Появились кадры удара БПЛА «Ланцет» по РЛС П-18 «Малахит» ВСУ в Харьковской области

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Появились кадры удара БПЛА «Ланцет» по РЛС П-18 «Малахит» ВСУ в Харьковской области

В зоне проведения специальной военной операции российская армия активно использует беспилотные летательные аппараты – барражирующие боеприпасы «Ланцет». На большой урон от применения таких дронов-камикадзе регулярно жалуются военнослужащие ВСУ – и техника, и личный состав украинской армии несут серьезные потери от ударов «Ланцетами».

В интернете появились кадры удара БПЛА «Ланцет» по РЛС П-18 «Малахит» ВСУ в Харьковской области. Как утверждают источники, это уже седьмая пораженная ударами ВС РФ радиолокационная станция противника с февраля 2024 года.



На опубликованных кадрах можно увидеть, как оператор сначала нацеливает барражирующий боеприпас на радиолокационную станцию. Затем происходит удар по РЛС противника. Следует взрыв. Минус одна радиолокационная станция, которых у ВСУ становится все меньше.




Конфликт на Украине продемонстрировал широкие возможности использования барражирующих боеприпасов и иных видов беспилотной авиации. Уровень боевого применения беспилотников в ходе украинского конфликта значительно выше, чем в предыдущих вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке, в Закавказье и Африке.




И российская, и украинская стороны активно применяют дроны в ходе ведения боевых действий. С их помощью выбивается личный состав, осуществляется уничтожение вооружений и военной техники. В то же время, полностью заменить собой пилотируемую авиацию или дальнобойную артиллерию беспилотные системы пока не в состоянии.
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    9 комментариев
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    1. KCA Ранг пользователя
      KCA
      0
      Сегодня, 14:42
      На КРАЗах, вроде, двигатели ЯМЗ стояли? Где з/ч берут? КРАЗ утопили ещё до 2014, другие двигатели не успели-бы вкорячить
      1. Germanboy Ранг пользователя
        Germanboy
        +2
        Сегодня, 14:58
        Базы храниния и склады. Множество техники было законсервировано где двигатель ЯМЗ был. Советское наследие.
      2. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 14:58
        Цитата: KCA
        На КРАЗах, вроде, двигатели ЯМЗ стояли? Где з/ч берут? КРАЗ утопили ещё до 2014, другие двигатели не успели-бы вкорячить

        и в генераторной что рядом на снимке- тоже ЯМЗ.
      3. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 15:07
        Уже давно отработана технология, когда раму ставят блок - "движок + КПП" от любого производителя, на которого денег хватит. Видел МАЗ, стоит родной белорусский блок, однако есть возможность поставить китайский и какой-то немецкий.
      4. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        0
        Сегодня, 15:28
        Цитата: KCA
        На КРАЗах, вроде, двигатели ЯМЗ стояли? Где з/ч берут?

        В ЕС
    2. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 15:04
      Халтура какая-то. РЛС стоит в голой степи, кое как замотанная маскировочной сетью, которая ее ни от чего не маскирует.
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 15:09
      Зашибись, красава! Кашерная работа, как бы помягше - поделиться хотя бы устаревшими разработками и ещё кое-чем с мужественными хуситами и союзником -партнёром - Ираном?
      Наш союзник и партнёр - народ Ирана в лице его лидеров после актов геноцида, холокоста, терроризма на палестинской земле против палестинского народа, кровавому бесчеловечному удару мер зких по це в, приведших к жертвам, заслуживает обмена опытом, в том числе, военным и обменом вооружениями для обороны, что не противоречит нормам международного права ООН.
      А всех по- це в мирового зла лже-недо-запада подготовить к международному Трибуналу под эгидой МУС ГА ООН ( не путать с просто МУСом ! ) за военные преступления, преступления против мира и преступления против человечности и привлечь всех лидеров государств- террористов, спонсирующих террористов вна 404!
      1. Третий район Ранг пользователя
        Третий район
        0
        Сегодня, 15:42
        <<<как бы помягше - поделиться хотя бы устаревшими разработками и ещё кое-чем с мужественными хуситами и союзником -партнёром - Ираном?>>>
        Иран сам нам очень хорошо помогает и уже предоставил много чего. Так что не считайте иранцев какими-то отсталыми. В каких-то системах и разработках он превосходит Россию.
    4. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      0
      Сегодня, 15:53
      Не брезгуют однако укронацики в разработках советским наследием то пользоваться.

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