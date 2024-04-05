<<<Еврокомиссар по юстиции анонсировал создание «трибунала для Путина» до конца года>>>

Мы ведем дискуссии об этом трибунале с различными международными акторами. И теперь рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение — на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы

В планах Евросоюза есть создание специального «трибунала для российского президента Владимира Путина». Об этом заявил комиссар Европейской комиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.Идея созвать такой «трибунал» возникла после начала специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации против украинских формирований. В Евросоюзе обвиняют российские власти в организации неких «военных преступлений» в ходе боевых действий на Украине. Хотя никаких преступлений наши бойцы не совершали, за исключением отдельных случаев, ответственность за которые преступники несут согласно российскому законодательству, в ЕС утверждают, будто бы глава государства лично ответственен за некие «военные преступления».- подчеркнул еврокомиссар по юстиции.Понятно, что для России проведение таких «трибуналов» - пустой звук. Никакой юридической силой их решения обладать не будут, подавляющее большинство стран мира их также не признает. Поэтому подобные заявления носят скорее пропагандистский характер и рассчитаны на русофобскую аудиторию в ряде государств Западной и Восточной Европы.Да и вообще идея проведения «трибунала» над действующим лидером ядерной державы выглядит смешно сама по себе. У ЕС никогда не хватило бы возможностей даже для попытки реализации такого судебного решения в отношении российского лидера.