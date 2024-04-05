Губернатор: Восемь человек пострадали в Ростовской области из-за детонации взрывчатки БПЛА

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Губернатор: Восемь человек пострадали в Ростовской области из-за детонации взрывчатки БПЛА

В Ростовской области произошла детонация взрывного устройства беспилотного летательного аппарата. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

Как сообщил глава области, детонация взрывного устройства, прикрепленного к беспилотному летательному аппарату, имела место в Морозовском районе Ростовской области, неподалеку от местного аэродрома. Там и упал украинский беспилотник, запущенный с целью атаки объектов на территории региона.

На месте падения беспилотника работала следственная группа. Пострадали восемь человек, которые участвовали в следственных действиях. В настоящее время раненые доставлены в районную больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, в Морозовск направлены бригады медицинских специалистов.

Как известно, украинские формирования пытаются наносить удары по объектам на территории России, используя для этой цели беспилотные летательные аппараты. Так ВСУ пытаются компенсировать дефицит современной боевой авиации и дальнобойных ракет в своем распоряжении.

Чаще всего украинские формирования бьют по приграничным регионам России и тем областям, которые расположены относительно недалеко от зоны ведения боевых действий. В первую очередь, это Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Крым, Краснодарский край. Но в последнее время украинские беспилотные летательные аппараты долетают даже до Татарстана. Впрочем, нельзя исключать версии, что БПЛА, атакующие объекты на большом расстоянии от Украины, запускают диверсанты с территории России.
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    13 комментариев
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    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +3
      Сегодня, 14:02
      Некоторым до сих пор невдомёк, что до сапёров к таким вещам подходить не стоит...
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 14:12
        Владимир 2У hi, там может чего нового стояло на неизвлекаемость"приз-сюрприз", а может и человеческий фактор сработал.
      2. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        +2
        Сегодня, 14:16
        Некоторым до сих пор невдомёк, что до сапёров к таким вещам подходить не стоит...
        На месте падения беспилотника работала следственная группа. Пострадали восемь человек, которые участвовали в следственных действиях.
        Так сапёры и пострадали request
        1. Владимир_2У Ранг пользователя
          Владимир_2У
          +2
          Сегодня, 14:17
          Цитата: oppozite28
          Так сапёры и пострадали

          ВОСЕМЬ человек?!
          Ну и следственные действия не сапёры проводят...
          1. oppozite28 Ранг пользователя
            oppozite28
            -2
            Сегодня, 14:18
            ВОСЕМЬ человек?!
            Один разбирал а семеро смотрели отойдя на безопасное расстояние. И потом вопросы к квалификации сапёра проводившего осмотр БПЛА...
          2. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 14:20
            Владимир 2У, ну нет конечно, просто в состав С. К. выезжающего на такие места всегда входят саперы, про уровень подготовки не скажу но что есть факт, а вот почему столько пострадало, коммисия разберет.
          3. oppozite28 Ранг пользователя
            oppozite28
            0
            Сегодня, 14:24
            ВОСЕМЬ человек?!
            Ну и следственные действия не сапёры проводят...
            Ну значит кто-то решил стать сапёром, мало ли у кого из сотрудников милиции детская мечта осуществилась стать сапёром, а тут и случай удачный ну и ... В общем как всегда. request А после того как подъехали настоящие сапёры recourse
    2. Serafim Ранг пользователя
      Serafim
      0
      Сегодня, 14:13
      Почему бы России не сделать супер беспилотник : приобрести у Китая старые самолёты , аналоги "ту-16" которые носили 9- тонные бомбы, оснастить их системой дистанционного управления, вооружить фаб-9000, и вперёд , громить мосты и укрепрайоны.
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 14:16
      Имею сказать, таки: объявленная многократно санитарная зона военными и лидерами нашего государства должна реально действовать, а не токмо в призывах и речах!
      Гибнут, получают ранения наши люди?
      Внести посильную помощь в СВО, начиная с олигархов, качающих бабло из народного достояния!
      Простые люди уже давно помогают, я тоже не в исключении!
      Только общими усилиями победим лже-недо-запад!
    4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 14:16
      Судя по фоткам, которые уже "гуляют" в сети там не просто "детонация" произошла...
      Повторю: на Украине свято с утра: "Уничтожено 6 литакив фронтовой авиации!!!" (униан)...
      Кстати, когда уже местных пейзан начнут сажать за то, что они в сети фотки прилётов постят?!
      Это же не вражеская ДРГ фото на память делает.
      Это - свои собственные... недоделки хайп поймать пытаются...
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        +1
        Сегодня, 14:22
        А по теме...
        Хватит цацкаться!
        Чем быстрее достигнем целей СВО, тем меньше будет таких новостей.
      2. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 14:23
        Смею заметить hi, скоро, дошли же мы до создания мобильных групп по уничтожению безпилотников типа "Бобер" или как он у ВСУ называется и до блогеров доморощенных дойдёт дело.
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          +1
          Сегодня, 14:50
          Досадно, что доходит только через кровь, а подумать на пару шагов вперёд - времени нет...

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