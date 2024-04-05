Киев требует от олимпийцев из РФ и Белоруссии письменное обязательство не участвовать в Играх Дружбы
Российские и белорусские спортсмены намерены принять участие в Олимпийских играх в Париже, но к ним хотят применить дискриминационные меры. Так, Киев требует от олимпийцев из РФ и Белоруссии письменное обязательство не участвовать в Играх дружбы, а иначе дорога во Францию будет для них закрыта.
Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.
- сообщается в СМИ Франции.
По его словам, Украина внимательно следит за проверкой Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсменов и допуском их для участия в парижской олимпиаде.
- заявил украинский спортивный чиновник и бывший борец.
Бедный находился с визитом во французской столице 2 и 3 апреля. В числе прочего, он посетил Национальный институт спорта, экспертизы и производительности (INSEP). Там он осмотрел залы для тренировок и поприветствовал занимающихся французских спортсменов. В их числе – бывшая украинская гражданка, борец вольного стиля Татьяна Профатилова.
Ранее Международный олимпийский комитет допустил к участию в состязаниях в Париже нескольких атлетов из России. Они будут выступать в нейтральном статусе, без российского флага и гимна. Эти атрибуты олимпийской сборной у россиян будут другими.
Всемирные игры дружбы состоятся в России во второй половине сентября.
- https://www.paris2024.org/
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