Французский парламентарий предложила решать проблему госдолга за счет сбережений граждан страны

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Французский парламентарий предложила решать проблему госдолга за счет сбережений граждан страны

После резкого усиления конфронтации с РФ и ввода беспрецедентных санкций против нашей страны, экономики многих западных государств, которые присоединились к рестрикциям, пострадали больше, чем российская.

Особенно это касается ЕС, члены которого не могут «обуздать» растущую инфляцию, испытывают бюджетный дефицит и наращивают государственный долг.



В то же время член Законодательного собрания Франции Сандрин Руссо в ходе своего недавнего интервью предложила весьма неординарный способ решения экономических проблем страны. Так, парламентарий назвала Францию одним из государств, где имеются сбережения. Именно они, по ее мнению, могли бы помочь восстановить контроль над государственным долгом и нивелировать дефицит бюджета.

Стоит отметить, что такое заявление смутило даже ведущего, который решил уточнить, идет ли речь о сбережениях вкладчиков.

Безусловно, безусловно!

- ответила Руссо.

В данном случае простым французам стоило бы задуматься над тем, почему власти считают возможным «присвоить» их сбережения, с которых уже уплачены все необходимые налоги. Более того, вкладчикам не мешало бы задать Руссо встречный вопрос: почему бы властям не использовать для покрытия дефицита бюджета деньги, которые бесконтрольно выделяются для поддержки Украины.
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    21 комментарий
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 14:18
      Французский парламентарий предложила решать проблему госдолга за счет сбережений граждан страны
      . Метод не новы, а революционный ли он, это вопрос?
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +1
        Сегодня, 14:51
        Ну это вряд ли, разгонят самыми гуманными средствами! Газом для прочищения носовых пазух, резиновыми пулями для хорошего массажа, водомётами для закалки неокрепшего организма.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 15:09
          Так то французы признанные лидеры по применения всяких стимуляции для своих не довольных граждан.
          Вопрос... а у них после всего сделанного лучше или хотя б не хуже стало?
      2. SEVERIN Ранг пользователя
        SEVERIN
        +1
        Сегодня, 15:19
        rocket757
        +3
        Сегодня, 14:18
        Новый
        Французский парламентарий предложила решать проблему госдолга за счет сбережений граждан страны
        . Метод не новы, а революционный ли он, это вопрос?
        - вот именно! Эта самая Сандри Руссо видимо забыла сколько во Франции было революций, и что именно во Франции была придумана гильотина.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 15:23
          Так в гейропах живут... если тебя грохнул в подворотне, это по гейропейские, а гильотина ни-ни, низя!
          Впрочем, такие по подворотням не шляются...
      3. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 15:44
        rocket757
        Сегодня, 14:18
        Французский парламентарий предложила решать проблему госдолга за счет сбережений граждан страны
        . Метод не новы, а революционный ли он, это вопрос?
        Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения!
        Вопрос в студию экспертам ВО: Просьба обосновать, Способ мадам Сандрин Руссо и предложения лягушатникам входит в перечень Остапа Бендера или стоит взять на вооружение чиновникам РФ?
        Вознаграждение гарантируется за обоснованные ответы!
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 15:50
          Ха, товарищ Бендер чиновником не был, именно такой способ в его перечень 400, не мог входить.
          А вот чиновники, везде и всегда одинаково мыслят и поступают, аналогий и примеров пруд пруди.
    2. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 14:24
      Сандрин Руссо 1000%-но одной крови с нацией, которую ИИ представляет как на рисунке ниже.
    3. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 14:26
      О, а может проще ххлам не давать ничего, а не у своих отбирать?
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +2
        Сегодня, 14:43
        Проще то может и проще, да только "хозяин" не позволяет им своевольничать.

        А если серьезно, то у них там все настолько плохо, что молодой премьер запускает третий пересмотр программы финансирования своей армии безработных, что-то в районе 10%.
        С каждым пересмотром урезается сама сумма пособия по безработице и одновременно снижается порог действия выплаты помощи.
        В Европе очень много так называемых "профессиональных безработных", которые годами привеваючи живут жили такие пособия, "бегали в поисках работы", когда сроки поджимали, и приносили на биржу труда справки с посещенных ими организаций/предприятий об отказе приема их на работу, и по новой продолжали "валять дурака". Я их раньше называл "безрзаботными".
    4. mark1 Ранг пользователя
      mark1
      0
      Сегодня, 14:30
      А какое нам дело до французского госдолга и до граждан Франции? Естественно кроме тех которые на Украине.
    5. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      +3
      Сегодня, 14:32
      Предлагаю гражданам франции хранить деньги в рублях)))в банках РФ
    6. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      0
      Сегодня, 14:38
      А Ротшильды в курсе? Или это они и придумали? what
      1. SEVERIN Ранг пользователя
        SEVERIN
        0
        Сегодня, 15:14
        Canecat
        0
        Сегодня, 14:38
        Ротшильдов слишком малые фигуры в большой игре, есть игроки покрупнее.
    7. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:50
      Как интересны решения французской власти... belay
      Российская власть решает проблемы госдолга по-другому. Мы до сих пор не знаем, кто берёт в долг конкретно, на какие неотложные цели и когда он будет рассчитываться по долгам.
      Сегодня в магазине ВДРУГ обнаружил, что масло подорожало до 399 за 400 граммов, а несколько дней назад стоило 349... Наверняка кто-то решает свои проблемы долга...
    8. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 14:53
      Так, парламентарий назвала Францию одним из государств, где имеются сбережения. Именно они, по ее мнению, могли бы помочь восстановить контроль над государственным долгом и нивелировать дефицит бюджета.
      Стоит отметить, что такое заявление смутило даже ведущего, который решил уточнить, идет ли речь о сбережениях вкладчиков.

      Безусловно, безусловно!

      - ответила Руссо.
      Представители французского общества как и всегда отличались широтой взглядов и креативностью мешления. Но лучше всех изъясняются французские колхозники. laughing
    9. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      0
      Сегодня, 14:54
      У нас уже так в 90 делали, не помогло, хотя большинство граждан мгновенно избавились от сбережений.
    10. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      0
      Сегодня, 14:55
      We have a saying about the french...............
      They would steal the eyeballs out of you one day, then return the next day and steal the holes.
    11. Грац Ранг пользователя
      Грац
      +1
      Сегодня, 15:01
      а граждане не хотят отозвать мандат этого парламентария как утратившего их доверие?
      я думаю те кто её избирал захотят это сделать
    12. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 15:12
      Уж слишком она умна эта Руссо - политики и военные ищут приключения, а налогоплательщики плати, она не подумала о том, что в такой ситуации французы могут растерять свой патририотизм и уехать в более солнечные страны.
    13. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:38
      Зашибись,заценили, кашерна новость! Как бы недружественному народу лягушатников задаться вопросом к этой Сандрин Руссо, предложить мадам`C, а не пора ли Вам сходить проведать гильотину?
      Уверен, после таких наставлений и советов и к мадам и к главному лягушатнику и зоологическому трусу ( выражение ДАМа ), прыть исполнять все хотелки би дэ Фашингтона и саксо- наглии сразу убавится!
      Перед единственным вопросом жизнь -с мерть - кошелёк всегда принимается единственно верное решение!

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