Глава МИД Норвегии не исключил отправку военных на Украину

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Глава МИД Норвегии не исключил отправку военных на Украину

Заявление президента Франции о возможности ввода войск НАТО на Украину для помощи ВСУ у большинства членов альянса вызвало негативную реакцию. Хотя ряд европейских стран вроде как и не против такого сценария, но только при определенных условиях и желательно не сейчас, а когда-нибудь потом.

Оно и понятно, ведь выяснилось, что вступившие в неизбежный конфликт с российской армией военнослужащие отдельных стран НАТО, оказавшиеся на Украине, не будут защищены пятой статьей устава альянса о коллективной безопасности. При этом в нынешних условиях состояния европейских армий ни одна из них даже в полном составе не сможет противостоять ВС РФ. Неожиданно ставший воинственным президент Франции уповает на наличие ядерного оружия, но явно не готов к развязыванию третьей мировой войны. К тому же, США заявили, что воевать с Россией ради амбиций французского лидера не намерены, а без поддержки Вашингтона вся европейская рать крепко проигрывает по всем параметрам российским Вооруженным силам.



Однако некоторые государства Европы решили все-таки поддержать, пусть очень осторожно и с большими оговорками, Макрона. Так министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что не исключает присутствия военных своей страны на Украине, но только в очень отдаленной перспективе.

Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать

— в весьма тонкой дипломатической манере заявил глава норвежского МИД в интервью украинскому новостному изданию «Европейская правда».

При этом министр уточнил, что речь идет не о регулярных войсках, готовых непосредственно участвовать в боевых действиях, а о возможной отправке на Украину военных советников и инструкторов для поддержки и обучения военнослужащих ВСУ. У Норвегии нет никакого желания быть непосредственной стороной конфликта, поскольку это может привести к мировой войне, добавил глава МИД королевства.

Не особо поддерживают инициативу Макрона и в Киеве. Украинские чиновники заявляют, что вместо отправки натовских вояк, боеспособность которых вызывает большие сомнения, лучше бы Запад восстановил масштабные поставки вооружений и боеприпасов. Тем более, что именно Норвегия одна из первых пообещала передать Киеву истребители F-16, но уже неоднократно переносила сроки их отправки.
  • Минобороны Норвегии
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6 комментариев
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 15:13
    Военнослужащих из стран НАТО приравнивать к наёмникам и в плен не брать.
    Заявление уже сделано.
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:14
    Глава МИД Норвегии не исключил отправку военных на Украину
    . В общем то идЭя, послать туда свои силу правопорядка, хранителей и прочих "пограничников", высказывают громко не стесняясь!
    Соответственно всех хохлатых, чубатых полицаев и прочих подобных, в поля, на передовую, дружно могилизироватся!
    Вот такая у них может получится самостийность fool
  3. tralmaster Ранг пользователя
    tralmaster
    +1
    Сегодня, 15:15
    Норвежцы вас же когда Гитлер имел наши военнопленные защищали в ваших партизанских отрядах. Вы то с РОССИЕЙ ни разу в истории не воевали. Начнете , придется решать вопрос по островам Шпицберген и вашему побережью. Да и Бьерндали уедет к жене в Б4ларусию.
  4. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 15:21
    Все они готовы ехать русских убивать. Но! Только если Россия явно будет проигрывать. Падальщики.
  5. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 15:25
    Зашибись, горячие скандинавы вместе с по ца ми -финиками хотят испытать твёрдость намерений РФ?
    Не пора ли денонсировать все соглашения по делимитации морских и прочих границ после ВОВ, от щедрого Иосифа Сталина и его современных последователей, одаривших бескорыстных хищников морскими дарами и землями?
    Нас должны интересовать только наши, национальные интересы всего многонационального и многоконфессионального народа России и нац безопасность!
    А все остальные с ны дети, - в очередь!
  6. Эльдорадо Ранг пользователя
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 15:52
    Дурацкие заявления! Отправка инструкторов, советников.
    А они что, не составляют часть регулярных войск?
    Или "гражданские", по контракту с ВСУ.
    Или... Мы где то даем повод для таких намерений и заявлений?

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