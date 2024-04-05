Глава МИД Норвегии не исключил отправку военных на Украину
Заявление президента Франции о возможности ввода войск НАТО на Украину для помощи ВСУ у большинства членов альянса вызвало негативную реакцию. Хотя ряд европейских стран вроде как и не против такого сценария, но только при определенных условиях и желательно не сейчас, а когда-нибудь потом.
Оно и понятно, ведь выяснилось, что вступившие в неизбежный конфликт с российской армией военнослужащие отдельных стран НАТО, оказавшиеся на Украине, не будут защищены пятой статьей устава альянса о коллективной безопасности. При этом в нынешних условиях состояния европейских армий ни одна из них даже в полном составе не сможет противостоять ВС РФ. Неожиданно ставший воинственным президент Франции уповает на наличие ядерного оружия, но явно не готов к развязыванию третьей мировой войны. К тому же, США заявили, что воевать с Россией ради амбиций французского лидера не намерены, а без поддержки Вашингтона вся европейская рать крепко проигрывает по всем параметрам российским Вооруженным силам.
Однако некоторые государства Европы решили все-таки поддержать, пусть очень осторожно и с большими оговорками, Макрона. Так министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что не исключает присутствия военных своей страны на Украине, но только в очень отдаленной перспективе.
— в весьма тонкой дипломатической манере заявил глава норвежского МИД в интервью украинскому новостному изданию «Европейская правда».
При этом министр уточнил, что речь идет не о регулярных войсках, готовых непосредственно участвовать в боевых действиях, а о возможной отправке на Украину военных советников и инструкторов для поддержки и обучения военнослужащих ВСУ. У Норвегии нет никакого желания быть непосредственной стороной конфликта, поскольку это может привести к мировой войне, добавил глава МИД королевства.
Не особо поддерживают инициативу Макрона и в Киеве. Украинские чиновники заявляют, что вместо отправки натовских вояк, боеспособность которых вызывает большие сомнения, лучше бы Запад восстановил масштабные поставки вооружений и боеприпасов. Тем более, что именно Норвегия одна из первых пообещала передать Киеву истребители F-16, но уже неоднократно переносила сроки их отправки.
- Минобороны Норвегии
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