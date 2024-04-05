В Кремле назвали голословными заявления Макрона о попытках РФ дискредитировать Олимпиаду в Париже

26
В Кремле назвали голословными заявления Макрона о попытках РФ дискредитировать Олимпиаду в Париже

В своем недавнем интервью президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Россия приложит все усилия, чтобы сорвать предстоящую в Париже Олимпиаду. С его слов, это будет делаться в том числе и в информационном поле.

Ежедневно Россия распускает слухи о том, что мы не можем сделать то-то и то-то, что будет риск

- ответил французский лидер на вопрос журналиста о том, не боится ли он попытки срыва олимпиады со стороны Москвы.



Стоит отметить, что на слова Макрона уже отреагировали в Кремле. Комментируя вышеупомянутое высказывание французского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнул, что такие заявления неприемлемы и голословные. Со слов чиновника, слова президента Франции не подкреплены какими-либо доказательствами или аргументацией.

Кроме того, аналогичными тезисами Песков охарактеризовал и недавнее заявление министра транспорта Чехии Мартина Купки, который обвинил Россию в кибератаках на транспортную инфраструктуру страны.

Стоит добавить, что в случае с Макроном, подобные заявления уже ни у кого не вызывают удивления. В последнее время риторика французского лидера по отношению к России выглядит крайне воинственной.

По мнению некоторых экспертов, президент Франции намеренно смещает акцент на российско-украинский конфликт, чтобы отвлечь своих сограждан от внутренних проблем. Кроме того, вовлекаясь в противостояние с Россией, Макрон пытается примерить на себя роль «первой скрипки» в ЕС на фоне откровенной слабости немецких властей.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    26 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +3
      Сегодня, 14:43
      А почему бы и не сорвать, так называемую Олимпиаду, с трансами и прочей нечистью. negative
      1. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        +2
        Сегодня, 14:56
        Да пусть играют, это же так честно, когда женщины соревнуются с ней(нечистью) и с сиськой и с писькой. Мне пофиг если забанят. Я сказал правду! А в чем сила?
      2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        0
        Сегодня, 15:46
        Высказывание Макрона, лишний повод придраться к РФ, если что и произойдёт на этой блошиной Олимпиаде. Упал прыгун с трамплина, виновата Россия. Всё будет в этом духе...
    2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +3
      Сегодня, 14:44
      Появился ещё один способ выхода из безвыходной ситуации им. Э. Макрона!
      Хочешь отвлечь внимание гостей от темы "парижских постельных клопов", объяви очередную войну России!
      Да-а-а... Измельчали галлы...
      Люди! Не ешьте жаб!! stop
      1. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        +2
        Сегодня, 14:59
        Да тут даже жабы ни причём, пусть кушают. Не шалите с попами-поплатитесь Европами)
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 15:15
          Весь гимор (даже в русских сказках!) начинается с жаб. laughing
    3. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 14:44
      Макарон явно нарывается.) Я даже не исключаю неких "ЧП" на Олимпиаде, организованных самими спецслужбами лягушатии или совместно с побратимами и, естественно все хором будут кричать в нашу сторону.
    4. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +3
      Сегодня, 14:45
      По моему появление Пескова уже дискредитирует всё то о чём он "заявляет".
      1. leks Ранг пользователя
        leks
        +1
        Сегодня, 15:33
        Его слушать или читать это себя не уважать, так же это касается других деятелей с госканалов которые ведут вечернее шоу.
    5. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +3
      Сегодня, 14:45
      У Макрона к ВВП, какое то нездоровое, неравнодушие. Никто из лидеров, даже наркоман, так не домогается со своими звонками и заявлениями. laughing
      1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
        KukuRuzvelt
        0
        Сегодня, 15:12
        Ну тянется толлерантышь к сильному лидеру)))
    6. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +5
      Сегодня, 14:45
      У них там уже сборная крыс под нейтральным флагом выступает... даже на елисейских полях. Негожэ нам в этот срач ехать negative
    7. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +3
      Сегодня, 14:46
      Разве там ещё осталось чего дискредитировать?
    8. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 14:48
      Диме надо было просто напомнить им про дискредитацию Игр доброй воли всем Западом.
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 14:48
      В Кремле назвали голословными заявления Макрона о попытках РФ дискредитировать Олимпиаду в Париже
      . Вопрос... кто опять додумался оправдываться и показывать свою ... глупость, в. т. ч.?
      Наши люди высказывают свое отношение к деятелям, испоганившим саму идею олимпийских игр, чётко и однозначно!!! И чьё мнение тогда представляют, выражают, усатые поклонники престарелых, свихнувшихся примадон?
    10. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 14:49
      Macron est un être immature avec un ego hypertrophié : il cherchera toujours un responsable pour justifier SES erreurs...

