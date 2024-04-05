Еврокомиссар по юстиции анонсировал создание «трибунала для Путина» до конца года

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Еврокомиссар по юстиции анонсировал создание «трибунала для Путина» до конца года

В планах Евросоюза есть создание специального «трибунала для российского президента Владимира Путина». Об этом заявил комиссар Европейской комиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Идея созвать такой «трибунал» возникла после начала специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации против украинских формирований. В Евросоюзе обвиняют российские власти в организации неких «военных преступлений» в ходе боевых действий на Украине. Хотя никаких преступлений наши бойцы не совершали, за исключением отдельных случаев, ответственность за которые преступники несут согласно российскому законодательству, в ЕС утверждают, будто бы глава государства лично ответственен за некие «военные преступления».

Мы ведем дискуссии об этом трибунале с различными международными акторами. И теперь рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение — на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы

- подчеркнул еврокомиссар по юстиции.

Понятно, что для России проведение таких «трибуналов» - пустой звук. Никакой юридической силой их решения обладать не будут, подавляющее большинство стран мира их также не признает. Поэтому подобные заявления носят скорее пропагандистский характер и рассчитаны на русофобскую аудиторию в ряде государств Западной и Восточной Европы.

Да и вообще идея проведения «трибунала» над действующим лидером ядерной державы выглядит смешно сама по себе. У ЕС никогда не хватило бы возможностей даже для попытки реализации такого судебного решения в отношении российского лидера.
  • kremlin.ru
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23 комментария
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  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 15:22
    Давайте, давайте, порадуйте Хозяина. Интересно как вы самки собаки запоете если Вашингтон сдаст назад?!
  2. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    -2
    Сегодня, 15:22
    для России проведение таких «трибуналов» - пустой звук
    Прям как решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест Путина.
  3. tralmaster Ранг пользователя
    tralmaster
    +4
    Сегодня, 15:22
    Так и лезет в голову фраза" А судьи кто?" Те кто убивал и убивает ради сохранеия величия гейропейцев над другими нациями и народностями. Те кто бомбил Югославию, Ирак, Ливию . Ну и еще множество террористических войн в Африке.
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +7
    Сегодня, 15:23
    Самым лучшим ответом на такую возню был бы удар высокоточной ракетой по месту проведения трибунала.
    Чтобы не расслаблялись...
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +13
      Сегодня, 15:25
      Самым лучшим ответом на такую возню
      Была бы быстрая и убедительная победа над украиной.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +4
        Сегодня, 15:28
        Цитата: Trapp1st
        Была бы быстрая и убедительная победа над украиной.

        Быстрой победы над Украиной можно достичь уничтожая властные структуры режима...Ежедневно, методично и постоянно...Змея без головы - кусок верёвки.
        1. bambr731 Ранг пользователя
          bambr731
          +1
          Сегодня, 15:49
          Быстрой победы над Украиной можно достичь уничтожая властные структуры режима...Ежедневно, методично и постоянно..

          Абсолютно согласен. Когда назначение во властные структуры укрорейха будет гарантированной путёвкой к Бандере тогда и будет победа. И многие свои пасти закроют. И вообще Европу давно пора заставить "за базар отвечать" по-серьёзному, а не линии рисовать и выражать озабоченности
  5. smart_ups Ранг пользователя
    smart_ups
    -1
    Сегодня, 15:25
    Комедия и фарс. Злобятся там у себя за забором думая , что это кого-то интересует. Как моськи тявкают.
  6. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:26
    Еврокомиссар по юстиции анонсировал создание «трибунала для Путина» до конца года
    . Они больны на голову и не скрывают этого, некоторые кичатся этим, потому как ничего другого за ними нет.
  7. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    -1
    Сегодня, 15:27
    Трибунал на главой ядерной державы ? Серьезно ? Какое то массовое помешательство или просто откровенный дурней стали набирать
    1. Гнусный скептик Ранг пользователя
      Гнусный скептик
      -1
      Сегодня, 15:45
      Трибунал на главой ядерной державы ? Серьезно ?

