Боевые корабли Черноморского флота оснастят FPV-дронами, предназначенными для борьбы с безэкипажными катерами противника

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Боевые корабли Черноморского флота оснастят FPV-дронами, предназначенными для борьбы с безэкипажными катерами противника

Боевые корабли Черноморского флота планируется вооружить новым поколением FPV-дронов отечественного производства. Предполагается, что новые вооружения будут эффективны в борьбе против безэкипажных катеров противника.

Сообщается, что новые беспилотники оснащены осколочной боевой частью, которую возможно привести в действие на расстоянии от цели. Таким образом для уничтожения безэкипажного катера противника достаточно одного такого устройства. Оператору необходимо лишь приблизиться к объекту и привести в действие установленное на беспилотнике взрывное устройство, после чего плавучая цель будет практически гарантированно уничтожена.



Ранее сообщалось, что Черноморскому флоту до конца текущего года будут переданы три новых малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт". Первый МРК этого типа успешно выполняет боевые задачи с лета прошлого года.

МРК проекта "Каракурт" вооружены восемью установками вертикального пуска для ракет типа "Оникс" и "Калибр". В перспективе предполагается оборудовать "Каракурты" под гиперзвуковые ракеты "Циркон". Благодаря своему сравнительно небольшому тоннажу, "Каракурт" способен быстро выйти из гавани, произвести пуск ракет и удалиться до того, как противник успеет осуществить какое-либо противодействие.

До конца текущего года еще два "Каракурта" планируется поставить на вооружение Тихоокеанского флота и один - Балтийского.
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    8 комментариев
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    1. Igor K_2 Ранг пользователя
      Igor K_2
      0
      Сегодня, 13:41
      Ещё бы системы РЭБ неплохие добавить, эти катера управляются по спутниковым каналам.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 13:47
        Как же так проспали наши военные и учёные такую проблему для надводных кораблей, если об этих беспилотниках было известно уже давно? recourse
        1. Egeny Ранг пользователя
          Egeny
          -1
          Сегодня, 15:35
          ну как, как... как обычно, пока пинка не получили высшие черноморские чины, всё было хорошо.)
          Понравилось выражение... "цель будет практически гарантированно уничтожена)... вместе с нашим БК? Может вместо "циркона" в будущем, пару-тройку РПГ сейчас на корпус присопливить?)
    2. Федор 5755 Ранг пользователя
      Федор 5755
      0
      Сегодня, 13:42
      Хорошая новость. Главное чтобы бюрократические проволочки не затянулись
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +2
        Сегодня, 13:45
        как неповоротлива бюрократия...а военная- втрое неповоротливей.
    3. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +3
      Сегодня, 13:42
      Катер ещё обнаружить нужно.Нужны "мавики" и лучше штук 5-10 с "ведром" батарей.Организацией постов дозора,обучением персонала, алгоритмы,и ещё много чем.Нужно выстраивать целую новую систему обороны.Надеюсь новый ком ЧФ это понимает, а не просто закупят пару Дронов и пусть экипаж крутиться как хочешь.
    4. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:52
      Зашибись! Ещё бы для Крымского моста таких дронов , да побольше!
      И для всех портов стратегических. а они в период СВО, почти все стратегические,
      включая Севастополь,Бердянск, Новорос, Таганрог, Мариуполь, Азов, Абхазские Сухум! Уст-Луга, Мурманск.
      Владик, Петропавловск Какмчатский и все другие!
    6. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 13:52
      Наконец то лёд тронулся, как говаривал товарищ Бендер.) Но, к контбэкам полагается ещё средства обнаружения и сопровождения цели. Надеюсь про них не забыли? Или будем надеяться на зоркий глаз дежурного матроса?
    7. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +1
      Сегодня, 15:26
      ВСУ атакует стаями дронов . Их может быть до 15 штук. Скорости водных камикадзе десятки км/ч. Цели маневренные, малоконтрастные во всех диапазонах. Атакуют преимущественно ночью. А это значит что будут промахи. Ведь "летучие " дроны могут только таранить.
      И КАК оператор дрона будет их перехватывать? Или на каждом судне будет по 15-20 операторов дежурить? С таким же успехом можно роту солдат с 50-ю пулеметами загнать на каждый катер.
      Короче так себе идея. Единственно что сегодня может обезопасить суда от таких атак-это автоматизированные скорострельные установки. Типа ПВО/ПРО. И даже их можно перегрузить количеством целей. Но все таки шансы ГОРАЗДО больше чем у пары операторов контр-дронов.

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