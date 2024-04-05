Российский военнослужащий двое суток оборонял опорный пункт, лично уничтожив до 27 боевиков

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Российский военнослужащий двое суток оборонял опорный пункт, лично уничтожив до 27 боевиков

Рядовой Родимир Максимов из группировки «Восток» в составе штурмовой группы, которую во время этих событий ему пришлось возглавить, захватил и удерживал позиции противника в районе Новомихайловки на Марьинском участке фронта. Затем российский военнослужащий родом из Якутии двое суток вместе с товарищами оборонял захваченный опорный пункт, лично уничтожив до 27 украинских боевиков.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.



Когда шел захват вражеского опорника, Максимов зашел с фланга и ликвидировал трех солдат противника.

Враг неоднократно безуспешно пытался вернуть утерянные позиции. Во время одной их таких атак противника с использованием бронемашины российский военнослужащий пулеметным огнем уничтожил примерно до отделения солдат ВСУ. Так продолжалось примерно двое суток, пока не подошло подкрепление. К тому времени у наших бойцов закончились боеприпасы, некоторые из них, в том числе Максимов, были ранены. Несмотря на это, позиция была удержана.

За это время враг предпринял не менее четырех атак с применением танков и бронемашин. Во время одной из них Максимов уничтожил боевиков, высадившихся с борта БТР MaxxPro производства США. Сама вражеская машина тоже была уничтожена расчетом ПТУР.

Рядовой Максимов за проявленные мужество и героизм представлен к награде.

Под Новомихайловкой наши бойцы творят настоящие чудеса

- прокомментировал подвиг солдата советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

  • Минобороны РФ
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18 комментариев
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  1. TELEMARK Ранг пользователя
    TELEMARK
    +10
    Сегодня, 12:52
    Молодец якут, настоящий герой!
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 13:07
      Цитата: TELEMARK
      Молодец якут, настоящий герой!

      Русский Якут !
    2. Венд Ранг пользователя
      Венд
      0
      Сегодня, 13:19
      НАШИ ГЕРОИ! Вот о таких ребятах надо фильмы снимать!
  2. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    0
    Сегодня, 12:55
    Так продолжалось примерно двое суток, пока не подошло подкрепление.


    интересно, как дела со связью в армии? дело сдвинулось или как в 22 году?
  3. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 12:55
    Так продолжалось примерно двое суток, пока не подошло подкрепление.
    Медаль командованию, лучше сразу две!
    1. кволту Ранг пользователя
      кволту
      +4
      Сегодня, 12:57
      ага и орден сутулого с закруткой на спине
  4. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    +3
    Сегодня, 12:59
    Солдат - герой, командиры - отстой.
  5. miry_mir Ранг пользователя
    miry_mir
    +8
    Сегодня, 13:03
    парни молодцы! Но автор статьи иди учись писать правильно. А то в заглавии написано как будто он один двое суток удерживал позиции, а на самом деле он в составе группы был. Или это для хайпа так делаете?
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 13:05
      Или это для хайпа так делаете?
      это для хайпа
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 13:09
        Цитата: miry_mir
        А то в заглавии написано как будто он один двое суток удерживал позиции, а на самом деле он в составе группы был. Или это для хайпа так делаете?

        суть : Родимир, принял командование. Делал всё верно и спас всех.
  6. Deon59 Ранг пользователя
    Deon59
    +2
    Сегодня, 13:05
    Наверно командование их списало , а они воюют. Вот и пришлось подкрепление посылать
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:07
    На другом видео боя у наших мужиков почти у всех ,дульный тормоз на автомате красный от темпа стрельбы.
  8. Army General Ранг пользователя
    Army General
    0
    Сегодня, 13:09
    Молодец то как, пусть вернутся живыми.
  9. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 13:09
    "Отвага - мужество, честь".
  10. moreman78 Ранг пользователя
    moreman78
    +2
    Сегодня, 13:13
    Настоящий МУЖИК! Чего не могу сказать про командование - там реально бардак ... Мужики двое суток в горниле, а где офицеры - взводный, ротный хотя бы?
    1. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      0
      Сегодня, 13:23
      а может про них просто не написал этот военкор, да и об обстановке в том месте мы ничего не знаем. А по старой русской привычке: - кто виноват и что делать
  11. dog78 Ранг пользователя
    dog78
    +2
    Сегодня, 13:14
    Честь ему и хвала!!! Победа будет за нами
  12. Юрий77 Ранг пользователя
    Юрий77
    +2
    Сегодня, 13:19
    К МО РФ после таких новостей очень много неприятных вопросов!
  13. Комментарий был удален.

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