Российские военные нашли спрятанную нацбатом «Азов» тяжёлую боевую машину пехоты «Азовец»

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Российские военные нашли спрятанную нацбатом «Азов» тяжёлую боевую машину пехоты «Азовец»

Российские военные обнаружили когда-то пропавшую украинскую тяжелую боевую машину пехоты "Азовец", разрабатываемую специалистами нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), в хищении которой обвиняли работников киевского экскаваторного завода АТЕК. Как оказалось, единственный экземпляр "Азовца" просто закопали в землю, чтобы скрыть хищения при его разработке.

О разработке некоего нового "инновационного" танка, предназначенного для ведения боевых действий в условиях города, сообщалось осенью 2015 года. Разработка велась нацбатом "Азов"* на базе в Киеве. Как тогда заявлялось, танк должен был быть вооружен двумя спаренными скорострельными авиационными пушками и оснащен "уникальной защитой", способной противостоять почти всем известным боеприпасам. Заявленный экипаж - 4 человека + место для десанта.



Как оказалось, несостоявшаяся тяжелая БМП разрабатывалась на базе танка Т-64, на нее была установлена динамическая защита "Нож", в общем, деньги были потрачены, а результата не было. Поэтому под покровом ночи "Азовец" был вывезен из Киева и благополучно закопан на просторах Украины. В "Азове"* заявили о краже, СБУ возбудила уголовное дело по факту хищения "тяжелой универсальной гусеничной платформы" «Азовец» ценой более 2,7 миллиона гривен.


И вот теперь платформа нашлась на теперь уже освобожденной территории. На место захоронения "Азовца" указали местные жители, после чего машину извлекли на свет. Наши специалисты, осмотрев данный образец заявили, что это не техника, а "распил средств".

Попытались что-то создать, а может, даже и не пытались, специально выбили деньги на это. Сделали один экземпляр, совершенно никчемный… Так получилось, что отдали указание – концы в воду

- приводит РИА Новости слова представителя ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным "Карат".

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    35 комментариев
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    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +12
      Сегодня, 11:31
      В Кубинку его! "Железный хрюк" laughing .
      1. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        +5
        Сегодня, 11:39
        Железный Хряк! Так вернее. И чучела рядового Жранкеля рядом!!!
      2. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +2
        Сегодня, 11:46
        А рядом коробку с бумажными салфетками, посетители будут до слёз ржать
        1. НИКНН Ранг пользователя
          НИКНН
          +2
          Сегодня, 12:57
          А вообще то подозрительно мало распилили 2,7 млн грн на НИОКР и опытный экземпляр... Что то поскромничали. Ощущение, что львиную долю отдали взятками, самим только на горилку осталось.
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +11
      Сегодня, 11:32
      Если не ошибаюсь у этого изделие было и негласное название - "Навозец". bully
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 11:35
        у этого изделие было и негласное название - "Навозец"
        Навозец в землю.
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +7
          Сегодня, 11:49
          Украина громко плачет Потеряла всех кто скачет Гривну, землю, лес и газ Севастополь, Крым, Донбасс Совесть, честь, друзей, активы Урожай и перспективы Еврозону, членство в НАТО Скоро трибунал, ребята!
          1. aksleks Ранг пользователя
            aksleks
            +1
            Сегодня, 12:44
            Цитата: Эдик
            Украина громко плачет Потеряла всех кто скачет Гривну, землю, лес и газ Севастополь, Крым, Донбасс Совесть, честь, друзей, активы Урожай и перспективы Еврозону, членство в НАТО Скоро трибунал,

            Зачёт Влад.
    3. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 11:34
      Даже тут решили отличаться. У нас "концы в воду", у них "концы в землю". winked
      1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
        KukuRuzvelt
        +4
        Сегодня, 11:41
        "пятак в землю"
        коммент короткий, но в приличном обществе на это внимания не обращают
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 11:54
        Это просто эпически...Как бы это....вот и сказочке конец.Точнее "перспеативной разработке"..
    4. палестинец Ранг пользователя
      палестинец
      +1
      Сегодня, 11:34
      ну и сундук!!))) как будто из мусорного контейнера сварен)
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 11:56
        Да как бы и наша "Ракушка"выолядит коряво.В военрой технике внешний вид зачастую не важен.А вот авиации это не касается.
      2. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 12:29
        Цитата: палестинец
        как будто из мусорного контейнера сварен

