Украинский ТГ-канал: Зеленский заявил о якобы остановке российского наступления, хотя на ставке ему доложили об угрозе прорыва
Прозвучавшее в ходе вечернего обращения заявление Зеленского о якобы остановленном наступлении российской армии является откровенной ложью, в Киеве пытаются убедить население Украины, что все "хорошо". Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента.
На последней ставке Зеленскому доложили о критической ситуации на фронте и угрозе прорыва российских войск сразу на нескольких направлениях. По мнению военных, к которому даже присоединился главком Сырский, без тяжелой военной техники одной пехотой ситуацию не исправить, необходима переброска резервов из тыловых районов. В общем, надо что-то решать, иначе прорыв неминуем.
На этом фоне многих удивило, что Зеленский в вечернем обращении заявил о том, что якобы Сырский доложил ему о полной остановке наступления российских войск. Заявляется, что власти Украины нагло лгут, ставя свои политические мотивы выше государственных. Наркофюрер, как его называют уже и на Украине, сейчас больше всего боится потерять свою власть, а не прорыва фронта, ведь в этом случае Запад обязательно поможет.
- пишет ТГ-канал "Легитимный".
Как отмечают эксперты, у ВСУ имеется тяжелая бронетехника, она прикрывает тыловые районы на случай прорыва российских войск. Сейчас у Киева два варианта: оставить все как есть, бросая пехоту на российские танки, пытаясь удержать их ценой больших потерь, но иметь резервы в тылу. Или бросить технику в бой, значительно уменьшив потери и задержав российские войска, но остаться без резервов в случае прорыва российских войск.
Информация