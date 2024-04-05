Появились кадры удара БПЛА «Ланцет» по РЛС П-18 «Малахит» ВСУ в Харьковской области
В зоне проведения специальной военной операции российская армия активно использует беспилотные летательные аппараты – барражирующие боеприпасы «Ланцет». На большой урон от применения таких дронов-камикадзе регулярно жалуются военнослужащие ВСУ – и техника, и личный состав украинской армии несут серьезные потери от ударов «Ланцетами».
В интернете появились кадры удара БПЛА «Ланцет» по РЛС П-18 «Малахит» ВСУ в Харьковской области. Как утверждают источники, это уже седьмая пораженная ударами ВС РФ радиолокационная станция противника с февраля 2024 года.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как оператор сначала нацеливает барражирующий боеприпас на радиолокационную станцию. Затем происходит удар по РЛС противника. Следует взрыв. Минус одна радиолокационная станция, которых у ВСУ становится все меньше.
Конфликт на Украине продемонстрировал широкие возможности использования барражирующих боеприпасов и иных видов беспилотной авиации. Уровень боевого применения беспилотников в ходе украинского конфликта значительно выше, чем в предыдущих вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке, в Закавказье и Африке.
И российская, и украинская стороны активно применяют дроны в ходе ведения боевых действий. С их помощью выбивается личный состав, осуществляется уничтожение вооружений и военной техники. В то же время, полностью заменить собой пилотируемую авиацию или дальнобойную артиллерию беспилотные системы пока не в состоянии.
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