Боевые корабли Черноморского флота оснастят FPV-дронами, предназначенными для борьбы с безэкипажными катерами противника
Боевые корабли Черноморского флота планируется вооружить новым поколением FPV-дронов отечественного производства. Предполагается, что новые вооружения будут эффективны в борьбе против безэкипажных катеров противника.
Сообщается, что новые беспилотники оснащены осколочной боевой частью, которую возможно привести в действие на расстоянии от цели. Таким образом для уничтожения безэкипажного катера противника достаточно одного такого устройства. Оператору необходимо лишь приблизиться к объекту и привести в действие установленное на беспилотнике взрывное устройство, после чего плавучая цель будет практически гарантированно уничтожена.
Ранее сообщалось, что Черноморскому флоту до конца текущего года будут переданы три новых малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт". Первый МРК этого типа успешно выполняет боевые задачи с лета прошлого года.
МРК проекта "Каракурт" вооружены восемью установками вертикального пуска для ракет типа "Оникс" и "Калибр". В перспективе предполагается оборудовать "Каракурты" под гиперзвуковые ракеты "Циркон". Благодаря своему сравнительно небольшому тоннажу, "Каракурт" способен быстро выйти из гавани, произвести пуск ракет и удалиться до того, как противник успеет осуществить какое-либо противодействие.
До конца текущего года еще два "Каракурта" планируется поставить на вооружение Тихоокеанского флота и один - Балтийского.
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