторских работ, проводимых в интересах Минобороны, что в итоге позволило вдвое повысить производительность разрабатываемых образцов военной техники. Кроме того, значительно улучшились ТТХ образцов, при этом сроки и стоимость разработки остались неизменными. Уточним, что НПО "Импульс" специализируется на разработке, опытном производстве и сопровождении специальных информационно-управляющих систем для российских ВС.
Подробности о новой разработке не раскрываются, известно, что данное техническое решение базируется на отечественной программно-аппаратной платформе. Автором решения является начальник научно-технического центра НПО "Импульс" Владимир Шинкаренко. Как подчеркнули в Ростехе, за данное изобретение он был награжден почетной грамотой Президента РФ, в которой также был отмечен его вклад в разработку и создание новой специальной техники и укрепление обороноспособности страны.
Сегодня научно-инженерный и производственный корпус предприятия фактически выступает на передовой, оперативно разрабатывая и реализуя новые технические решения, необходимые здесь и сейчас для ответа на существующие вызовы
- заявил гендиректор "Импульса" Дмитрий Звездарев.
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