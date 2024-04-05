Новая партия модернизированных САУ 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация» передана военным

Российские военные получили партию самоходных артиллерийских установок, в которую вошли САУ Мста-С" и САУ "Акация". Как сообщил Ростех, техника уже отправилась в войска.Новая партия САУ "Мста-С" и "Акация" поставлена военным в рамках гособоронзаказа, все машины прошли комплексную модернизацию, сколько машин в партии не раскрывается. Отмечается, что часть техники отправится сразу в зону спецоперации, где уже в ближайшее время начнет наносить удары по противнику, уничтожая выстроенные линии обороны.- говорится в сообщении Ростеха.Модернизированные САУ "Мста-С" оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем, позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях. Основу огневой мощи 2С19М1 "Мста-С" составляет орудие калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы – 29 км. Боекомплект – 50 снарядов.САУ 2С3М2 "Акация" - самоходная артиллерийская установка калибра 152 мм. Базовый вариант САУ поступил на вооружение советской армии в 1971 году. В конце 1970-х годов САУ были модернизированы до стандарта 2С3М, а затем 2С3М1, получив новую систему управления огнем и средства связи. В 2004-2009 годах часть "Акаций" была усовершенствована до уровня 2С3М2.

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