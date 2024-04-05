Третья с начала года партия новых боевых машин пехоты БМП-3 отправилась в войска

Очередная партия боевых машин пехоты БМП-3 поступила на вооружение российских войск, отгрузку произвел Курганский машиностроительный завод. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Курганмашзавод передал военным очередную партию новых БМП-3 в рамках гособоронзаказа. Количество техники в партии не раскрывается, машины отправлены заказчику железнодорожным транспортом. Это уже третья партия боевых машин, переданная в войска, сейчас отгрузка военной продукции осуществляется ежемесячно, завод значительно нарастил выпуск боевой техники.- говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что все новые БМП оснащены комплектом дополнительной защиты, в который входят бронеэкраны и противокумулятивные решетки.БМП-3 является основной боевой машиной пехоты в спецоперации, зарекомендовавшей себя с самой лучшей стороны. Военные дают этой машине высокие оценки, заявляя о ее высокой эффективности в бою. БМП-3 вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.

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