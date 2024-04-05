Киев требует от олимпийцев из РФ и Белоруссии письменное обязательство не участвовать в Играх Дружбы

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Киев требует от олимпийцев из РФ и Белоруссии письменное обязательство не участвовать в Играх Дружбы

Российские и белорусские спортсмены намерены принять участие в Олимпийских играх в Париже, но к ним хотят применить дискриминационные меры. Так, Киев требует от олимпийцев из РФ и Белоруссии письменное обязательство не участвовать в Играх дружбы, а иначе дорога во Францию будет для них закрыта.

Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.

Бедный предлагает, чтобы все спортсмены России и Белоруссии, допущенные к соревнованиям в Париже, обязались в подписанном документе не участвовать в Играх дружбы

- сообщается в СМИ Франции.

По его словам, Украина внимательно следит за проверкой Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсменов и допуском их для участия в парижской олимпиаде.

Крайне важно, чтобы российские спортсмены не чувствовали себя желанными гостями во Франции

- заявил украинский спортивный чиновник и бывший борец.

Бедный находился с визитом во французской столице 2 и 3 апреля. В числе прочего, он посетил Национальный институт спорта, экспертизы и производительности (INSEP). Там он осмотрел залы для тренировок и поприветствовал занимающихся французских спортсменов. В их числе – бывшая украинская гражданка, борец вольного стиля Татьяна Профатилова.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил к участию в состязаниях в Париже нескольких атлетов из России. Они будут выступать в нейтральном статусе, без российского флага и гимна. Эти атрибуты олимпийской сборной у россиян будут другими.

Всемирные игры дружбы состоятся в России во второй половине сентября.
  • https://www.paris2024.org/
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36 комментариев
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  1. nepunamemuk Ранг пользователя
    nepunamemuk
    +16
    Сегодня, 14:25
    отказаться от Родины и флага?
    зачем нужна такая олимпиада?
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +17
      Сегодня, 14:27
      nepunamemuk hi, зачем такие спортсмены? Я про согласных ехать на таких условиях.
      1. ААК Ранг пользователя
        ААК
        +3
        Сегодня, 14:42
        Согласен, такие шибко стремящиеся в Париж спортсмЭны должны перестать быть РОССИЙСКИМИ спортсменами
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 15:40
        Цитата: Ропот 55
        зачем такие спортсмены? Я про согласных ехать на таких условиях.

        Разве не понятно, что запад их унижает и издевается. Господа-товарищи спортсмены, имейте к себе уважение !!!
        1. Joker62 Ранг пользователя
          Joker62
          0
          Сегодня, 15:57
          Неее... вы что, с ума сошлись??? belay
          4 года рвали жилы на тренировках и выездах сборов, чтобы поехать на Олимпиаду. wassat
          Это как из к/ф "Увидеть Париж и умереть!". Так и здесь у "наших" спортсменов, которым по фигу, что их будут унижать, да еще под нейтральным флагом непонятно от какой... am
          Нет у "наших" спортсменов ни мужества и ни гордости за свою страну как Россию, выступать на политизированном Олимпиаде.
    2. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +5
      Сегодня, 14:27
      Цитата: nepunamemuk
      отказаться от Родины и флага?

      И билеты за свой счет.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 14:29
        pyagomail. ru hi, в один конец за счёт принимающей стороны.
    3. Ilya-spb Ранг пользователя
      Ilya-spb
      +9
      Сегодня, 14:29
      Киев может требовать только у Европы и США.

      В отношении России Киев должен думать о капитуляции.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 14:47
        В отношении России Киев должен думать о капитуляции
        Мудро!
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +18
    Сегодня, 14:26
    Для меня российских спортсменов на этой Олимпиаде нет и не будет, понимаю что мое мнение никого не беспокоит и интересует.
    1. Ilya-spb Ранг пользователя
      Ilya-spb
      +10
      Сегодня, 14:30
      Поддерживаю ваше мнение!

      Я категорически против участия граждан нашей страны на Олимпиаде в Париже .
    2. neri73-r Ранг пользователя
      neri73-r
      +4
      Сегодня, 14:34
      Цитата: Ропот 55
      Для меня российских спортсменов на этой Олимпиаде нет и не будет, понимаю что мое мнение никого не беспокоит и интересует.


