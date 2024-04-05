Второй реактор атомного ледокола «Якутия» проекта 22220 получил ядерное топливо
Четвертый атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 "Арктика" готовится к загрузке ядерного топлива, тепловыделяющие сборки будут загружены во второй реактор после входного контроля. Об этом сообщает пресс-служба компании ТВЭЛ.
Достраиваемый на Балтийском заводе четвертый атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" получил ядерное топливо для второго реактора, отгрузку произвел "Машиностроительный завод" (МСЗ), входящий в состав ТВЭЛ. Топливо для первого реактора было отгружено в декабре 2023 года. Таким образом, ледокол полностью обеспечен топливом.
"Якутия" является четвертым в серии и третьим серийным ледоколом проекта 22220, строящемся на Балтийском заводе. Головной ледокол "Арктика", давший название всей серии, а также первый и второй серийные "Сибирь" и "Урал", уже работают на Северном морском пути. Пятый ледокол "Чукотка" находится в достройке, на него уже погрузили реакторы, шестой "Ленинград" только недавно заложен. В планах закладка седьмого ледокола, который получит название "Сталинград".
"Якутию" планируют передать заказчику в декабре этого года, атомный ледокол также отправится работать на Севморпуть. Подписание приемного акта запланировано на 20 декабря 2024 года.
Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Согласно проектным данным, новые ледоколы являются самыми большими и мощными в мире.
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