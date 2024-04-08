День сотрудников военных комиссариатов в России и в Белоруссии

8 апреля в Российской Федерации и Белоруссии традиционно отмечается День сотрудников военных комиссариатов. Это праздник тех людей, кто несет непосредственную ответственность за своевременное пополнение войск личным составом, за учет военнообязанных, призывников и военных пенсионеров, за решение вопросов с погребением или материальной помощью военнослужащим и ветеранам.Впервые такой праздник начали праздновать в 2006 году. Однако первые военные комиссариаты в России появились более 100 лет назад. Так, 8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР были учреждены комиссариаты по военным делам. Спустя всего два года численность сотрудников военкоматов уже превышала 200 тысяч человек.В настоящее время в России действуют военкоматы во всех субъектах страны. В структуру военкоматов входит более 1,5 тысяч отделов в регионах Российской Федерации. Все они заняты важными вопросами – обеспечением постановки граждан на воинский учет и снятия с учета, организацией призыва на военную службу, вопросами поступления в военные учебные заведения, погребением ветеранов и так далее.В условиях проведения специальной военной операции на Украине, одной из важных задач военных комиссариатов страны стало проведение частичной мобилизации граждан на военную службу. В основном были мобилизованы граждане, имеющие опыт службы в армии, боевых действий в «горячих точках».Одновременная мобилизация сотен тысяч человек – непростая задача. Военкоматы, с отдельными оговорками, справились с поставленной задачей и организовали частичную мобилизацию. В настоящее время военкоматы занимаются и набором граждан, решивших поступить на контрактную службу в подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации, действующих в зоне специальной военной операции.В Белоруссии действует такая же, как и в России система призыва граждан на срочную военную службу в рядах ВС РБ. Организацией призыва на военную службу занимаются военкоматы, которые, как и в России, рассредоточены в различных населенных пунктах страны. Сегодня работники белорусских военкоматов тоже отмечают профессиональный праздник.Редакция «Военного обозрения» поздравляет сотрудников военных комиссариатов – военнослужащих и гражданский персонал, а также ветеранов и всех причастных, с профессиональным праздником! Счастья вам, здоровья, успехов в службе на благо Отечества!