      Такое мнение у большинства граждан нашей страны!
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:44
      Цитата: Ропот 55
      Для меня российских спортсменов на этой Олимпиаде нет и не будет, понимаю что мое мнение никого не беспокоит и интересует.

      Спортсмены идущие на олимпиаде с белой тряпкой, это как на фронте солдаты, сдающиеся в плен врагу.
  3. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 14:33
    У страны бомжей и засанцев, забыли мнение спросить, что крупным державам мира, делать. Самомнение конечно у "древних" копателей моря, хоть отбавляй. good
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 14:34
      нет никакой "олимпиады"... шоу просто.
      1. МятныйПряник Ранг пользователя
        МятныйПряник
        +2
        Сегодня, 14:37
        Это всё понятно. Наверное в будущем, будет глобальная перестройка мирового спорта. Олимпиаду изуродовали слишком сильно.
        1. владимир 290 Ранг пользователя
          владимир 290
          +1
          Сегодня, 14:59
          Точно, если там украинский министр спорта рулит и всем какие-то условия ставит. Пора этот олимпийский комитет и действующую олимпиаду переименовывать во всемирные трансгендерно - петушиные игры
      2. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 14:41
        Аэродроммный hi, причём уже ну оооооооочень давно, профессиональный спорт это не борьба, силы, воли, характера, проявления бойцовских качеств,это борьба фарм компаний, где одним можно многое, другим ничего.
  4. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 14:35
    Боятся специальной олимпийской операции? lol
  5. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 14:40
    Зашибись, государство террорист вна 404 имеет требовать?
    А от бандерфюрера жи до масонского клана Квартала 95 не требуют
    поделиться непосильно нажитым виллами во Флориде , Испании, саксо-наглии,
    исраэле, мадам зеленская , торгующая детьми педофилам и органами убитых
    и раненым просили ответить?
    Люсьен ( Арестович ) уже на всё согласен, сдать всех бывших коллег по цеху, помочь всей вна 404 , следим за его руками из Испании!
  6. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:44
    Ранее Международный олимпийский комитет допустил к участию в состязаниях в Париже нескольких атлетов из России
    . Позорное наименование и чем оно спортсменов привлекает, это вопрос...
  7. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 14:47
    Интересно кто это хочет стать спортивным бомжем на французской олимпиаде?
    Имена и фамилии в студию.
  8. Илья22558 Ранг пользователя
    Илья22558
    +5
    Сегодня, 14:50
    Насколько же у этих "олимпийцев" отсутствует чувство собственного достоинства! Вам плюют в лицо, а вы утираетесь и продолжаете лезть на эту олимпиаду. Ни где не екнет, что о вашу страну и ваших коллег вытирают ноги, главное попасть, хоть чучелом, хоть тушкой... Жалкое зрелище!
    Глядишь организаторы еще додумаются вам намордники одеть и прикажут радоваться.
  9. KukuRuzvelt Ранг пользователя
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 14:56
    По его словам, Украина внимательно следит за проверкой Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсменов и допуском их для участия в парижской олимпиаде
    - это на сколько свистит фляга, что они реально думают, что могут кому-то указывать или за кем-то следить. Страна-наемник, используется как торпеда, как будет до конца использована выкинут ее и ноги вытрут, им же уже это прямым текстом говорят. А все туда же, следят они...
  10. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 14:56
    Зашибись, чем скорее наши, исконно российские земли вна 404 окажутся в неделимой несокрушимой и многонациональной многоконфессиональной единой РФ,
    тем закончатся всякие ультиматумы от шавок и вего лже-недо-запада!
    Условия и требования диктует Победитель, гены которого у нас всех передаются вместе с рождением с молоком матери!
    Победы нашим ВС РФ в СВО!
    Светлая память погибшим, соболезнования родным, готовы принять и разделить нашу общую боль, потому что мы- Русские!
    Скорейшего выздоровления раненым!
    Мужества, стойкости пленным - Россия своих не бросает!
  11. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 14:57
    Те, кто добровольно готов отказаться от Родины и Знамени не являются спортсменами России и Белоруссии, а обыкновенные космополиты.
    Они могут смело отказываться от участия во Всемирных играх дружбы, им здесь делать нечего, они свой выбор сделали. И хватит пресмыкаться перед этим Олимпийским комитетом, выгнать из России в 24 часа и Батьке рекомендовать тоже самое.
  12. SEVERIN Ранг пользователя
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 15:00
    Российские и белорусские спортсмены намерены принять участие в Олимпийских играх в Париже, но к ним хотят применить дискриминационные меры. Так, Киев требует от олимпийцев из РФ и Белоруссии письменное обязательство не участвовать в Играх дружбы, а иначе дорога во Францию будет для них закрыта.
    - во первых не укропам командовать в Париже - не в том они положении, во вторых, будь я спортсменом и сам бы туда не поехал - парижская олимпиада не являются играми мира и дружбы, нескем там дружить!
  13. sibiryk Ранг пользователя
    sibiryk
    0
    Сегодня, 15:00
    Так, Киев требует от олимпийцев из РФ и Белоруссии письменное обязательство не участвовать в Играх дружбы, а иначе дорога во Францию будет для них закрыта.

