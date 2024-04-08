День сотрудников военных комиссариатов в России и в Белоруссии

2
День сотрудников военных комиссариатов в России и в Белоруссии

8 апреля в Российской Федерации и Белоруссии традиционно отмечается День сотрудников военных комиссариатов. Это праздник тех людей, кто несет непосредственную ответственность за своевременное пополнение войск личным составом, за учет военнообязанных, призывников и военных пенсионеров, за решение вопросов с погребением или материальной помощью военнослужащим и ветеранам.

Впервые такой праздник начали праздновать в 2006 году. Однако первые военные комиссариаты в России появились более 100 лет назад. Так, 8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР были учреждены комиссариаты по военным делам. Спустя всего два года численность сотрудников военкоматов уже превышала 200 тысяч человек.



В настоящее время в России действуют военкоматы во всех субъектах страны. В структуру военкоматов входит более 1,5 тысяч отделов в регионах Российской Федерации. Все они заняты важными вопросами – обеспечением постановки граждан на воинский учет и снятия с учета, организацией призыва на военную службу, вопросами поступления в военные учебные заведения, погребением ветеранов и так далее.

В условиях проведения специальной военной операции на Украине, одной из важных задач военных комиссариатов страны стало проведение частичной мобилизации граждан на военную службу. В основном были мобилизованы граждане, имеющие опыт службы в армии, боевых действий в «горячих точках».

Одновременная мобилизация сотен тысяч человек – непростая задача. Военкоматы, с отдельными оговорками, справились с поставленной задачей и организовали частичную мобилизацию. В настоящее время военкоматы занимаются и набором граждан, решивших поступить на контрактную службу в подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации, действующих в зоне специальной военной операции.

В Белоруссии действует такая же, как и в России система призыва граждан на срочную военную службу в рядах ВС РБ. Организацией призыва на военную службу занимаются военкоматы, которые, как и в России, рассредоточены в различных населенных пунктах страны. Сегодня работники белорусских военкоматов тоже отмечают профессиональный праздник.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет сотрудников военных комиссариатов – военнослужащих и гражданский персонал, а также ветеранов и всех причастных, с профессиональным праздником! Счастья вам, здоровья, успехов в службе на благо Отечества!
  • Министерство обороны Российской Федерации
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 04:49
    — С Праздником,сотрудники военкоматов! ...
  2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 05:44
    Было дело! good
    В 70-х годах прошлого столетия призывали. Министр обороны Д.Ф. Устинов призывал.
    Фамилию в/комиссара помню до сих пор.
    С праздником сопричастных! soldier

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»