Американская армия развернула в Ираке три лазерные системы ближней ПВО DE M-SHORAD
На территории Ирака подразделениями американской армии развернуты три лазерные системы ближней ПВО DE M-SHORAD, которые предназначены для отражения атак беспилотных летательных аппаратов, мин и реактивных снарядов.
Как известно, в сентябре 2023 года в составе американской армии было создано первое экспериментальное подразделение ближней противовоздушной обороны, оснащенное лазерными установками 50 кВт – отдельный взвод в составе 4-го батальона 60-го артиллерийского полка противовоздушной обороны.
Сейчас в Ираке как раз должны проверить, насколько такие комплексы эффективны в ходе боевых действий, особенно в отражении атак малых дронов. Такие беспилотники активно применяются различными армиями мира и радикальными группировками.
DE M-SHORAD (Direct Energy Maneuver SHOrt RAnge Air Defense – Маневренное энергетическое оружие ближней противовоздушной обороны) имеет мощность 50 кВт. Разработала данное оружие компания Raytheon. Комплекс помещается на шасси колесного бронетранспортера (БТР) Stryker, он вооружен 30-мм автоматической пушкой и зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) Stinger).
Ранее американская пресса сообщала, что серийное производство таких комплексов начнется в 2025 году. Вероятно, различные испытания, в том числе и в Ираке, позволят компании-разработчику сделать определенные выводы относительно того, что еще необходимо дополнить в данной системе противовоздушной обороны, как ее улучшить, чтобы она показывала высокую результативность на поле боя.
- US Army
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