Судя по всему, на Западе окончательно осознали то, что украинская армия неумолимо приближается к военному поражению. В связи с этим партнеры Киева рассматривают различные сценарии, которые бы позволили завершить конфликт таким образом, чтобы это не выглядело поражением.Так, издание La Repubblica пишет, что в НАТО обсуждают возможность приема Украины в состав блока в обмен на территориальные уступки. Другими словами, рассматривается возможность остановки конфликта по линии фронта и признание Крыма, а также освобожденных ВС РФ с февраля 2022 года территорий за Россией.В свою очередь, если киевские власти согласятся с вышеупомянутыми условиями, то Украину примут в НАТО.Авторы материала уточняют, что подобные обсуждения пока ведутся неофициально. Однако, по их мнению, сценарий с прекращением конфликта по линии фронта становится все более реальным с приближением президентских выборов в США.Также в издании отмечают, что согласие киевских властей на территориальные уступки, помимо вступления страны в альянс, может значительно ускорить выделение помощи Украине, которую сегодня блокирует американский конгресс.Стоит отметить, что даже если такие обсуждения, действительно, ведутся между членами западного блока, то они не имеют никакого смысла без участия в них России.Напомним, что наша страна с самого начала СВО настаивает на нейтральном статусе Украины. Это является одним из основных условий, которое выдвигает руководство РФ для начала мирных переговоров.В свою очередь, вступление Украины в НАТО является экзистенциальной угрозой для нашей страны. Следовательно, Россия будет вынуждена продолжать СВО даже, если Киев откажется от претензий на новые регионы и Крым.