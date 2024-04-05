Маск связал возможное вступление Украины в НАТО с началом «ядерного апокалипсиса»

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Маск связал возможное вступление Украины в НАТО с началом «ядерного апокалипсиса»

В Североатлантическом альянсе продолжают говорить о том, что Украина станет членом блока. Впрочем, за последние два года активных обсуждений, дальше обещаний и размытых формулировок дело не сдвинулось.

Между тем большинство здравомыслящих людей прекрасно понимают, что дальнейшее расширение НАТО к границам России непременно приведет к прямому столкновению альянса с нашей страной. При этом в случае такого сценария существует большая вероятность применения ядерного оружия обеими сторонами конфликта со всеми вытекающими последствиями.



Именно на это прямо намекнул в своем недавнем посте в соцсети американский миллиардер Илон Маск.

Это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис

- написал владелец SpaceX в ответ на недавний пост генсека НАТО Столтенберга о том, что Украина станет членом альянса.

Что характерно, для убедительности Маск прикрепил к своему сообщению фильм о начале ядерного конфликта.

Стоит отметить, что высокую вероятность реализации самого негативного для всего человечества сценария, в случае вступления Украины в альянс, прекрасно осознают и сами участники НАТО. Именно поэтому Киеву предлагают некие весьма абстрактные гарантии безопасности вместо приглашения в Североатлантический альянс.

К слову, о последнем. Несмотря на надежды киевских властей, многие эксперты абсолютно уверены, что Украина не получит приглашения на июльском саммите НАТО.
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    17 комментариев
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    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 11:16
      Если Маска избрать в президенты США он будет также говорить или в духе общей политики США? recourse
      1. Валерий Демченко
        Валерий Демченко
        0
        Сегодня, 11:19
        Его не иберут.Родился в Юар
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:34
        многие эксперты абсолютно уверены, что Украина не получит приглашения на июльском саммите НАТО.

        Я хоть и не эксперт, но уверен что Украину никогда не примут в НАТО, несмотря ни на какие приглашения... Обещать жениться, это ещё не женится... Принять Украину в НАТО это то же самое, что повесить себе на шею огромный булыжник и прыгнуть в воду... Украина это как раз и есть тот самый булыжник... Полезный только для погружения на самое дно... Ну не самоубийцы же они... Ну и потом, им есть что терять... Комфортную, тихую, благоустроенную жизнь обменять на сомнительную "дружбу" с нищей, не воспитанной, лживой, попрошайкой, воровкой и мошенницей... Сомнительная так сказать дружба... Ну не совсем же ёще Запад сошёл с ума...??? А впрочем... Пойду достраивать бункер... am
      3. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        -1
        Сегодня, 11:42
        кредо
        Сегодня, 11:16
        Если Маска избрать в президенты США он будет также говорить или в духе общей политики США?
        Ян ке сри и по сравнению с Древней Россией - более 1000 летней историей культуры и цивилизации,тягаться по долголетию общества, культуры и цивилизаций далеко,дальше некуда!
        Вы заметили какие-то улучшения во взаимоотношения с другими странами и народами с момента зарождения шса в 1776 за чуть более 250 лет?
        Я тоже не заметил, кроме грабежа, смертей, насилия, аннексий чужих территорий - всё ради бабла и зависть чужим природным богатствам - российским , в том числе!
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:18
      Зашибись- Маск - миллиардер уже давно играет в политику, пока с отрицательным результатом, нажил себе много финансового геморроя, хотя не чистокровный америкакенц, а заезжий но с ам гражданством!
      Скорее всего служит и подрабатывает теневому государству полосатых, иначе,как все яркие политики, типа мразматического и непредсказуемого Трампа, уже давно засудили бы или наняли киллела, как на Джона Кеннеди - презика шса в 1963 г.
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        -1
        Сегодня, 11:24
        Трампу удалось, почему бы и Маску не попробывать! request
        1. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 11:36
          В этом плане все коммерсанты - бизнесмены во всём мире одинаковы!
          Для них, как и сдриснувших из РФ или в обойме за Кремлём : ничего личного- только бизнес!
          А для Маска, мыслю, при вложении бабла сейчас в помощь Трампу -политика, потом эти денежки вернутся к Маску в многократно большем объёме + будет доступ в овальный кабинет би дэ Фашингтона, как спонсора президентской компании.
        2. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          0
          Сегодня, 11:41
          Цитата: Попуас
          Трампу удалось, почему бы и Маску не попробывать! request

