Немецкая пресса: ВСУ в 2024 году получат возможность нанесения ударов по Уралу и Заполярью дальнобойными БПЛА

30
Немецкая пресса: ВСУ в 2024 году получат возможность нанесения ударов по Уралу и Заполярью дальнобойными БПЛА

В 2024 году украинские войска смогут наносить удары по российским объектам на Урале и даже в Заполярье с помощью дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет немецкая пресса, ссылаясь на собственные источники.

По утверждению издания, у данных БПЛА будет дальность полета в 2000 километров и более. Собеседник немецких корреспондентов считает, что ракетные удары остались в прошлом, а будущее – за беспилотными летательными аппаратами.



К концу 2024 года сразу 10 компаний должны передать на вооружение ВСУ беспилотники с дальностью полета до 2500 километров. Киевское конструкторское бюро «Луч» представило беспилотный летательный аппарат «Соколо-3000», дальность полета которого составляет до 3300 километров.

Украинская армия, применяя такие беспилотные летательные аппараты, сможет атаковать цели на значительном удалении от территории Украины. Например, немецкое издание пишет о возможности атак по территории Мурманской области России, где находится большое количество военных объектов ВС РФ. По утверждению СМИ, именно с мурманских аэродромов взлетают стратегические бомбардировщики, которые принимают участие в нанесении бомбовых ударов по Украине.

Ранее украинские беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающему предприятию на территории Татарстана. Как утверждают СМИ, в данном случае использовался модифицированный БПЛА украинского производства UJ-22, дальность полета которого составляла прежде около 800 километров, а затем, вероятно, значительно увеличилась.

Украина активно использует беспилотную авиацию в связи с тем, что у нее наблюдается дефицит пилотируемой авиации и дальнобойных ракет. С помощью БПЛА можно поражать цели на расстоянии 500 и более километров от украинской границы.
  • Wikipedia / VoidWanderer
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    +14
    Сегодня, 11:57
    Прочитанное не кажется фантастикой после налёта на Татарстан. Надо бы всё-таки спецоперацию на долгие годы не затягивать.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 12:01
      Немецкая пресса: ВСУ в 2024 году получат возможность нанесения ударов по Уралу и Заполярью дальнобойными БПЛА

      Не знаю что и когда получит Украина, А у нас уже есть прекрасная возможность для нанесения очень сильных и мощных ударов по Львову, Ужгороду и Киеву... Так может почаще и помощней ею пользоваться...??? Ну почему ещё здание Рады стоит и президентский офис на Банковой цел... Может быть наконец то пора всё это исправить...??? Впрочем, "пора" было два года назад, а теперь просто "необходимо"!!! am
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +9
        Сегодня, 12:05
        В 2024 году украинские войска смогут наносить удары по российским объектам на Урале и даже в Заполярье с помощью дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет немецкая пресса, ссылаясь на собственные источники.
        заканчивать нужно с 404й...а то "буферные зоны..." глупость несусветная.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 12:12
          Абсолютно с Вами согласен - давно пора заканчивать. А то это всё расползётся в виде терактов и прочих атак БПЛА по всей России. Уже начинает расползаться....
      2. Deon59 Ранг пользователя
        Deon59
        +1
        Сегодня, 12:27
        Есть и уметь пользоватся большая разница
      3. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 12:29
        ВСУ атаковали территорию Татарстана с помощью легкомоторного самолета.

        .Сегодня утром украинские военные атаковали промышленные предприятия РФ в Елабуге и Нижнекамске. Об этом рассказал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. По его словам, одним из атакованных объектов стало общежитие «Алабуга Политеха», на которое упал легкомоторный самолет «Аэропракт A-22». Судя по всему, эта машина была переделана украинскими инженерами в беспилотник-камикадзе.Момент атаки был снят на видео. Кадры уже опубликованы в Сети. На них видно, как под крики очевидцев беспилотник врезается в крышу общежития. Специалисты предполагают, что на всем протяжении полета, а это 1200 километров, БПЛА управлялся автопилотом. Вероятнее всего, ВСУ смогли переделать легкомоторный самолет в дрон-камикадзе, который способен преодолевать большие расстояния. Это дает основания предположить, что в ближайшем будущем подобные атаки станут регулярными.


        https://topcor.ru/45997-vsu-atakovali-territoriju-tatarstana-s-pomoschju-legkomotornogo-samoleta.html


        Опубликованы фото и технические характеристики украинских БПЛА, атаковавших Татарстан.

