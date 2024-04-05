Французский парламентарий предложила решать проблему госдолга за счет сбережений граждан страны

После резкого усиления конфронтации с РФ и ввода беспрецедентных санкций против нашей страны, экономики многих западных государств, которые присоединились к рестрикциям, пострадали больше, чем российская.Особенно это касается ЕС, члены которого не могут «обуздать» растущую инфляцию, испытывают бюджетный дефицит и наращивают государственный долг.В то же время член Законодательного собрания Франции Сандрин Руссо в ходе своего недавнего интервью предложила весьма неординарный способ решения экономических проблем страны. Так, парламентарий назвала Францию одним из государств, где имеются сбережения. Именно они, по ее мнению, могли бы помочь восстановить контроль над государственным долгом и нивелировать дефицит бюджета.Стоит отметить, что такое заявление смутило даже ведущего, который решил уточнить, идет ли речь о сбережениях вкладчиков.- ответила Руссо.В данном случае простым французам стоило бы задуматься над тем, почему власти считают возможным «присвоить» их сбережения, с которых уже уплачены все необходимые налоги. Более того, вкладчикам не мешало бы задать Руссо встречный вопрос: почему бы властям не использовать для покрытия дефицита бюджета деньги, которые бесконтрольно выделяются для поддержки Украины.

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