Власти Турции вслед за своими союзниками по НАТО заявили о выходе из ДОВСЕ

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Власти Турции вслед за своими союзниками по НАТО заявили о выходе из ДОВСЕ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вслед за своими союзниками по НАТО подписал указ о приостановлении обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующее решение было принято Анкарой в преддверии запланированного визита Эрдогана в США.

В ноябре прошлого года после приостановки Россией участия в ДОВСЕ правительства большинства стран НАТО заявили о выходе из заключенного в годы холодной войны соглашения, назвав неустойчивой ситуацию с безопасностью в Европе.



Договор об обычных вооруженных силах в Европе был заключен в 1990 году. Документ был подписан руководством 22 стран, из которых шесть входили в Варшавский договор (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а 16 стран были членами НАТО.

После вступления в силу соглашение действовало в течение семи лет, до 1999 года, когда на фоне расширения НАТО за счет некогда советских Румынии, Венгрии и Польши ДОВСЕ был реорганизован. Однако, тогда как документ был подписан представителями около 30 стран, ратифицирован он был только Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной, что давало участникам альянса преимущество перед Россией. Уже к 2007 году 22 страны альянса имели больше вооружений и военной техники, чем оговаривалось в договоре, вследствие чего Москва была вынуждена объявить о моратории на участие в ДОВСЕ до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно выполнять оговоренные в договоре условия.
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13 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:17
    Пока не говорим, что ситуация пошла в разнос, но все к тому идёт.
    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 12:24
      Даже берданки в ход пойдут. Скоро и у2, и сесны станут бпла.
      Ау нас нет замены малой авации-только кр и цирконы.

      Главное - контроль степей и пустынь евразии.
      На западе договоримся. А вот басмачей лондон будет вне конвенций подначивать
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:30
        У нет не малой авиации, а истории, культуру, разумных, удобных правил существования, использования частной малой авиации!
        А бе этого малая авиация не может стать массовой, потому как интересна она, как раз, участнику.
        Кому нужен самолётик, если ты никуда, никак на нем слетать не можешь???
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:19
    — "Да все уже выходят из ДОВСЕ" ...
  3. Irokez Ранг пользователя
    Irokez
    +2
    Сегодня, 12:23
    Мы всегда как образцовопоказательные тянем лямку правильности и справедливости тогда как остальные наши "партнёры" да и "дружбаны" некоторые пользуются такой ситуацией. Но кто если не мы показываем всему миру, что есть сила честно выполняющая договорённости и пока ещё терпящая свинское к себе отношение.
    Но предел терпения не бесконечен и потом всё в труху, но будет поздно кричать о перемирии.
  4. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:27
    Он кроме нас никем и не выполнялся. Это мы свои войска с насиженных мест посокращали или угнали за Урал. Что там выполнял Казахстан - понятия не имею - у еего были войска в Европе???
    Украина - вот она вся такая понятная.
    Так что, новость сродни той, что, скажем, Эстония внезапно вышла из Лини Наций.
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:33
    решение было принято Анкарой в преддверии запланированного визита Эрдогана в США
    У Эрдогана свои проблемы - партия проиграла на муниципальных выборах оппозиции, поэтому желание идти в фарватере Сша только укрепляется. Россия приостановила участие в договоре устав наблюдать, как другие его не соблюдают и наконец приняв волевое решение.
  6. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 12:42
    Зашибись - многовекторный и Восточный султьан решил отведать обещанных печенек
    ведьмой Нудельман в девичестве ( Нуланд при Майданах в Грузиии и вна 404 в 2004,2008,2014 гг).
    Хочется обещанных дедом Дементием Фушек-16 и другого, лира падает,
    выборы про сссс рали, теперь пинком под зад, до Большого турана не дожить,
    хотя бы для себя ,драгоценного вымолить за прожитые зря годы и мало нажитое непосильным трудом!
  7. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 12:49
    Давно не воевали все, соскучились..
  8. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:50
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вслед за своими союзниками по НАТО подписал указ о приостановлении обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующее решение было принято Анкарой в преддверии запланированного визита Эрдогана в США.
    О ядерном оружии армии США на авиабазе Инджирлик ни слова request
  9. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:06
    Однако часть которого было всё таки вывезена предположительно в Италию в период с 14 по 16 декабря 2019 года. А отказ от договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) всего лишь формальность которая Турцией соблюдалась также с позиции получения неких формальных привилегий по результатам своих визитов в США с последующим извлечением некой материальной выгоды согласно давней турецкой традиции, например поставок современных образцов оружия из США по льготным ценам.
  10. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:16
    А также возможность принимать значимую роль в ведении проамериканской политики в регионе на примере участия вооруженных протурецких вооруженных группировок при ведении боевых действий в Сирии с целью захвата нефтеносных районов территории Сирийской Арабской Республики.
  11. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 13:24
    Зашибись, не советовал бы султану ехать сейчас в янке ср ию, : дед дементий вместе с сенаторами и конгрессменами оторвутся по полной, размазывание мо р дой об тэй бл начнётся с унизительных- мы тебя пердуперждали, не дружи с Расеей, не покупай С-400!
    Если хочешь дожить до старости, заморозь АЭС, газовый хаб и всё делимое- неделимое с ВВП.
    Тогда подумаем, может и продадим тебе Фу-16 и остальное , как лучшему азиатскому другу по сходной цене!
    Чёрную метку тебе уже несколько раз присылали, пахан больше не даст времени, а заварушки и военные перевороты полосатые могут устраивать, вспомни соседа-Грузию, вна 404, Сирию и делай правильные выводы!
    А пока, Ал л ах ак бар, ал а ве р д ы!

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