Война – это школа, где отстающие часто расплачиваются за отсутствие знаний своим здоровьем
Ещё раз убедился в том, как связаны между собой вроде бы совершенно разные события. Как размышления об одном порождают необходимость подумать о другом. У меня как-то не возникало вопросов о том, почему Русская Армия избегает крупномасштабных боевых действий, как это делала, например, ВСУ в 2023 году. Да и анонсировать какое-то наступление никто не спешит…
Неужели не понятно, что говорить или писать всё, что знаешь или о чём догадываешься, значит совершать преступление перед своим народом, своей армией. Если не перед государством, то перед своей совестью. Об общих приоритетных направлениях писать можно просто потому, что для специалистов они понятны и без чьих-либо комментариев.
Сейчас в западной и украинской прессе звучит множество мнений о дальнейших действиях России в весенне-летней кампании этого года. Называются возможные направления, называются возможные сроки. Короче говоря, СМИ держат читателей «в тонусе». Ну и я не буду «белой вороной» в таком случае.
Летом, возможно, русские проведут наступление, которое изменит ход всей кампании. Тоже возможно. Направление наступления будет на какой-то украинский крупный логистический или промышленный город. Возможно, на Харьков, Днепропетровск, Запорожье или Херсон! Скорее всего, наступление начнётся в начале, середине или в конце лета.
А вот до начала наступления Русская Армия будет продолжать действовать так же, как действует сейчас. Просто потому, что тактика «малого продвижения» оказалась достаточно эффективной и пока приносит вполне неплохие результаты. В отличие от русских, украинские и западные штабы «обучаются плохо» и пока не нашли способов противодействия такому способу ведения БД.
«Малое продвижение» как один из основных видов современного боя
СВО уже внесло столько изменений в теорию современного боя, что учебники по тактике и стратегии, боевые уставы и прочие документы просто необходимо менять. То, о чём много лет говорили все кому не лень, о тех самых генералах, готовящих войска для прошедших войн, произошло.
Современное вооружение практически лишило командиров возможности создать более или менее серьёзный перевес на каком-то участке, чтобы провести классическую наступательную операцию. Помните, что происходило в 22, до и в 23 годах? Две «советские армии» воевали друг с другом. И выглядело это, мягко говоря, не очень красиво. Утром наступление, вечером контрнаступление и ночью все при своих…
Отсюда и вера хохлов в «божественное» западное, а особенно американское оружие. Да и мы, мягко говоря, относились к факту появления такого оружия с опаской. Помните суммы «призовых» за подбитые «Леопарды»?.. Сегодня же призовые остаются, но бойцы воспринимают уничтожение каких-то западных танков или другой техники как обычное дело. «Повезло, выполз на меня, ну и…».
Но полностью отказываться от классики, я думаю, рано. Ведь вместе с увеличением возможностей разведки, происходит усиление и других видов и систем вооружения и обеспечения. В том числе повышаются возможности противодействия и логистики. Так что появление превосходящих сил у противника вполне возможно.
Превосходящих не критично, но дающих возможности проведения какой-либо тактической операции… Поэтому, как одно из условий современного боя, и остаются части и соединения, которые «находятся в рукаве» командующего, то есть являются его резервом. Если где-то создалась критическая или, наоборот, благоприятная ситуация, именно эти части и соединения вступают в бой.
Но вернёмся к «малому продвижению». Уверен, что большинство читателей, не связанных с военной службой профессионально, мало обращают внимания на стандартную в сообщениях МО фразу:
«На участке… подразделения группировки войск… активными действиями улучшили положение по переднему краю...».
Действительно, «улучшили положение» – это же не «освободили», «захватили», «уничтожили»... Однако те, кто знает внутреннюю суть боя, понимают, что действия подразделения имели гораздо большую ценность, чем взятие очередной лесопосадки или взводного опорника.
Так, захват господствующей над населённым пунктом высоты как раз и будет «улучшением положения». Но какое огромное значение для взятия этого НП будет иметь этот захват! Такие ситуации совсем не редкость на войне.
Попробую разобрать более известный пример. Точнее, ситуацию, которая обсуждается достаточно много сегодня, так как решается эта проблема прямо сейчас. Часов Яр! Достаточно укреплённый опорный пункт, который готовили к обороне достаточно долго. На момент написания материала наши подразделения заняли первую линию обороны в районе микрорайона «Канал» и у горы Баба.
