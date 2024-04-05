Мария Захарова отреагировала на пустую полосу в американской газете, посвящённую годовщине ареста шпиона из США

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Мария Захарова отреагировала на пустую полосу в американской газете, посвящённую годовщине ареста шпиона из США

Год назад российские спецслужбы арестовали в Екатеринбурге за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он был задержан с поличным в момент получения секретных данных. С этого времени Гершкович находится под стражей, в случае признания судом его вины американскому репортеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что год со дня задержания в России за шпионаж американского журналиста в США «отметили, как умели». Почти вся передовица одного из последних мартовских номеров газеты The Wall Street Journal (WSJ) вышла пустой. На полосе лишь изображен черно-белый портрет Гершковича с заголовком «Здесь мог быть его репортаж».



В своем телеграм-канале Захарова написала, что такая реакция издания, которое представлял арестованный журналист, выглядит более чем странно. Газета открыто намекает, что репортер мог бы оставаться автором и размещать материалы, но теперь, получается, он такой возможности лишен.

При этом что мешало Гершковичу заниматься журналистской деятельностью, а не шпионажем. Он мог писать, например, о террористической деятельности неонацистского киевского режима. Ведь украинские боевики обстреливают и совершают теракты не только в отношении мирных граждан, их целями становятся и журналисты, в том числе американские.

Чем не репортаж из горячей точки, которую американцы сами создали, накачивая боевиков оружием и разведданными?

— задается справедливым вопросом Захарова.

Занимаясь своими прямыми обязанностями, а не шпионской деятельностью, репортер мог бы рассказать читателям американской газеты обо всех коллегах-журналистах, убитых киевским режимом: Олесе Бузине, Павле Шеремете, Андрее Стенине, Анатолии Кляне, Игоре Корнелюке, Антоне Волошине и многих других.

Хотя, не исключает Захарова, публикация «белого квадрата» на передовице WSJ может быть адресована и американским спецслужбам, которые вопреки законам США используют журналистов в качестве своих агентов.

При этом ни одно издание в США не вышло с подобной броской публикацией в поддержку американского журналиста Гонсало Лиры, который провел 8 месяцев в пыточных украинской тюрьмы, а в январе этого года был убит сотрудниками Службы безопасности Украины. До сих пор нет информации, что в США возбуждено уголовное дело по факту убийства американского гражданина в украинских застенках, отметила представитель МИД РФ.

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    10 комментариев
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    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 12:27
      собаке собачью конуру.
      А человеку - человечью.
      Журналюгу какую конуру?
      1. Kwasar9000 Ранг пользователя
        Kwasar9000
        0
        Сегодня, 12:58
        Собачек то зачем обижать? Они ведь тоже...
      2. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        0
        Сегодня, 13:04
        Наверно будет ему этому журналюге как подходящее - небо в клеточку. am
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 12:28
      На полосе лишь изображен черно-белый портрет Гершковича с заголовком «Здесь мог быть его репортаж».
      Этакое американское ФИ на российское правосудие. Скажите спасибо, что не пришлось размещать портрет шпиона в траурной рамочке и с подписью - покойся с миром.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:32
      Дать бы ему лет 200 ,но я бы поменял его на Асса́нжа,конечно если бы махнули . Американцы сейчас будут выкручивать руки
    4. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 12:35
      На полосе лишь изображен черно-белый портрет Гершковича с заголовком «Здесь мог быть его репортаж».

      ПУсть скажут спасибо, что не "Здесь мог быть его некролог". am
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:35
      Зашибись! Верховный в разговоре уже намекал, что возможен обмен этого шпиёна , рождённого и выросшего в СССР, эмигрировавшего, похоже егрейскими корнями в ян ке сри ю,
      на нашего разведчика Красникова , несколько лет назад в Германии, замочившего террориста с времён Кавказских войн, при хорошем поведении матрасников!
      Обычно, это тихая тема, любит тишины переговоров, не выплёскмивая на публику!
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 12:42
      Какой занимательный белый квадрат,нет краски можно селёдку в него заворачивать или использовать по другому назначению.Белый квадрат это намёк байдену ,который каждый день молится о шпиёне и ни чего не делает.Всё ждёт от нас аттракциона неслыханной щедрости,так его не будет.Пусть Трамп попросит завтра. bully
    7. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      0
      Сегодня, 12:54
      И сюда хохликов приплели... "В огороде бузина, а в Киеве дядька..." А раньше Свердловск был одним из городов закрытым для иностранцев smile
    8. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      0
      Сегодня, 13:08
      Интересно, что написала Wall Street Journal про Гонсало Лиру, запытанного насмерть в укрогестапо?

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