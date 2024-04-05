Украинские мужчины старше 25 лет будут получать повестки в ТЦК для перевода из призывников в военнообязанные

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Украинские мужчины старше 25 лет будут получать повестки в ТЦК для перевода из призывников в военнообязанные

Граждане Украины мужского пола в возрасте старше 25 лет будут вызываться в обязательном порядке в территориальные центры комплектования ВСУ. Там их планируется переводить с учета призывников в разряд военнообязанных, вне зависимости от факта прохождения срочной службы в рядах украинской армии. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ.

Ранее планка призывного возраста на Украине была снижена с 27 до 25 лет. Это было сделано с целью увеличения численности контингента лиц, подпадающих под мобилизацию в действующую армию. Планируется, что ТЦК будут вызывать граждан мужского пола для уточнения данных. Затем они будут проходить медицинский осмотр и получать соответствующие документы.



Если будет принят законопроект об ужесточении мобилизации в ряды ВСУ, то изменения ждут и саму систему срочной службы в армии. Фактически ее заменят базовой военной службой и базовой общевойсковой подготовкой. Пройти подготовку надо будет до наступления возраста 24 года, сделать это можно будет и в учебных заведениях.

Военнослужащие срочной службы ВСУ в апреле и мае 2024 года начнут увольняться в запас вооруженных сил. После этого их на полном основании можно будет призвать в ряды ВСУ по мобилизации и направить на фронт.

Украинские власти также рассматривают возможность мобилизации ранее не подлежавших призыву на военную службу категорий граждан – ограниченно годных к военной службе, ранее судимых лиц и даже отбывающих наказание в местах лишения свободы, беженцев в европейских странах, женщин с военно-учетными специальностями. Сейчас воюющие бригады ВСУ испытывают дефицит личного состава и командование пытается восполнить его любыми способами.
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    8 комментариев
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    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +3
      Сегодня, 13:38
      На крови поднялась киевская хунта, в крови и утопит всю страну, пока люди будут терпеть её. angry
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:48
        Цитата: кредо
        На крови поднялась киевская хунта, в крови и утопит всю страну, пока люди будут терпеть её.

        Режим Зеленского, утилизирует Украину в спешном порядке и по полной. Даже Гитлер своих баб в окопы не загонял.
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          0
          Сегодня, 14:00
          Режим Зеленского, утилизирует Украину в спешном порядке и по полной...

          Согласен, но делает он это по требованию англосаксов, поэтому чем сложней будут дела на фронте тем быстрее будет снижаться возраст для молодых военнообязанных, увеличиваться для возрастных военнообязанных и стираться различия между полами.
          Всё идёт по заветам англосаксов - "До последнего украинца." fool
    2. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 13:38
      до последнего украинца am
    3. Сергей Куликов_3 Ранг пользователя
      Сергей Куликов_3
      +1
      Сегодня, 13:54
      Онижедети дождались исполнения их мечтаний, которые они кричали на митингах и демонстрациях! Ну сейчас всех победят и в Париж поедут каву пить.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 14:07
      «Украинские власти также рассматривают возможность мобилизации ранее не подлежавших призыву на военную службу категорий граждан – ограниченно годных к военной службе» —

      — Срок ограниченной годности прошёл ...
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:15
      Имею сказать,таки, до чего опустили некогда в СССР как-то мыслящих, но больше в свою пользу нынешних бандеро-нацистов?!
      Что тут по христиански и по-православному можно посоветовать - позывной Волга для добровольной сдачи, сохранения жизни себе и будущего своих семей и потомков!
      А за бугром в гей-еуропии, саксо-наглии и ян ке срии, развивать новые джейки - ге ймы с названиями, взятыми из многочисленных роликов в сетях жизни простых, ещё не могилизованных парней вна 404, ну - ка, догони!
    6. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 14:55
      У Зеленского собственность в Англии уже куплена. Наверное туда сбежит, после конфликта. Средства на счетах, на пенсию и внукам, тоже припас. Самый высокооплачиваемый актёр в мире. good

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