МИД РФ: С начала года от ударов украинских националистов по территории России погиб 201 мирный житель
на Соборной площади Белгорода
Не в силах сдержать наступление российской армии, киевский режим развязал настоящую террористическую войну против мирных граждан России. В последние месяцы возросло как количество атак по территории РФ, так и глубина поражения, для чего ВСУ используют беспилотники со все более возрастающей дальностью полета. В планировании этих ударов непосредственное участие принимают западные союзники Киева, что делает их прямыми участками преступлений против мирного населения.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил на брифинге, что с 1 января по 31 марта 2024 года от ударов украинских националистов по территории России погиб 201 мирный житель. Еще 721 человек получил ранения. Таким образом, за это время от действий украинских националистов пострадали в общей сложности 922 мирных жителя российских регионов.
Украинские боевики и их кураторы повинны в гибели одиннадцати детей, среди которых самому маленькому исполнилось всего четыре месяца. Всего с начала января по конец марта от атак ВСУ пострадали 59 детей, привел печальную статистику Мирошник.
В общей сложности только за первый квартал этого года ВСУ выпустили как минимум 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам на территории России. В среднем это получается почти 250 боеприпасов в сутки или по десять в час, добавил дипломат. И это при том, что сами боевики ВСУ и представители киевского режима постоянно жалуются на нехватку снарядов на фронте.
По данным МИД РФ, для террористических атак по территории России в основном используется западное вооружение, поставленное Киеву не только странами НАТО, но и другими государствами, примкнувшими к так называемой группе поддержки Украины в формате «Рамштайн». Как известно, всего в эту группировку входит порядка пятидесяти стран. Получается, что все они причастны к преступлениям киевского режима, в том числе убийствам мирных граждан, включая несовершеннолетних.
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