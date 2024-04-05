Власти Турции вслед за своими союзниками по НАТО заявили о выходе из ДОВСЕ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вслед за своими союзниками по НАТО подписал указ о приостановлении обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующее решение было принято Анкарой в преддверии запланированного визита Эрдогана в США.В ноябре прошлого года после приостановки Россией участия в ДОВСЕ правительства большинства стран НАТО заявили о выходе из заключенного в годы холодной войны соглашения, назвав неустойчивой ситуацию с безопасностью в Европе.Договор об обычных вооруженных силах в Европе был заключен в 1990 году. Документ был подписан руководством 22 стран, из которых шесть входили в Варшавский договор (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а 16 стран были членами НАТО.После вступления в силу соглашение действовало в течение семи лет, до 1999 года, когда на фоне расширения НАТО за счет некогда советских Румынии, Венгрии и Польши ДОВСЕ был реорганизован. Однако, тогда как документ был подписан представителями около 30 стран, ратифицирован он был только Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной, что давало участникам альянса преимущество перед Россией. Уже к 2007 году 22 страны альянса имели больше вооружений и военной техники, чем оговаривалось в договоре, вследствие чего Москва была вынуждена объявить о моратории на участие в ДОВСЕ до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно выполнять оговоренные в договоре условия.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»