Маск связал возможное вступление Украины в НАТО с началом «ядерного апокалипсиса»
В Североатлантическом альянсе продолжают говорить о том, что Украина станет членом блока. Впрочем, за последние два года активных обсуждений, дальше обещаний и размытых формулировок дело не сдвинулось.
Между тем большинство здравомыслящих людей прекрасно понимают, что дальнейшее расширение НАТО к границам России непременно приведет к прямому столкновению альянса с нашей страной. При этом в случае такого сценария существует большая вероятность применения ядерного оружия обеими сторонами конфликта со всеми вытекающими последствиями.
Именно на это прямо намекнул в своем недавнем посте в соцсети американский миллиардер Илон Маск.
- написал владелец SpaceX в ответ на недавний пост генсека НАТО Столтенберга о том, что Украина станет членом альянса.
Что характерно, для убедительности Маск прикрепил к своему сообщению фильм о начале ядерного конфликта.
Стоит отметить, что высокую вероятность реализации самого негативного для всего человечества сценария, в случае вступления Украины в альянс, прекрасно осознают и сами участники НАТО. Именно поэтому Киеву предлагают некие весьма абстрактные гарантии безопасности вместо приглашения в Североатлантический альянс.
К слову, о последнем. Несмотря на надежды киевских властей, многие эксперты абсолютно уверены, что Украина не получит приглашения на июльском саммите НАТО.
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