        .В Сети опубликованы фотографии и технические характеристики украинских самолетов-БПЛА E-300 Enterprise, с помощью которых два дня назад было атаковано общежитие в Елабуге. По данным украинских источников, заявленная дальность полета этих дронов-камикадзе составляет 3100 километров, а масса боевой части – 300 кг.


        https://topcor.ru/46087-opublikovany-foto-i-tehnicheskie-harakteristiki-ukrainskih-bpla-atakovavshih-tatarstan.html
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 12:15
      Прочитанное не кажется фантастикой после налёта на Татарстан...

      Вообще то ещё в 2022 году стало понятно, что дальние полёты БПЛА с территории Украины осуществляются с непосредственной помощью американской спутниковой группировки.
      Вроде как тогда, мы показали способы её выведения из строя, но на системную работу по ней похоже не перешли.
      Настала пора перестать играть в бирюльки. angry
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 12:16
      Всего то лишь помнить :бей первым, фредди.
      Да и Путин так говорил.
      Кого мы пытаемся убедить в своем заклнопослушпнии?-соседа по даче в ницце? Или лондоне? А 5 млрд в третьем мире по своему мыслят.
    4. ABC-schütze Ранг пользователя
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 12:17
      У меня же на сей предмет несколько иное мнение. И я не являюсь "УРА - оптимистом".....

      Полагаю, что к концу 2024-го года, реальная возможность киевских бандеро - нациков наносить удары с применением (Д)БПЛА даже по Крыму, району Азовского моря и Краснодарскому краю уменьшится кратно. При активной "помощи" им со стороны ВС России, разумеется...

      Та же немецкая пресса в облике ARD сегодня утречком, устами своего корр-та об обстановке в шапито на Банковой печально констатировала, что "призывы Зеленского о помощи (обращённые к т.н. "западу") становятся всё громче и громче"...
    5. 2112vda Ранг пользователя
      2112vda
      +2
      Сегодня, 12:47
      Ни какой фантастики нет. Если сделать 4-х тактный аналог того же "Лимбаха-550" дальность полёта БПЛА можно увеличить с 2-х до 4-х тысяч километров. Приходится ещё раз говорить, уровень подготовки авиаконструкторов и конструкторов мотористов, выпускников ХАИ, очень хороший. Сделать дальний БПЛА для них не проблема. У них мощная машиностроительная и ресурсная базы Западной Европы и США с Канадой. С электронными компонентами тоже всё замечательно. Так что нашему руководству нужно озадачиваться созданием объектовых ПВО из той же ствольной артиллерии и пулемётов, ракетами всё не перекроешь. Нужны мобильные посты ВНОС и прожекторные установки. Не исключено что опять будут востребованные аэростаты заграждения. "Большая веселуха" начнётся скоро, так что нужно уже сейчас заниматься организацией систем ПВО гражданских объектов.
      1. ABC-schütze Ранг пользователя
        ABC-schütze
        +1
        Сегодня, 13:14
        "Не исключено что опять будут востребованные аэростаты заграждения. "
        **********
        Да не "опять будут", а ДАВНО уже НЕОБХОДИМЫ...

        И, в первую очередь, не "заграждения" (т.е. - "ближнего", пассивного прикрытия...), а аэростаты автономного, непрерывного, всепогодного мониторинга, всеракурсного и всевысотного, мониторинга обстановки в воздушном пространстве...

        Угрозу, надо снимать уже на ДАЛЬНИХ подступах к потенциальному объекту поражения в тылу...

        Ну вспомните АЗБУКУ. Ведь это же БАЗОВЫЙ и НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЙ принцип построения ЭШЕЛОНИРОВАННОЙ (по дальности и средам) ПВО/ПРО...
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 11:59
    К концу 2024 года сразу 10 компаний должны передать на вооружение ВСУ беспилотники с дальностью полета до 2500 километров. Киевское конструкторское бюро «Луч» представило беспилотный летательный аппарат «Соколо-3000», дальность полета которого составляет до 3300 километров.

