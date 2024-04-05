Российские военные нашли спрятанную нацбатом «Азов» тяжёлую боевую машину пехоты «Азовец»
Российские военные обнаружили когда-то пропавшую украинскую тяжелую боевую машину пехоты "Азовец", разрабатываемую специалистами нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), в хищении которой обвиняли работников киевского экскаваторного завода АТЕК. Как оказалось, единственный экземпляр "Азовца" просто закопали в землю, чтобы скрыть хищения при его разработке.
О разработке некоего нового "инновационного" танка, предназначенного для ведения боевых действий в условиях города, сообщалось осенью 2015 года. Разработка велась нацбатом "Азов"* на базе в Киеве. Как тогда заявлялось, танк должен был быть вооружен двумя спаренными скорострельными авиационными пушками и оснащен "уникальной защитой", способной противостоять почти всем известным боеприпасам. Заявленный экипаж - 4 человека + место для десанта.
Как оказалось, несостоявшаяся тяжелая БМП разрабатывалась на базе танка Т-64, на нее была установлена динамическая защита "Нож", в общем, деньги были потрачены, а результата не было. Поэтому под покровом ночи "Азовец" был вывезен из Киева и благополучно закопан на просторах Украины. В "Азове"* заявили о краже, СБУ возбудила уголовное дело по факту хищения "тяжелой универсальной гусеничной платформы" «Азовец» ценой более 2,7 миллиона гривен.
И вот теперь платформа нашлась на теперь уже освобожденной территории. На место захоронения "Азовца" указали местные жители, после чего машину извлекли на свет. Наши специалисты, осмотрев данный образец заявили, что это не техника, а "распил средств".
- приводит РИА Новости слова представителя ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным "Карат".
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