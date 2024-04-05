В НАТО обсуждают возможность приема Украины в состав блока в обмен на территориальные уступки

10
В НАТО обсуждают возможность приема Украины в состав блока в обмен на территориальные уступки

Судя по всему, на Западе окончательно осознали то, что украинская армия неумолимо приближается к военному поражению. В связи с этим партнеры Киева рассматривают различные сценарии, которые бы позволили завершить конфликт таким образом, чтобы это не выглядело поражением.

Так, издание La Repubblica пишет, что в НАТО обсуждают возможность приема Украины в состав блока в обмен на территориальные уступки. Другими словами, рассматривается возможность остановки конфликта по линии фронта и признание Крыма, а также освобожденных ВС РФ с февраля 2022 года территорий за Россией.



В свою очередь, если киевские власти согласятся с вышеупомянутыми условиями, то Украину примут в НАТО.

Авторы материала уточняют, что подобные обсуждения пока ведутся неофициально. Однако, по их мнению, сценарий с прекращением конфликта по линии фронта становится все более реальным с приближением президентских выборов в США.

Также в издании отмечают, что согласие киевских властей на территориальные уступки, помимо вступления страны в альянс, может значительно ускорить выделение помощи Украине, которую сегодня блокирует американский конгресс.

Стоит отметить, что даже если такие обсуждения, действительно, ведутся между членами западного блока, то они не имеют никакого смысла без участия в них России.

Напомним, что наша страна с самого начала СВО настаивает на нейтральном статусе Украины. Это является одним из основных условий, которое выдвигает руководство РФ для начала мирных переговоров.

В свою очередь, вступление Украины в НАТО является экзистенциальной угрозой для нашей страны. Следовательно, Россия будет вынуждена продолжать СВО даже, если Киев откажется от претензий на новые регионы и Крым.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    10 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      -1
      Сегодня, 13:15
      ...Стоит отметить, что даже если такие обсуждения, действительно, ведутся между членами западного блока, то они не имеют никакого смысла без участия в них России...

      И с чего же это следует?
      Помнится что США легко и непринуждённо запихнули страны Прибалтики в НАТО, даже при наличии несогласованной границы между Эстонией и Россией, и при этом Россию никто не спрашивал. soldier
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 13:21
        Укрыпитеки,300 лет были для Европы- расходным материалом. И потом, сколько еще просуществует НАТО?..
      2. Венд Ранг пользователя
        Венд
        0
        Сегодня, 13:21
        Цитата: кредо
        ...Стоит отметить, что даже если такие обсуждения, действительно, ведутся между членами западного блока, то они не имеют никакого смысла без участия в них России...

        И с чего же это следует?
        Помнится что США легко и непринуждённо запихнули страны Прибалтики в НАТО, даже при наличии несогласованной границы между Эстонией и Россией, и при этом Россию никто не спрашивал. soldier

        Те времена прошли уже давно laughing
      3. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        -1
        Сегодня, 13:23
        Цитата: кредо
        И с чего же это следует?

        А следует то, что СВО будет продолжена, пока они не услышат и не поймут наши требования. А одно из главных - это то, что Украине в НАТО хода нет.
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 13:20
      Это они там друг с другом так решили порешать? Ну тогда пусть всё принимают, завершают боевые действия, а мы продолжим. С нами-то ничего не обсуждали
    3. Buyan Ранг пользователя
      Buyan
      -1
      Сегодня, 13:20
      Да пусть хоть инопланетяне принимают их, всех надо утилизировать
    4. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 13:26
      если киевские власти согласятся с вышеупомянутыми условиями, то Украину примут в НАТО.

      да кто их спрашивать будет? просто война очень выгодна сша - и русских убивают, и деньги зарабатывают на оружии
    5. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 13:26
      Другими словами, рассматривается возможность остановки конфликта по линии фронта
      ...ну вт...гендерные черви уже в открытую зашевелись...впереди по ходу ещё веселее будет
    6. Astra wild2 Ранг пользователя
      Astra wild2
      0
      Сегодня, 13:27
      Вообще-то,я тоже не хочу зольных соседей
      Хоть, сын с товарищем и"промасировали" соседа,но мне страшно возвращаться в свою квартиру
      К сожалению, минимум 2 соседа отрицательно реагируют на СВО.
      Звонил,сын: обещал, что-то придумать
      . тоже самое и с Украиной в НАТО
      ПОКА, они могут и согласиться,но ,где гарантия,что "наростив мясо"не начнут "старую песню:"границы на 1991
    7. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 13:30
      Натовцы действуют в стиле конкистадоров...бусы индейцам в обмен на золото.
      Точно также они пытаются надуть и Россию...предложив ничего не значащее для неё обещание в обмен на вступление Украины в НАТО.
      Ничего потом Западу не помешает нарушить свое обещание потом...как и обещание данное Горбачеву не двигать НАТО на восток.
      Жулье и мошенники паршивые.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»