    Доигрались в «крестики-нолики»...
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:09
      Ну если такая дальность реальна, то это явно не на электромоторах и батарейках....
    2. ABC-schütze Ранг пользователя
      ABC-schütze
      -1
      Сегодня, 12:48
      Вопрос, доживут ли до конца 2024-го года сами помянутые "компании", как субъекты производители. Кстати, помянутое КБ "Луч", кантора далеко не "компактная", тоже вполне себе в "пределах досягаемости"...
  3. Glagol1 Ранг пользователя
    Glagol1
    +4
    Сегодня, 11:59
    Ракеты в прошлом - ну ну! 404-ые это прошлое ежедневно на своей шкуре ощущают. Немецкой шкуре тоже не помешало бы…
    1. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      +5
      Сегодня, 12:37
      Ну вроде снесли энергетику Харькова , а троллейбусы ходят . Каждый день ракеты и герани летают , а мосты стоят, поезда ходят ,электричество везде
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +2
        Сегодня, 13:01
        Ну вроде снесли энергетику Харькова

        вы побольше слушайте мистера К. по тв и местных чат-ботов.... у них "все по плану", смерть им не грозит...
  4. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    -1
    Сегодня, 12:00
    В 2024 году украинские войска смогут наносить удары по российским объектам на Урале и даже в Заполярье с помощью дальнобойных беспилотных летательных аппаратов.

    Зачем ? Вот возникли же вопросы по запуску БПЛА с территории Эстонии и Казахстана. Ничего изобретать не будут ,с любого корыта можно выпускать БПЛА вплоть до Архангельска.Если хорошо постараться ,то из степей Казахстана можно запускать даже Боинги ,территория громадная ,контролируется плохо
  5. Андрей1978 Ранг пользователя
    Андрей1978
    +1
    Сегодня, 12:01
    А мы в состоянии такие же, вернее лучшие делать? С разных регионов запустили и пусть разведка супостата с ума сходит.
    1. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +3
      Сегодня, 12:43
      По этому вопросу полнейшая тишина. Дальний полёт возможен по спутниковой навигации и разведке, но Роскосмос есть, а со спутниками полная ж... за сколько то лет "освоения космоса", наосваивали там жирно.
    2. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 13:03
      мы в состоянии такие же, вернее лучшие делать?

      предположу, что не можем ... герани летают на большой высоте и достаточно просто обнаруживаются, да и мощность вв недостаточная...
  6. Лена Петрова Ранг пользователя
    Лена Петрова
    +4
    Сегодня, 12:02
    Сейчас "партнёры" накидают объём, под видом внутри-украинского производства. Всё-равно, очевидно, без показательной "порки", всё это не успокоится.
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:02
    ракетные удары остались в прошлом, а будущее – за беспилотными летательными аппаратами.
    А, что еще говорить тем у кого ракеты по пальцам можно сосчитать, а вот с БПЛА пока очевидно проблем нет, к тому же "друзья украины" активно помогают.
  8. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    +2
    Сегодня, 12:04
    Премьер-министр Латвии Эвика Силина объявила в четверг, что в этом году ее страна пожертвует Украине дроны на сумму 10 миллионов евро. Общая военная помощь Киеву в этом году составит 0,25%. ВВП Латвии. Власти заявляют о сохранении этого уровня в последующие годы.
    Силина подчеркнула, что правительство сотрудничает с Украиной и латвийскими компаниями по производству дронов в Латвии. БПЛА уже прошли испытания и признаны пригодными для боевого применения и соответствуют украинским требованиям. Шмыгаль выразил надежду, что в этом году две страны достигнут конкретного соглашения о совместном производстве дронов.
  9. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:15
    Тотального, эффективного контроля всего воздушного пространства страны, обеспечить весьма сложно... есть варианты, но все это затратно, не сразу... в общем понятно.
    Как обеспечивается безопасность своей территории.. вариантов не один, но все они реализуются с однозначный уничтожением всех и всего опасного на территории противника, как минимум!
  10. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    +2
    Сегодня, 12:23
    Настало время принятия решений.Наше руководство очень много говорит и пока ни чего практически не сделало.Удары по глубоким тылам РФ уже реальность.Кто нам не дает использовать свое право ответных ударов.Нет не по Киеву и ВСУ ,а по производителям.Скажите война с НАТО.Возможно и война,а возможно и переговоры.Пока не установим свои условия и не для Киева ,а для НАТО не узнаем.
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 13:06
      Настало время принятия решений

      видимо не настало, если продолжаем придумывать международные игры, плясать на концертах и смотреть пошлые шоу на тв...
  11. Voronezh Ранг пользователя
    Voronezh
    +2
    Сегодня, 12:32
    Кто то думает что после завершения СВО такое станет не возможным?
  12. vet Ранг пользователя
    vet
    +3
    Сегодня, 12:44
    К сожалению, сомневаться в этом не приходится.
  13. RussIvan Ранг пользователя
    RussIvan
    0
    Сегодня, 13:01
    "Лучшая ПВО - танки на аэродроме противника." (цитата)

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»