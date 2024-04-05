Франция ввела в боевой состав флота вторую атомную многоцелевую субмарину типа Barracuda
Французские ВМС пополнились второй многоцелевой атомной подводной лодкой нового поколения типа Barracuda. 4 апреля 2024 года командование ВМС Франции официально объявило АПЛ SSN Duguay Trouin (Дюге-Труэн) вошедшей в боевой состав французского флота, хотя передана она военным была еще в прошлом году. Головная подлодка серии Suffren вошла в боевой состав французских ВМС 6 июня 2022 года.
Подлодка Duguay Trouin проекта Barracuda является первой серийной после головной Suffren, была заложена в июне 2009 года, выведена из цеха и спущена на воду в ноябре 2021 года. Изначально планировалось, что АПЛ передадут военным в конце 2022 года с вводом в боевой состав в 2023-м, но задержки в строительстве сдвинули это мероприятие вправо. Военным субмарину передали в августе 2023-го, а боевой состав ввели в апреле 2024-го.
Субмарина Duguay Trouin названа в честь бретонского корсара Рене Дюге-Труэна из Сен-Мало, который дослужился до титула "генерал-лейтенанта военно-морских армий короля" (вице-адмирал).
На сегодняшний день Naval Group достраивает еще четыре подводных лодки типа Barracuda, они должны пополнить французский флот до 2030 года. Субмарины этой серии должны заменить в ВМС Франции устаревающие подлодки типа Rubis, построенные в период с 1976 по 1993 год.
Водоизмещение субмарины - порядка 5300 т, длина — 99 м, ресурс службы ядерного реактора достигает 10 лет. Автономность плавания - до 70 суток. Рабочая глубина погружения - 350 метров. На вооружении крылатые ракеты Scalp Naval и Exocet, а также тяжёлые торпеды Black Shark.
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