Российский военнослужащий двое суток оборонял опорный пункт, лично уничтожив до 27 боевиков
Рядовой Родимир Максимов из группировки «Восток» в составе штурмовой группы, которую во время этих событий ему пришлось возглавить, захватил и удерживал позиции противника в районе Новомихайловки на Марьинском участке фронта. Затем российский военнослужащий родом из Якутии двое суток вместе с товарищами оборонял захваченный опорный пункт, лично уничтожив до 27 украинских боевиков.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Когда шел захват вражеского опорника, Максимов зашел с фланга и ликвидировал трех солдат противника.
Враг неоднократно безуспешно пытался вернуть утерянные позиции. Во время одной их таких атак противника с использованием бронемашины российский военнослужащий пулеметным огнем уничтожил примерно до отделения солдат ВСУ. Так продолжалось примерно двое суток, пока не подошло подкрепление. К тому времени у наших бойцов закончились боеприпасы, некоторые из них, в том числе Максимов, были ранены. Несмотря на это, позиция была удержана.
За это время враг предпринял не менее четырех атак с применением танков и бронемашин. Во время одной из них Максимов уничтожил боевиков, высадившихся с борта БТР MaxxPro производства США. Сама вражеская машина тоже была уничтожена расчетом ПТУР.
Рядовой Максимов за проявленные мужество и героизм представлен к награде.
- прокомментировал подвиг солдата советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
- Минобороны РФ
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