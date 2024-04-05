Немецкая пресса: ВСУ в 2024 году получат возможность нанесения ударов по Уралу и Заполярью дальнобойными БПЛА
В 2024 году украинские войска смогут наносить удары по российским объектам на Урале и даже в Заполярье с помощью дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет немецкая пресса, ссылаясь на собственные источники.
По утверждению издания, у данных БПЛА будет дальность полета в 2000 километров и более. Собеседник немецких корреспондентов считает, что ракетные удары остались в прошлом, а будущее – за беспилотными летательными аппаратами.
К концу 2024 года сразу 10 компаний должны передать на вооружение ВСУ беспилотники с дальностью полета до 2500 километров. Киевское конструкторское бюро «Луч» представило беспилотный летательный аппарат «Соколо-3000», дальность полета которого составляет до 3300 километров.
Украинская армия, применяя такие беспилотные летательные аппараты, сможет атаковать цели на значительном удалении от территории Украины. Например, немецкое издание пишет о возможности атак по территории Мурманской области России, где находится большое количество военных объектов ВС РФ. По утверждению СМИ, именно с мурманских аэродромов взлетают стратегические бомбардировщики, которые принимают участие в нанесении бомбовых ударов по Украине.
Ранее украинские беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающему предприятию на территории Татарстана. Как утверждают СМИ, в данном случае использовался модифицированный БПЛА украинского производства UJ-22, дальность полета которого составляла прежде около 800 километров, а затем, вероятно, значительно увеличилась.
Украина активно использует беспилотную авиацию в связи с тем, что у нее наблюдается дефицит пилотируемой авиации и дальнобойных ракет. С помощью БПЛА можно поражать цели на расстоянии 500 и более километров от украинской границы.
- Wikipedia / VoidWanderer
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