Ежедневно Россия распускает слухи о том, что мы не можем сделать то-то и то-то, что будет риск

В своем недавнем интервью президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Россия приложит все усилия, чтобы сорвать предстоящую в Париже Олимпиаду. С его слов, это будет делаться в том числе и в информационном поле.- ответил французский лидер на вопрос журналиста о том, не боится ли он попытки срыва олимпиады со стороны Москвы.Стоит отметить, что на слова Макрона уже отреагировали в Кремле. Комментируя вышеупомянутое высказывание французского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнул, что такие заявления неприемлемы и голословные. Со слов чиновника, слова президента Франции не подкреплены какими-либо доказательствами или аргументацией.Кроме того, аналогичными тезисами Песков охарактеризовал и недавнее заявление министра транспорта Чехии Мартина Купки, который обвинил Россию в кибератаках на транспортную инфраструктуру страны.Стоит добавить, что в случае с Макроном, подобные заявления уже ни у кого не вызывают удивления. В последнее время риторика французского лидера по отношению к России выглядит крайне воинственной.По мнению некоторых экспертов, президент Франции намеренно смещает акцент на российско-украинский конфликт, чтобы отвлечь своих сограждан от внутренних проблем. Кроме того, вовлекаясь в противостояние с Россией, Макрон пытается примерить на себя роль «первой скрипки» в ЕС на фоне откровенной слабости немецких властей.