Французский политик: вступление Украины в НАТО приведёт европейские страны к разорению

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Французский политик: вступление Украины в НАТО приведёт европейские страны к разорению

Вступление Украины в НАТО приведет европейские страны к разорению. Ведь такое развитие событий станет причиной затягивания украинского конфликта примерно на полстолетия.

Такое мнение высказал в эфире радиостанции France Info лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.



Включить Украину в НАТО – значит окончательно укоренить войну на полвека, разорить европейский континент

- считает французский политик.

По его мнению, официальный Париж не старается помогать Украине. В большей степени он способствует увеличению прибылей предприятий военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов.

Ранее руководитель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр говорил, что решение о приеме Киева в альянс уже принято. По его словам, осталось лишь определиться с датой ее вступления и обсудить процедурные вопросы.

Российские официальные лица и эксперты неоднократно утверждали, что одной из главных причин начала спецоперации было стремление киевского режима сделать Украину членом НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский еще в 2022 году подавал заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Он настаивал на ускоренном приеме своей страны в эту международную организацию. Но ее генсек Йенс Столтенберг заявил, что это сделать невозможно, пока киевский режим участвует в вооруженном конфликте.

Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российское руководство знает об этой заявке и внимательно наблюдает за развитием событий.
  • https://nato.usmission.gov/
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9 комментариев
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  1. кредо Ранг пользователя
    кредо
    0
    Сегодня, 11:30
    лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

    Если Николя из рода Дюпонов, т.е. миллиардеров и магнатов, то видно их действительно допекли траты на восточных голодранцев и через одного из своих членов семейства они таким незамысловатым образом решили донести эту мысль до настоящего хозяина Франции. wink
    1. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 11:50
      Корпорация "Дюпон" никогда не имела и не имеет никакого отношения к Франции. Это американское предприятие и всегда было таковым. И миллиардеров там тоже никогда не было.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:51
      Французский политик: вступление Украины в НАТО приведёт европейские страны к разорению

      Уже ведёт, бежит и тащит... Все кто общается с Украиной рано или поздно заражаются от неё "украинством" в тяжелой форме и начинают как и источник болезни врать, воровать и попрошайничать... Переписывают свою историю и пишут новую, где Наполеон захватил всю Российскую империю, а Гитлер СССР, где русские испокон веков источник зла и максимум чего москали достигли, так это придумали матрешку, балалайку, водку и приручили медведя, научив его играть на балалайке и пить эту самую водку... И вот с такими так сказать, слетевшими с катушек, соседями нам предстоит жить... Ну хотя бы до третьей мировой... Печальная перспектива... Пойду напьюсь... drinks
    3. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 11:52
      Вступление Украины в НАТО приведет европейские страны к разорению. Ведь такое развитие событий станет причиной затягивания украинского конфликта примерно на полстолетия.

      Такое мнение высказал в эфире радиостанции France Info лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
      а фото "бидона" при чём ? ах да... оно и есть " французкий политик"... вот это поворот..это многое объясняет.[media=https://topwar.ru/uploads/posts/2024-04/47aa94e611_nato2.webp]
  2. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:35
    . Включить Украину в НАТО – значит окончательно укоренить войну на полвека, разорить европейский континент

    Мальчишки и девчонки...
    А так же их родители...
    Весёлые истории услышать не хотите- ли? wassat
  3. fif21 Ранг пользователя
    fif21
    0
    Сегодня, 11:36
    Нужно уточнить , не к обнищанию , а к уничтожению стран НАТО .
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:37
    Французский политик: вступление Украины в НАТО приведёт европейские страны к разорению
    . Да ладно... сейчас у них все хорошо и без скакуасии?
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:39
    Вступление Украины в НАТО приведет европейские страны к разорению
    Ну хоть кто-то в той же Франции это понимает. А вот про затягивание конфликта еще на 50 лет это не реально. Кто же будет терпеть это целых 50 лет когда уже через год возникнет желание поставить жирную точку на том, что раньше называлась украиной. К тому же события развиваются явно не в пользу киева и ситуация для них становится все тяжелее с каждым месяцем.
  6. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 11:45
    Зашибись, ок у р к и, до них стало доходить, глаза боятся а руки делают перед своими кукловодами с би дэ Фашингтона и гадко гадящей постоянно саксо-наглии!
    Вступление в ЕС- тоже фикция и лозунги главного гинеколога Гей-еуропии!
    Все хотелки би дэ Фашингтона выполняются, гей-еуропия - райский сад приходит в упадок, зато богатеют матрасники и саксо-наглы!
    Поленья уже отказали вна 404 вступление в ЕС, а НАТО не надо, тем более, тому как к вымени присосутся бандеровцы, а конкурентов поленьям не надо!

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