Третья с начала года партия новых боевых машин пехоты БМП-3 отправилась в войска
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Очередная партия боевых машин пехоты БМП-3 поступила на вооружение российских войск, отгрузку произвел Курганский машиностроительный завод. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Курганмашзавод передал военным очередную партию новых БМП-3 в рамках гособоронзаказа. Количество техники в партии не раскрывается, машины отправлены заказчику железнодорожным транспортом. Это уже третья партия боевых машин, переданная в войска, сейчас отгрузка военной продукции осуществляется ежемесячно, завод значительно нарастил выпуск боевой техники.
Предприятие на протяжении двух лет наращивает объемы производства техники военного назначения, совершенствует образцы под задачи, которые ставит Министерство обороны РФ
- говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что все новые БМП оснащены комплектом дополнительной защиты, в который входят бронеэкраны и противокумулятивные решетки.
БМП-3 является основной боевой машиной пехоты в спецоперации, зарекомендовавшей себя с самой лучшей стороны. Военные дают этой машине высокие оценки, заявляя о ее высокой эффективности в бою. БМП-3 вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.
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