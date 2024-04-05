Губернатор: Восемь человек пострадали в Ростовской области из-за детонации взрывчатки БПЛА
В Ростовской области произошла детонация взрывного устройства беспилотного летательного аппарата. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.
Как сообщил глава области, детонация взрывного устройства, прикрепленного к беспилотному летательному аппарату, имела место в Морозовском районе Ростовской области, неподалеку от местного аэродрома. Там и упал украинский беспилотник, запущенный с целью атаки объектов на территории региона.
На месте падения беспилотника работала следственная группа. Пострадали восемь человек, которые участвовали в следственных действиях. В настоящее время раненые доставлены в районную больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, в Морозовск направлены бригады медицинских специалистов.
Как известно, украинские формирования пытаются наносить удары по объектам на территории России, используя для этой цели беспилотные летательные аппараты. Так ВСУ пытаются компенсировать дефицит современной боевой авиации и дальнобойных ракет в своем распоряжении.
Чаще всего украинские формирования бьют по приграничным регионам России и тем областям, которые расположены относительно недалеко от зоны ведения боевых действий. В первую очередь, это Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Крым, Краснодарский край. Но в последнее время украинские беспилотные летательные аппараты долетают даже до Татарстана. Впрочем, нельзя исключать версии, что БПЛА, атакующие объекты на большом расстоянии от Украины, запускают диверсанты с территории России.
Информация