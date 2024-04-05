Чем не репортаж из горячей точки, которую американцы сами создали, накачивая боевиков оружием и разведданными?

Год назад российские спецслужбы арестовали в Екатеринбурге за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он был задержан с поличным в момент получения секретных данных. С этого времени Гершкович находится под стражей, в случае признания судом его вины американскому репортеру грозит до 20 лет лишения свободы.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что год со дня задержания в России за шпионаж американского журналиста в США «отметили, как умели». Почти вся передовица одного из последних мартовских номеров газеты The Wall Street Journal (WSJ) вышла пустой. На полосе лишь изображен черно-белый портрет Гершковича с заголовком «Здесь мог быть его репортаж».В своем телеграм-канале Захарова написала, что такая реакция издания, которое представлял арестованный журналист, выглядит более чем странно. Газета открыто намекает, что репортер мог бы оставаться автором и размещать материалы, но теперь, получается, он такой возможности лишен.При этом что мешало Гершковичу заниматься журналистской деятельностью, а не шпионажем. Он мог писать, например, о террористической деятельности неонацистского киевского режима. Ведь украинские боевики обстреливают и совершают теракты не только в отношении мирных граждан, их целями становятся и журналисты, в том числе американские.— задается справедливым вопросом Захарова.Занимаясь своими прямыми обязанностями, а не шпионской деятельностью, репортер мог бы рассказать читателям американской газеты обо всех коллегах-журналистах, убитых киевским режимом: Олесе Бузине, Павле Шеремете, Андрее Стенине, Анатолии Кляне, Игоре Корнелюке, Антоне Волошине и многих других.Хотя, не исключает Захарова, публикация «белого квадрата» на передовице WSJ может быть адресована и американским спецслужбам, которые вопреки законам США используют журналистов в качестве своих агентов.При этом ни одно издание в США не вышло с подобной броской публикацией в поддержку американского журналиста Гонсало Лиры, который провел 8 месяцев в пыточных украинской тюрьмы, а в январе этого года был убит сотрудниками Службы безопасности Украины. До сих пор нет информации, что в США возбуждено уголовное дело по факту убийства американского гражданина в украинских застенках, отметила представитель МИД РФ.