      А там не спешат. Там знают, что глава ядерной державы - должность не пожизненная. Поэтому готовят почву для экс-главы. Мало ли как отношения с преемником сложатся.
  8. Третий район Ранг пользователя
    Третий район
    +3
    Сегодня, 15:29
    <<<Еврокомиссар по юстиции анонсировал создание «трибунала для Путина» до конца года>>>
    Вот так вот. А дядя Вова всё - партнёры , партнёры... И взносы в ПАСЕ наверное до сих пор платим.
  9. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 15:34
    Единственный ответ на все эти "трибуналы", "" списки", "ордера", "санкции", это бескомпромиссный и полный разгром фашистов оккупировавших нашу Украину. С последующим трибуналом над уцелевшими. И, чем скорее, тем лучше.
    1. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 15:50
      Однако, именно готовящим трибунал, выбранные в подсудимые еженедельно предлагают переговоры. Пока, правда, их "миролюбие" привело только к увеличению числа судебных преследований.
  10. Mike777 Ранг пользователя
    Mike777
    +1
    Сегодня, 15:36
    As an African, I'm beginning to believe that some leaders in Africa which we taught are completely nitwits are better than present European leaders, the act without even thinking, maybe because the have ran out of ideas, no new ideas. The have begin to act like completely incompetent politicians seeking media front pages and attention.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Mike777
      The have begin to act like completely incompetent politicians seeking media front pages and attention.

      В Европе сейчас дураков, намного больше чем в Африке. Вся Европа больна шизофренией.
  11. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
    Ratmir_Ryazan
    +1
    Сегодня, 15:42
    Всех причастных к этой инициативе объявить в розыск, притащить в Россию на аркане и судить.

    Такие выходки нельзя оставлять без ответа.
  12. Joker62 Ранг пользователя
    Joker62
    +1
    Сегодня, 15:42
    ... заявил комиссар Европейской комиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс

    У нас тоже есть трибунал, только для "мерзавцев" из гей-уропии и матрасников, не исключая отмороженных островитян япона-мать и нагло-саксов. stop
    И для них приготовлены верёвочки, смазаны салом/мылом. wassat
  13. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:44
    В их параллельном мире ,создание " трибунала " это победа? Только возможно этот трибунал будет заседать под дулами Российских автоматов. laughing
  14. Велизарий Ранг пользователя
    Велизарий
    +3
    Сегодня, 15:45
    Смысл здесь,конечно, не в том,чтобы гражданина Путина завтра повести в суд,а создании юридического поля для решения этого вопроса. Ровно так же было и с повесткой в Гаагу,вроде бы ерунда, а на практике гр Путин стал невыездным в большинство стран вплоть до попыток дружественной Бразилии хоть как-то согласовать саму возможность его приезда на G-20.
    Общий "месседж" посылаемый этим-хотите чтобы с вами разговаривали,режим сохранился, и постепенно снимали санкции ? Проводите операцию Ельцин-99. Очень мягко и спокойно ( чтобы ни в коем случае не пришли к власти неподконтрольные Западу силы), но убирайте токсичные фигуры.
    Вопрос здесь в условиях получения гарантий по сохранению собственности и в возможности сохранение балансов между различными группировками во власти РФ при такой рокировке.
  15. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:48
    создание специального «трибунала для российского президента Владимира Путина». Об этом заявил комиссар Европейской комиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

    А может и Следственному Комитету России, обьявить об аресте и заключении в "Северную сову", этого Рейндерс и всю его кодлу ?
  16. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
    Ratmir_Ryazan
    +1
    Сегодня, 15:53
    Всех причастных к этому действию еврокомиссаров объявить в розыск как преступников, притащить в Россию на аркане и судить, чтобы впредь остальным было не повадно.

    Такое спускать нельзя.
  17. ric Ранг пользователя
    ric
    0
    Сегодня, 15:56
    Вот до чего довели переговоры Абраши и К. Скоро условиями для Мира будет выдача самого Путина на суд Гаагского трибунала . Ну переговорщики от лица России договорились.....

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