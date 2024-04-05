Французский политик: вступление Украины в НАТО приведёт европейские страны к разорению
Вступление Украины в НАТО приведет европейские страны к разорению. Ведь такое развитие событий станет причиной затягивания украинского конфликта примерно на полстолетия.
Такое мнение высказал в эфире радиостанции France Info лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
- считает французский политик.
По его мнению, официальный Париж не старается помогать Украине. В большей степени он способствует увеличению прибылей предприятий военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов.
Ранее руководитель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр говорил, что решение о приеме Киева в альянс уже принято. По его словам, осталось лишь определиться с датой ее вступления и обсудить процедурные вопросы.
Российские официальные лица и эксперты неоднократно утверждали, что одной из главных причин начала спецоперации было стремление киевского режима сделать Украину членом НАТО.
Украинский президент Владимир Зеленский еще в 2022 году подавал заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Он настаивал на ускоренном приеме своей страны в эту международную организацию. Но ее генсек Йенс Столтенберг заявил, что это сделать невозможно, пока киевский режим участвует в вооруженном конфликте.
Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российское руководство знает об этой заявке и внимательно наблюдает за развитием событий.
- https://nato.usmission.gov/
Информация