        Обижаете, что значит «как будто»?
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 11:36
      Сделали один экземпляр, совершенно никчемный… Так получилось, что отдали указание – концы в воду
      . В землю, конечно, но это один фиг, полный фуфел за реальное бабло.
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 11:37
      . Так получилось, что отдали указание – концы в воду

      Хочется верить, что и сама краина в скором времени концы отдаст....
    7. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
      Оби Ван Кеноби
      +1
      Сегодня, 11:37
      Вот это поворот!
      Ну кто-бы мог подумать?
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:45
      А если хорошо покопаться, то можно найти и предыдущие "распилы" и не только "Азова". Что-то вроде этого
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 11:48
        Первый танк- только эскиз. А Менделеевский ничуть не хуже Сен-шамонов.
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          0
          Сегодня, 11:52
          Первый танк- только эскиз
          Я думал, что ирония будет понятна. Приведенные фото, как иллюстрированный пример безудержной фантазии создать украинскую "вундерваффе". Поэтому и написал
          Что-то вроде этого
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            -1
            Сегодня, 12:11
            Какая же тут ирония? Танк Лебеденко был же и в металле.
            Правда завяз в грязи и был брошен.
            1. rotmistr60 Ранг пользователя
              rotmistr60
              0
              Сегодня, 12:12
              Да... Неужели комментарий так труден для понимания?
              1. Aken Ранг пользователя
                Aken
                0
                Сегодня, 12:13
                Да ладно, не берите в голову.
    9. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 11:45
      СБУ возбудила уголовное дело по факту хищения "тяжелой универсальной гусеничной платформы" «Азовец» ценой более 2,7 миллиона гривен.

      Получается - дело раскрыто! Можно премию получать и очередное звание.wassat
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 11:53
        Получается - дело раскрыто! Можно премию получать и очередное звание.wassat" - для этого надо отобрать его у РФ. Его НАШИ на НАШЕЙ территории нашли
        1. Васян1971 Ранг пользователя
          Васян1971
          0
          Сегодня, 11:55
          «для этого надо отобрать его у РФ. Его НАШИ на НАШЕЙ территории нашли»©
          Об том и речь! Пусть приходят и забирают, коли памперсы надëжные.wassat
    10. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +1
      Сегодня, 11:47
      Я помню этот шушпанцер.
      Немало в своё время повеселился.
      Обязательно сохранить для потомков. В танковом музее выставить с соответствующими пояснениями.
    11. _DD_ Ранг пользователя
      _DD_
      +4
      Сегодня, 11:49
      Выкопанные Артефакты подтверждающие факт существования цивилизации Древних Укров
      1. Васян1971 Ранг пользователя
        Васян1971
        0
        Сегодня, 11:57
        «Выкопанные Артефакты подтверждающие факт существования цивилизации Древних Укров»©
        Выкопанные артефакты подтверждают факт никчëмности и убогости "цивилизации Древних Укров".
    12. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 11:55
      В парк то её притащат, как курьез или сразу в металлолом?
      Думаю последнее будет верным решением, что бы даже в качестве курьёза памяти о ххлах не осталось.
    13. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      0
      Сегодня, 12:08
      Очередной Азовец опять в земле. Символичненько...
    14. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:22
      Вот этот Навозец ,надо обязательно притащить в Москву ,в парк Патриот .Как образец хуторского мышления
    15. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      +1
      Сегодня, 12:30
      Первая археологическая находка на территории исчезнувшего государства laughing Если серьёзно, я просто в...(подбираю цензурное определение) ага в недоумении от креативности навозцев. Закопать такую железяку - это пять!
    16. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 12:45
      верните им а то они не поверят и бантик сверху большой
    17. Radikal Ранг пользователя
      Radikal
      +1
      Сегодня, 12:55
      Российские военные нашли спрятанную нацбатом «Азов» тяжёлую боевую машину пехоты «Азовец»

      Офигительный пепелац! Сдавали экзамен по вождению БМП-1, стреляли ещё раньше, так вот - машина ходкая, я понятное дело за штурвалом, за спиной, в открытом командирском люке прапорщик-инструктор... . Трассу я прошёл нормально, однако на финише ударил по тормозам belay Ну и конечно машина "клюнула", прапорщик чуть не вывалился, понятное дело матом мне объяснил, что на последнем курсе ни фига не умеет, и двойку такому негодяю - это законно, однако увидев мою морду не стал включать держиморду. Тем не менее трояк я получил за вождение БМП-1. И сейчас, впрыгнув в люк вспомню всё - руки сами смогут, механика... . Н-да... .
      Этот механизм, непонятный, короче - смешной. sad

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