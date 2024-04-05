Еврокомиссар по юстиции анонсировал создание «трибунала для Путина» до конца года
23
В планах Евросоюза есть создание специального «трибунала для российского президента Владимира Путина». Об этом заявил комиссар Европейской комиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Идея созвать такой «трибунал» возникла после начала специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации против украинских формирований. В Евросоюзе обвиняют российские власти в организации неких «военных преступлений» в ходе боевых действий на Украине. Хотя никаких преступлений наши бойцы не совершали, за исключением отдельных случаев, ответственность за которые преступники несут согласно российскому законодательству, в ЕС утверждают, будто бы глава государства лично ответственен за некие «военные преступления».
Мы ведем дискуссии об этом трибунале с различными международными акторами. И теперь рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение — на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы
- подчеркнул еврокомиссар по юстиции.
Понятно, что для России проведение таких «трибуналов» - пустой звук. Никакой юридической силой их решения обладать не будут, подавляющее большинство стран мира их также не признает. Поэтому подобные заявления носят скорее пропагандистский характер и рассчитаны на русофобскую аудиторию в ряде государств Западной и Восточной Европы.
Да и вообще идея проведения «трибунала» над действующим лидером ядерной державы выглядит смешно сама по себе. У ЕС никогда не хватило бы возможностей даже для попытки реализации такого судебного решения в отношении российского лидера.
kremlin.ru
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация