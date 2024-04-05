Вступление Украины в НАТО приведет европейские страны к разорению. Ведь такое развитие событий станет причиной затягивания украинского конфликта примерно на полстолетия.Такое мнение высказал в эфире радиостанции France Info лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.- считает французский политик.По его мнению, официальный Париж не старается помогать Украине. В большей степени он способствует увеличению прибылей предприятий военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов.Ранее руководитель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр говорил, что решение о приеме Киева в альянс уже принято. По его словам, осталось лишь определиться с датой ее вступления и обсудить процедурные вопросы.Российские официальные лица и эксперты неоднократно утверждали, что одной из главных причин начала спецоперации было стремление киевского режима сделать Украину членом НАТО.Украинский президент Владимир Зеленский еще в 2022 году подавал заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Он настаивал на ускоренном приеме своей страны в эту международную организацию. Но ее генсек Йенс Столтенберг заявил, что это сделать невозможно, пока киевский режим участвует в вооруженном конфликте.Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российское руководство знает об этой заявке и внимательно наблюдает за развитием событий.

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