Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправилась в войска
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Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки боевой авиации в рамках гособоронзаказа 2024 года, первая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана военным. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.
Первая партия Су-34 передана ВКС РФ на заводском аэродроме Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова. Вся техника прошла необходимый комплекс наземных и летных испытаний. Самолеты приняты инженерно-техническим составом заказчика и уже убыли к местам несения службы. Сколько самолетов в партии не раскрывается.
Все заводы ОАК, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года
- заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 является основным самолетом для нанесения ударов по позициям ВСУ в зоне СВО, доказавшим свою эффективность, особенно при ударах авиабомбами с УМПК. С 2021 года ВКС РФ получают модернизированный самолет Су-34М.
Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. Способен выполнять задачи без истребителей прикрытия. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.
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