    А когда, небратья стали организаторами ОИ? Я что-то пропустил?
  14. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 15:02
    Чем глубже и шире будет лужа в дерьмом, в которую будут макать "т.н. "российских спортсменов", которые, наплевав на национальную гордость и мнение сограждан, все таки попрутся на эту "олимпиаду", тем лучше. Олимпиада пройдет, а вот то, что они ради своих амбиций "выкупались в дерьме", останется с ними навсегда.
    Тьфу на них!
  15. Fitter65 Ранг пользователя
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 15:10
    Киев требует от олимпийцев из РФ и Белоруссии письменное обязательство не участвовать в Играх дружбы, а иначе дорога во Францию будет для них закрыта.
    А при встрече с украинскими спорсменами должны падать ниц с криками глубокого извинения, и проклятиями в сторону РФ. И даже на таких условиях найдутся те кто будет готов поехать на эту, так называемую, олимпиаду... Ну может действительно провести в интернете опрос по стране нужна ли России такая олимпиада. И кем считать того, кто ради участия в сомнительных игрищах, готов отказаться от своего Флага и Родины? Я лично считаю, что это предатель. Самый настоящий. И разговоры про то, что спортсмен всю жизнь готовится , для него олимпиада это важная ступень в карьере и тд и тп, это разговор в пользу не понятно кого. Раньше богатые приходили посмотреть, как бедные лупцуют друг друга на ринге, или бегают по полю за мячом. Сейчас же, не сильно богатые приходят на стадион чтобы посмотреть как миллионеры развлекаются, не торопясь бегая за мячом по полю...
  16. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    -4
    Сегодня, 15:11
    Те российские спортсмены, которые несмотря на унижения и непонимание даже на своей Родине, не отказываются от гражданства и все таки поедут на олимпиаду защищать честь своей страны - без флага, без гимна, под улюлюканье толпы там и здесь, да если еще смогут победить - настоящие Герои. Их имена останутся в истории российского спорта и настоящего служения Родине.
    1. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +3
      Сегодня, 15:16
      Фигасе вы как завернули, оказывается поехать без всего и чтобы там полоскали спортсмена- это подвиг what
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:38
      Цитата: С.З.
      Их имена останутся в истории российского спорта и настоящего служения Родине.

      Такая мысля, даже с тяжелого похмелья, в голову не не придет.
    3. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 15:46
      Ты Сирожа чрезвычайно умен вплоть до гениальности. "не отказываются от гражданства... защищать честь своей страны - без флага, без гимна"? Ты себя то слышишь? Они должны быть лишены гражданства!, а не отказаться добровольно после такого унижения (участие на правах червяка) своей Родины, если все таки решаться ехать на эту помойку.
  17. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:36
    По его словам, Украина внимательно следит за проверкой Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсменов и допуском их для участия в парижской олимпиаде.
    Куда влезает Украина, там начинается дурдом !
  18. DvaParovoza Ранг пользователя
    DvaParovoza
    +1
    Сегодня, 15:40
    Мы хотим знать поименно тех, кто решил участвовать в этой помойке в нейтральном статусе имея гражданство РФ и РБ.

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