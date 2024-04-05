Украинские мужчины старше 25 лет будут получать повестки в ТЦК для перевода из призывников в военнообязанные
Граждане Украины мужского пола в возрасте старше 25 лет будут вызываться в обязательном порядке в территориальные центры комплектования ВСУ. Там их планируется переводить с учета призывников в разряд военнообязанных, вне зависимости от факта прохождения срочной службы в рядах украинской армии. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ.
Ранее планка призывного возраста на Украине была снижена с 27 до 25 лет. Это было сделано с целью увеличения численности контингента лиц, подпадающих под мобилизацию в действующую армию. Планируется, что ТЦК будут вызывать граждан мужского пола для уточнения данных. Затем они будут проходить медицинский осмотр и получать соответствующие документы.
Если будет принят законопроект об ужесточении мобилизации в ряды ВСУ, то изменения ждут и саму систему срочной службы в армии. Фактически ее заменят базовой военной службой и базовой общевойсковой подготовкой. Пройти подготовку надо будет до наступления возраста 24 года, сделать это можно будет и в учебных заведениях.
Военнослужащие срочной службы ВСУ в апреле и мае 2024 года начнут увольняться в запас вооруженных сил. После этого их на полном основании можно будет призвать в ряды ВСУ по мобилизации и направить на фронт.
Украинские власти также рассматривают возможность мобилизации ранее не подлежавших призыву на военную службу категорий граждан – ограниченно годных к военной службе, ранее судимых лиц и даже отбывающих наказание в местах лишения свободы, беженцев в европейских странах, женщин с военно-учетными специальностями. Сейчас воюющие бригады ВСУ испытывают дефицит личного состава и командование пытается восполнить его любыми способами.
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