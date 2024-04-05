Зеленский в 2021 году цитировал Булгакова, а теперь писатель объявлен Киевом «пропагандистом российской имперской политики»

В связи с решением украинского так называемого Института национальной памяти, признавшего родившегося в Киеве русского писателя Михаила Булгакова "украинофобом" и объявившего даже малейшее использование его имени "пропагандой российской имперской политики", пользователи сети напомнили, что глава киевского режима Владимир Зеленский еще несколько лет назад в своих выступлениях цитировал написанное Булгаковым произведение "Собачье сердце".В феврале 2021 года Зеленский одно из своих выступлений начал с цитаты Булгакова, при этом назвав его "украинским писателем" и отметив, что не собирается его "дарить" России, равно как и территорию бывшей УССР. На чистом русском языке, использование которого также в настоящее время фактически запрещено на Украине, Зеленский процитировал известный отрывок, в котором один из героев повести не рекомендует своему собеседнику читать перед обедом советские газеты. Апеллируя к известному произведению классика, Зеленский пытался убедить население Украины прекратить смотреть условно оппозиционные телеканалы, рейтинги которых, к слову, были на несколько порядков выше рейтингов СМИ, обслуживавших интересы правительства страны.По всей видимости, даже несмотря на не совсем уместную в данном случае цитату, знакомую многим со школьных лет, сограждане не восприняли обращение главы государства и продолжили активно смотреть неугодные Киеву телеканалы, поскольку вскоре после этого Зеленский решил их попросту запретить.Будет ли киевским режимом введен запрет на продажу книг Булгакова, в настоящее время неизвестно, однако, учитывая действующий на Украине формальный запрет на русскоязычную литературу, можно предположить, что произведения Булгакова, равно как и других русских и советских писателей, на подконтрольных Украине территориях давно не продаются.

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