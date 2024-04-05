Американская армия развернула в Ираке три лазерные системы ближней ПВО DE M-SHORAD

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Американская армия развернула в Ираке три лазерные системы ближней ПВО DE M-SHORAD

На территории Ирака подразделениями американской армии развернуты три лазерные системы ближней ПВО DE M-SHORAD, которые предназначены для отражения атак беспилотных летательных аппаратов, мин и реактивных снарядов.

Как известно, в сентябре 2023 года в составе американской армии было создано первое экспериментальное подразделение ближней противовоздушной обороны, оснащенное лазерными установками 50 кВт – отдельный взвод в составе 4-го батальона 60-го артиллерийского полка противовоздушной обороны.

Сейчас в Ираке как раз должны проверить, насколько такие комплексы эффективны в ходе боевых действий, особенно в отражении атак малых дронов. Такие беспилотники активно применяются различными армиями мира и радикальными группировками.


DE M-SHORAD (Direct Energy Maneuver SHOrt RAnge Air Defense – Маневренное энергетическое оружие ближней противовоздушной обороны) имеет мощность 50 кВт. Разработала данное оружие компания Raytheon. Комплекс помещается на шасси колесного бронетранспортера (БТР) Stryker, он вооружен 30-мм автоматической пушкой и зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) Stinger).

Ранее американская пресса сообщала, что серийное производство таких комплексов начнется в 2025 году. Вероятно, различные испытания, в том числе и в Ираке, позволят компании-разработчику сделать определенные выводы относительно того, что еще необходимо дополнить в данной системе противовоздушной обороны, как ее улучшить, чтобы она показывала высокую результативность на поле боя.
  • US Army
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7 комментариев
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  1. sergey_taf Ранг пользователя
    sergey_taf
    0
    Сегодня, 14:03
    Обкатывают технологии...
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 14:07
      Да, опыт военных действий США и блока НАТО в Ираке, Сирии и с йеменцами, а сейчас и в зоне СВО, показал, что БПЛА обоюдоострое оружие. hi
  2. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 14:14
    Возможно, будет интересно.
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 14:23
      Чего то перебои нынче на ВО. Допишу, как сам себе.)
      И кстати, весит вся лазерная система мощностью 50кВт около семи тонн.
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:17
    Американская армия развернула в Ираке три лазерные системы ближней ПВО DE M-SHORAD
    . Вопрос... сможет ли система показать свою эффективность в обстановке, не полигонной, т. с.
  4. ГолыйМужик Ранг пользователя
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 14:19
    Иран тоже их систему потестирует?
  5. KCA Ранг пользователя
    KCA
    0
    Сегодня, 14:27
    50кВт против РС и мин? И какова длительность импульса у данного лазера? 0......01с? За это время можно нагреть мину? Время перезарядки минут 10? Или на сцепке идёт дизель-генератор. просто на рекламном проспекте не уместился?

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