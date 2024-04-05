Бедный предлагает, чтобы все спортсмены России и Белоруссии, допущенные к соревнованиям в Париже, обязались в подписанном документе не участвовать в Играх дружбы

Крайне важно, чтобы российские спортсмены не чувствовали себя желанными гостями во Франции

Российские и белорусские спортсмены намерены принять участие в Олимпийских играх в Париже, но к ним хотят применить дискриминационные меры. Так, Киев требует от олимпийцев из РФ и Белоруссии письменное обязательство не участвовать в Играх дружбы, а иначе дорога во Францию будет для них закрыта.Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.- сообщается в СМИ Франции.По его словам, Украина внимательно следит за проверкой Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсменов и допуском их для участия в парижской олимпиаде.- заявил украинский спортивный чиновник и бывший борец.Бедный находился с визитом во французской столице 2 и 3 апреля. В числе прочего, он посетил Национальный институт спорта, экспертизы и производительности (INSEP). Там он осмотрел залы для тренировок и поприветствовал занимающихся французских спортсменов. В их числе – бывшая украинская гражданка, борец вольного стиля Татьяна Профатилова.Ранее Международный олимпийский комитет допустил к участию в состязаниях в Париже нескольких атлетов из России. Они будут выступать в нейтральном статусе, без российского флага и гимна. Эти атрибуты олимпийской сборной у россиян будут другими.Всемирные игры дружбы состоятся в России во второй половине сентября.