      Макрон-незрелое существо с гипертрофированным эго : он всегда будет искать виноватого, чтобы оправдать свои ошибки...
    11. ААК Ранг пользователя
      ААК
      +1
      Сегодня, 14:53
      Ну что же всё таки за лица, вернее усы, сидят у нас в Кремле - ну выскажись один раз "... нас абсолютно не волнует проведение любой олимпиады или иного спортивного мероприятия, где российские спортсмены поставлены в заведомо дискриминирующие их условия и где не уважается суверенитет и государственные символы Российской Федерации..". и всё, и никуда никаких денег платить не надо... можно было бы ещё и потроллить немножко, мол наши спортсмены обществ ЦСКА, Динамо, Трудовые резервы и Буревестник всегда будут очень рады встретить французских и иных ЭуропЭйських спортсмЭнов на украинской земле...
    12. pin_code Ранг пользователя
      pin_code
      +3
      Сегодня, 14:53
      Я не в курсе, что там сказала Москва. Я могу сказать что олимпийские игры последние 10 лет стали полностью подитизированы. И по сравнению с ними любые спортивные мероприятия в СССР и РФ выглядят абсолютно демократичными!!!
    13. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 14:55
      — Больше всех Олимпиаду дискредитировал МОК ...
    14. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 14:56
      В Кремле назвали голословными заявления Макрона о попытках РФ дискредитировать Олимпиаду в Париже

      В Кремле не должны допустить дискредитацию России на любом спортивном соревновании, и дискредитация эта выражается в запрете российских спортсменов выступать в своей форме и получать награды под Гимн РФ. Не нужно самим выставляться на позор.
      А эта Франция вместе с МОКом пусть соревнуется в русофобии между собой, а клопы и тараканы пусть им аплодируют.
    15. realdiamond Ранг пользователя
      realdiamond
      +2
      Сегодня, 14:58
      Что-то стесняется Песков. Будем делать все, что считаем нужным и необходимым. Если потребуется дискредитация игрища - она будет. Что-то "дивный сад" накануне олимпиады 2014 не стеснялся лопаты дерьма вываливать на игры. Майдан во время ОИ, грызуны взбесились также на ОИ. В общем по классике. У самого вся рожа в дерьме, а обвиняет нас в неприятном запахе.
    16. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      +3
      Сегодня, 15:02
      Опять наша пятая колонна холуйствует перед "Просвещённой Европой" и этим Олимпийским трансгендерным комитетом.
      Чего старается- то? Надеется что в случае нашего поражения не расстреляют, а пристроят куда-нибудь?
    17. guest Ранг пользователя
      guest
      +1
      Сегодня, 15:06
      В Кремле назвали голословными заявления Макрона о попытках РФ дискредитировать Олимпиаду в Париже

      Как можно дискредитировать то, что уже давно себя дискредитировало.
    18. tralmaster Ранг пользователя
      tralmaster
      0
      Сегодня, 15:12
      Это лягушатники про нашу Олимпиаду2014 и Чемпионат Мира по футболу 2018. Вам лягушатникам до этого как раку до Москвы. Что такое вши и блохи люди лет пятдесят не помнят. Да и бумажных кроватей у нас не было. А ну да в Сочи там волков завезли с Сибири для олимпиады. Да и пидорасты там не вяступали.
    19. спас Ранг пользователя
      спас
      0
      Сегодня, 15:38
      А почему собственно ИГИЛ должен не трогать Францию.
    20. spirit Ранг пользователя
      spirit
      0
      Сегодня, 15:51
      к России выглядит крайне воинственной.
      Очень хороший триггер.Все любители Франции(ну там дети любят жить в Париже,жены шопиться)Сейчас на пике конфронтации, ОООЧЕНЬ аккуратно высказываются в их адрес.Видимо планируя туда вернуться после СВО.Очень хороший триггер,присмотритесь.Айфон хоть и несёт брехню, но похоже возвращается в Европу в будущем не собирается и поливает всех подряд.А вот разные господа очень аккуратны в этом вопросе. Манит их Парижы hi

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»