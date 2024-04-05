Украинский ТГ-канал: Зеленский заявил о якобы остановке российского наступления, хотя на ставке ему доложили об угрозе прорыва

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Украинский ТГ-канал: Зеленский заявил о якобы остановке российского наступления, хотя на ставке ему доложили об угрозе прорыва

Прозвучавшее в ходе вечернего обращения заявление Зеленского о якобы остановленном наступлении российской армии является откровенной ложью, в Киеве пытаются убедить население Украины, что все "хорошо". Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента.

На последней ставке Зеленскому доложили о критической ситуации на фронте и угрозе прорыва российских войск сразу на нескольких направлениях. По мнению военных, к которому даже присоединился главком Сырский, без тяжелой военной техники одной пехотой ситуацию не исправить, необходима переброска резервов из тыловых районов. В общем, надо что-то решать, иначе прорыв неминуем.



На этом фоне многих удивило, что Зеленский в вечернем обращении заявил о том, что якобы Сырский доложил ему о полной остановке наступления российских войск. Заявляется, что власти Украины нагло лгут, ставя свои политические мотивы выше государственных. Наркофюрер, как его называют уже и на Украине, сейчас больше всего боится потерять свою власть, а не прорыва фронта, ведь в этом случае Запад обязательно поможет.

Солдаты на "нуле" были крайне удивлены такому месседжу, это ещё больше разозлило многих военных, которые недовольны, что Банковая продолжает свою стратегию "лицемерной лжи", держа свой народ за дураков

- пишет ТГ-канал "Легитимный".

Как отмечают эксперты, у ВСУ имеется тяжелая бронетехника, она прикрывает тыловые районы на случай прорыва российских войск. Сейчас у Киева два варианта: оставить все как есть, бросая пехоту на российские танки, пытаясь удержать их ценой больших потерь, но иметь резервы в тылу. Или бросить технику в бой, значительно уменьшив потери и задержав российские войска, но остаться без резервов в случае прорыва российских войск.
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    13 комментариев
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    1. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:52
      Зеленский в вечернем обращении заявил о том, что якобы Сырский доложил ему о полной остановке наступления российских войск. Заявляется, что власти Украины нагло лгут

      Или Сырский нагло врëт Зеленскому, а тот тупо это враньë повторяет... what
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 12:06
        Или Сырский нагло врëт Зеленскому, а тот тупо это враньë повторяет...

        Сырский не хочет закончить как Залужный, попав эту нарку под руку во время отходняка, потому и врёт, а этот как попугай повторяет, ибо на большее он в таком состоянии не способен... am
        1. leks Ранг пользователя
          leks
          0
          Сегодня, 12:24
          А, что Залужный плохо закончил?!
          Наоборот у него все отлично, будет сидеть у бриташек пОслом и подглядывать в какой опе 404 находится, а там глядишь и на пмж уйдёт.
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        -1
        Сегодня, 12:06
        Это называется - ложь во спасение.
        Наркоман, к сожалению для подчинённого ему населения, имеет собачье чутьё на проблемы, которые могут для него превратится в петлю на шее, особенно когда население Харькова, Днепропетровска, Сумм, Запорожья и Полтавы массово ломанётся в Киев, поскольку граница закрыта.
        Тогда уже никакие кривляния на ТВ ему уже не помогут, особенно если учитывать, что и в Киеве теперь не удастся пересидеть спокойно. soldier
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 11:53
      «Зеленский заявил о якобы остановке российского наступления, хотя на ставке ему доложили об угрозе прорыва» —

      — Наступление остановлено,начался прорыв ...
      1. Кронос Ранг пользователя
        Кронос
        +1
        Сегодня, 12:58
        А где прорыв то ? Идут месяцами и неделями бом за деревни рядом с Авдеевкой.
    3. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      +3
      Сегодня, 11:53
      Таким образом, в тылу у укров имеются хорошо оснащенные резервы, которые до пока не вводятся в бой. Получается до кризиса укроармии далеко
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 11:54
      Бедные укры..Если бы они знали,чем обернутся " кружевные труселя". Не жилось ду#ракам спокойно. Чего не хватало,свиноголовым?..
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:59
      Солдаты на "нуле" были крайне удивлены такому месседжу, это ещё больше разозлило многих военных
      Неудивительно, что зависимость от неких препаратов в скором времени приведет Зеленского к тому, что он, как Байден будет просить отмотать текст на телесуфлере назад.
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 11:59
      . Солдаты на "нуле" были крайне удивлены такому месседжу, это ещё больше разозлило многих военных,

      Значит недостаточно разозлило, если ружья по сию пору не повернуты в другую сторону....
    7. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      +3
      Сегодня, 12:05
      Вообще-то, без изменений слышим это два года. Только фамилия поменялась на Сырский. Не вижу, с чего тут возбуждаться
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:07
      Кого интересует мнение/высказывания чудного клоуна?
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:07
      Кого интересует мнение/высказывания чудного клоуна?

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