          Загадил всю низкоорбитальную орбиту своим мусорным Старлинком . Его уничтожать нужно ( Старлинк), вместе с хозяином . hi
      2. михаил3 Ранг пользователя
        михаил3
        +1
        Сегодня, 11:25
        Цитата: ZovSailor
        Зашибись- Маск - миллиардер уже давно играет в политику,

        Жить хочет человек. Странное, конечно, желание, но я его где то даже понимаю...
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:22
      В англ.языке есть такое время "настоящее длительное". Вот пока украДина в нем и пребывает, причем, а "настоящее длительное"" плавно перетекает в "будущее длительное" hi
    4. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      0
      Сегодня, 11:23
      СВО поэтому и началось...не допустить оную в НАТО.. Ну и прочий пух, демилитаризация, денацификация hi
    5. михаил3 Ранг пользователя
      михаил3
      0
      Сегодня, 11:23
      Маск человек мыслящий ясно. Так как Россия не может воевать с целым пулом стран в неядерной войне, если они приволокут на ТВД еще и свои армии, то ядерный ответ - наш единственный шанс. Сдаться, значит согласиться на геноцид. НАТО никогда не будет спокойно, пока на свете есть хоть один русский, так что никакого иного выхода у нас в сущности и нет.
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 11:24
      «В Североатлантическом альянсе продолжают говорить о том, что Украина станет членом блока» —

      — Блинкен сказал,что надо "возводить мост к членству в НАТО " для Украины ...
    7. Pavel73 Ранг пользователя
      Pavel73
      -1
      Сегодня, 11:25
      Илоша молодец конечно, но даже он не до конца понимает, в чём конкретно опасность вступления Украины в НАТО. Это не просто приближение НАТО к границам России. Это приём в альянс агрессивного нацистского режима, крайне враждебного по отношению к России и русскому народу. Украинские нацисты значительно хуже германских. Нацист вообще - это дурaк по определению. Умный человек не может стать нацистом. Но если германский нацист хоть и не умен, то хотя бы дисциплинирован, то украинские нацисты - абсолютно безбашенная и неуправляемая масса. Гадить России и убивать русских (и не только) - они на это буквально запрограммированы, мало того, они запрограммированы на непринятие больше никогда никаких других программ и команд! Украинские нацисты - это как бы роботы с единожды зашитой в них программой без возможности её отредактировать. Поэтому сегодняшняя Украина - нацистское террористическое государство, смертельно опасное и для Европы, и для всего остального мира. Принять такое государство в НАТО - гарантия ядерной войны. Стопроцентная.
    8. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:25
      Имею сказать, таки:
      К великому сожалению большинство людей , проживших в шса более 5-10 лет принимают менталитет всех сограждан, но все они защищают амриканский стиль и образ жизни, по сути, являясь врагами РФ, включая яркого и на словах, справедливого и разумного,Такера Карлсона, но защищающие только Амрику и свой народ?! Даже , если они не правы, не понимают этого от слова совсем, такова се ля ви!
      Многими высказываниями провокационными имеет цель испытывать крепость фаберже наших главных политиков!
    9. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 11:48
      Вот... чья бы мычала...
      "Старлинк" этого умника гадит не меньше, чем ЯО.
      И именно он этот инструмент передал в руки нацистов... за чтО и ответит.
    10. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 11:52
      Надо понимать что Маск это только фасад тех сил, которые за ним стоят. А за ним люди умные и очень богатые

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