Почему Часов Яр важен для ВСУ? Да потому, что долгое время этот населённый пункт был центром логистики, откуда поступающее пополнение и техника распределялись по всему фронту. Соответственно, там существовала довольно развитая военная инфраструктура. Однако к настоящему времени железнодорожная станция и вокзал разрушены русской авиацией, а сообщение с фронтом во многих местах перерезано. Часов Яр стал транспортным тупиком.
Что теперь? Стоит ли штурмовать этот населённый пункт так, как мы это делали в Мариуполе? Или применить модернизированный «авдеевский вариант»? Стоят ли потери личного состава и техники этой победы? Как мне кажется, для того чтобы гарнизон сдался, будет достаточно окружить Часов Яр и блокировать возможности снабжения и логистики в целом. Дальше ультиматум и уничтожение тех, кто не сдался с помощью авиации и тяжелой артиллерии.
Кстати, примерно такая же ситуация «созревает» сейчас в Харькове. Логистика нарушена и прибывающее пополнение и вооружение совсем не обязательно попадает туда, где оно необходимо. Пополнение идёт туда, куда ещё можно что-то доставить. Отсюда ропот солдат и офицеров, действующих на передовой. Ну и как следствие этого – появление огромного количества карателей из «Азова».
Теперь о ещё одном факторе, который играет достаточно серьёзную роль в связи с применением тактики «малого продвижения». На сегодня мы имеем довольно протяжённую линию фронта. Это позволяет Русской Армии проводить локальные тактические операции в разных местах и находить бреши в обороне ВСУ.
Как это работает на практике? Представьте себе «забытый Богом» уголок на нуле. Обе стороны давно изучили оборону друг друга. Обе стороны не испытывают желания идти на минные поля или под огонь пулемётов. Фронт стоит. Невозможность наступления понимают командиры с обеих сторон. Но…
В связи с недостатком резервов у ВСУ и стабильностью передовой, украинское командование сокращает поставку боеприпасов и перебрасывает часть подразделений, чтобы заткнуть где-то дыру. И вот тут-то и «просыпаются» русские штурмовики, и начинается прорыв.
Подразделения берут пару-тройку опорников хохлов и «успокаиваются». Тем более что ВСУ уже перебросили какие-то подразделения с других районов. Но ситуация повторяется в другом месте. Опасность таких штурмов именно в неожиданности, в выборе времени нападения, когда противник ослаблен.
Таким образом, наша армия сегодня ведёт вполне соответствующие задачам СВО бои. Задачи любыми средствами что-то взять к какому-то сроку не ставится, а вот демилитаризация таким способом ведётся довольно успешно. Я часто читаю в комментариях о каких-то не взятых посёлках и городках... Не в обиду авторам этих комментариев, а что бы изменилось, если бы мы потеряли ещё роту или батальон 200-ми и 300-ми и взяли?
Ну и повторюсь для лучшего усвоения. Любое продвижение российских подразделений на любом участке фронта меняет всю ситуацию в этом районе. Особенно продвижение в районе существования серьёзных опорных пунктов. Одно дело – быть частью линии обороны, иметь возможность получения пополнения и боеприпасов, другое – воевать в полном окружении, даже без возможности отправки в тыл раненых. Моральное состояние гарнизона с каждым днём падает…
Учиться использовать все возможности для выполнения боевых задач
Война – это большая школа бойца и командира. Только вместо «неуд» здесь пуля или осколок. Не смог, не усвоил, не понял, за всё расплатишься собственным здоровьем, а то и жизнью. Такова жестокая правда войны. Воевать по правилам, особенно по тем, которые хорошо знает противник, себе дороже. Я уже выше назвал российскую и украинскую армии образца 2022 года «советскими».
Сегодня это две разные армии и по тактике ведения боя, и по вооружению. За два года СВО в армии появилось много новых командиров взводного, ротного и даже батальонного звена, которые практически учились и познавали, что такое современная война, уже на войне. И воюют они по-современному. Даже генералы, судя по делам, «помолодели». Планируют операции, на которые любо-дорого смотреть. По-современному…
Я не призываю отказываться от опыта прошлых войн. Наоборот, необходимо изучать прошедшие войны досконально. Поговорку «новое это хорошо забытое старое» никто не отменял. Действительно, новое это старое, но более современными средствами. Пока обучение нам даётся лучше, чем хохлам. Не потому, что они какие-то другие. ВСУ продолжают верить в могущество западных армий, несмотря ни на что…
Ну и по тому вопросу, с чего я начал этот материал. Как говорил герой Винокура: «— Не скажешь? И не надо. Сюрприз будет!». Мы научились использовать слабые места противника и усиливать наши собственные. Значит, нас действительно ждут сюрпризы. Надеюсь, радостные...
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