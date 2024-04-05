МИД РФ: С начала года от ударов украинских националистов по территории России погиб 201 мирный житель

13
МИД РФ: С начала года от ударов украинских националистов по территории России погиб 201 мирный житель

Стихийный мемориал в память о жертвах украинского террора
на Соборной площади Белгорода


Не в силах сдержать наступление российской армии, киевский режим развязал настоящую террористическую войну против мирных граждан России. В последние месяцы возросло как количество атак по территории РФ, так и глубина поражения, для чего ВСУ используют беспилотники со все более возрастающей дальностью полета. В планировании этих ударов непосредственное участие принимают западные союзники Киева, что делает их прямыми участками преступлений против мирного населения.



Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил на брифинге, что с 1 января по 31 марта 2024 года от ударов украинских националистов по территории России погиб 201 мирный житель. Еще 721 человек получил ранения. Таким образом, за это время от действий украинских националистов пострадали в общей сложности 922 мирных жителя российских регионов.

Украинские боевики и их кураторы повинны в гибели одиннадцати детей, среди которых самому маленькому исполнилось всего четыре месяца. Всего с начала января по конец марта от атак ВСУ пострадали 59 детей, привел печальную статистику Мирошник.

В общей сложности только за первый квартал этого года ВСУ выпустили как минимум 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам на территории России. В среднем это получается почти 250 боеприпасов в сутки или по десять в час, добавил дипломат. И это при том, что сами боевики ВСУ и представители киевского режима постоянно жалуются на нехватку снарядов на фронте.

По данным МИД РФ, для террористических атак по территории России в основном используется западное вооружение, поставленное Киеву не только странами НАТО, но и другими государствами, примкнувшими к так называемой группе поддержки Украины в формате «Рамштайн». Как известно, всего в эту группировку входит порядка пятидесяти стран. Получается, что все они причастны к преступлениям киевского режима, в том числе убийствам мирных граждан, включая несовершеннолетних.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    13 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 14:22
      за сто дней двести человек?
      что то кто то недорабатывает sad
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 14:31
        за сто дней двести человек?
        что то кто то недорабатывает

        Объясните пожалуйста кто по вашему мнению недорабатывает , а то как то непонятно вы выражаетесь. Вы кто ?
        1. nepunamemuk Ранг пользователя
          nepunamemuk
          +1
          Сегодня, 14:34
          Вы кто ?

          как и вы
          частное лицо bully
          1. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            -1
            Сегодня, 14:42
            как и вы
            частное лицо

            Ну а какой страны вы частное лицо? Вот я гражданин РФ и для меня 201 человек погибших мирного населения это очень много. Вот я и спрашиваю пояснить ваше высказывание про чью то недоработку.
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 14:23
      Имею сказать, таки головы МИДовског цеха доложили о жертвах и раненых, а какие предложения, озвученные уже нашим МО и Генштабом вместе с силовыми службами
      и уполномоченными на это людьми?
      Я уверен, чтобы минимизировать, а в идеале избежать жертв, раненых и нападений, нужна более активная борьба того же МИД РФ на международных площадках ( помним В. Чуркина в СБ ООН и др. !), политические и военные решения, вплоть до жёстких неординарных ко всему лже-недо-западу! - Помним НС. Хрущёва с его Кузькиной мамой и каблуком на трибуне ООН!
      1. axren1
        axren1
        -1
        Сегодня, 15:07
        Есть такой роман " Идиот"
    3. VLAD-96 Ранг пользователя
      VLAD-96
      +3
      Сегодня, 14:30
      Это сколько уже нарушений красных линий ? Нафига ими было угрожать, когда в ответ нет того что обещали?
    4. leks Ранг пользователя
      leks
      +3
      Сегодня, 14:30
      Как же так то, кто до этого довёл?!
      Случаем не военно-политическое руководство, которое кричало про красные линии.
      "В 2023 году Россия выступила с 15 официальными заявлениями о "красных линиях", по сравнению с 24 заявлениями в 2022 году."
      И в итоге просто пшик.
      Никто уже не боится и не воспринимает в серьёз все заявления МИДа и других деятелей в том числе и несменяемого.
      Как обстреливали так и будут обстреливать, при всем этом еще диверсионные действия будут на нашей территории и погибнет еще больше гражданских. Пока наши будут жалеть военно-политическое руководство 404
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +3
        Сегодня, 15:03
        Заметили, как давно не было славословий дипломатическому гению Лаврова?
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 14:37
      Уверен, только активная и жёсткая позиция лидеров РФ, МО, Генштаба РФ, всего народа предупредить лже-недо-запад и начать действиями выполнять наши требования при их неисполнении!
      Весь мир восхищается мочаловом хуситов всей банды -коалиции!
      Все эти матраснии, саксо-наглии, гей-еуропии - трусливые по до нки, умеющие воевать только в прокси-войны чужими руками или воевать с туземцами и простым народом, как во Вьетнаме, Афганистане, Сирии. Ливане, Югославии и Палестине!
      Зря или не зря Александр Суворов в 1870 году после взятия Измаила произнёс фразу, ставшую пословицей, Смелость города берёт!
      Это нужно чаще повторять нашим лидерам.
      Враг будет разбит.
      Победа будет за нами!
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +2
        Сегодня, 15:00
        Шикарная мантра. Дальше что?
        1. axren1
          axren1
          +2
          Сегодня, 15:09
          Дальше Пасха и появление яиц ))
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +1
            Сегодня, 15:10
            Да, а потом начало дачного сезона.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»