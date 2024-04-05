Власти Турции вслед за своими союзниками по НАТО заявили о выходе из ДОВСЕ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вслед за своими союзниками по НАТО подписал указ о приостановлении обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующее решение было принято Анкарой в преддверии запланированного визита Эрдогана в США.
В ноябре прошлого года после приостановки Россией участия в ДОВСЕ правительства большинства стран НАТО заявили о выходе из заключенного в годы холодной войны соглашения, назвав неустойчивой ситуацию с безопасностью в Европе.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был заключен в 1990 году. Документ был подписан руководством 22 стран, из которых шесть входили в Варшавский договор (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а 16 стран были членами НАТО.
После вступления в силу соглашение действовало в течение семи лет, до 1999 года, когда на фоне расширения НАТО за счет некогда советских Румынии, Венгрии и Польши ДОВСЕ был реорганизован. Однако, тогда как документ был подписан представителями около 30 стран, ратифицирован он был только Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной, что давало участникам альянса преимущество перед Россией. Уже к 2007 году 22 страны альянса имели больше вооружений и военной техники, чем оговаривалось в договоре, вследствие чего Москва была вынуждена объявить о моратории на участие в ДОВСЕ до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно выполнять оговоренные в договоре условия.
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